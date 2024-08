La DGT resuelve la duda: ¿me pueden multar con la ITV caducada si ya he pedido la cita previa?

La Inspección Técnica de Vehículos es un trámite que deben superar todos los coches de motor en España que deseen circular legalmente por la vía pública. Esta revisión se realiza con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los diferentes coches, motos, furgonetas... los cuales para lograr pasarla deben mantener las condiciones de seguridad necesarias. Ahora bien, una de las dudas que tienen la mayoría de conductores es si se puede circular sin ITV, pero con cita previa.

La Ley de Seguridad Vial es bastante clara al respecto: no se puede circular con la ITV caducada, incluso aunque hayas pedido una cita previa. En este sentido, es importante comprender que el proceso de agendar una cita previa para la ITV no implica que la fecha de caducidad de la inspección técnica se extienda o que el vehículo esté exento de cumplir con este requisito. La cita previa sirve para programar una revisión, pero no modifica la validez de la ITV actual.

Por lo que no hay razón válida para evitar la penalización. De hecho, en 2022, llevar la ITV caducada, o circular con resultado negativo y desfavorable, supuso la segunda infracción más cometida por los conductores en nuestro país.

Instalaciones de una ITV.

Por ello, debes planificar siempre la cita previa para la revisión del coche con tiempo y llevar todos los documentos necesarios y en regla. Para evitar situaciones incómodas y sanciones, se recomienda a los conductores programar la cita previa para la ITV con suficiente antelación.

Además, desde la DGT recuerdan que se permite realizar la inspección hasta 30 días antes sin perder días de caducidad para la próxima inspección.

No obstante, existen dos excepciones en este panorama. En primer lugar, si ya has pasado la ITV y ha salido desfavorable, no te podrán multa si te pillan yendo al taller o a las instalaciones de la ITV para volver a pasar la inspección.

Asimismo, el segundo supuesto en el que no te pueden multar es que ya dispongas de una cita previa antes de que se caducara y por causas ajenas a él existan demoras en las estaciones de inspección que impidan realizar la ITV a tiempo. Eso sí, en todo momento deberás confirmar la veracidad de ambos casos.

Sanciones económicas

Circular con la ITV caducada conlleva una sanción de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir (100 euros por pronto pago dentro de los 20 días naturales desde que se recibe la multa). Si ha pasado más de un año desde su caducidad, esta asciende a 500 euros.

Cabe recordar que circular con la ITV caducada no es el único motivo de sanción relacionado con este trámite: hacerlo sin pegatina supone un castigo de 80 euros y hacerlo con un resultado desfavorable o negativo, la sanción ascenderá a 500 euros (sin posibilidad de rebajarlo a la mitad por pronto pago) y, además, inmovilizarán el vehículo.

Además, conviene conocer que tampoco es recomendable caer en la tentación de hacer uso de una pegatina falsa para tratar de engañar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o a la propia DGT. En ese supuesto caso, la multa será superior. Ya que, a la falta administrativa, se suma un delito de falsedad documental. Así que, además de pagar el infractor podría ir a la cárcel.

No obstante, al margen de las sanciones que pueden suponer circular sin la ITV en regla, es importante tener en cuenta de los peligros que pueden acarrerar. Por tanto, recuerda siempre circular con la ITV y no olvides nunca la fecha límite para pasarla.