Los tres accesos directos del teclado de Android que no conoces: así puedes escribir mucho más rápido

Una de las aplicaciones más usadas de Google es una que pasa desapercibida, Gboard. Viene de serie en todos los móviles con Android en España con alguna excepción importante, como los de Samsung, que tienen su propio teclado (con funciones de inteligencia artificial). Pero incluso en los modelos coreanos muchos usuarios prefieren usar el teclado de Google por su fiabilidad, la velocidad de escritura que permite o, simplememente, porque ya están acostumbrados a él.

Esta aplicación es una de las bases del ecosistema de Google porque se integra perfectamente con otros servicios, tiene portapapeles integrado e incluso permite exprimir al máximo los móviles plegables. Y son muchos los trucos que hay para sacarle más partido, pero pocas veces se habla de los accesos directos más escondidos.

Manuel Ramírez Google El Androide libre El teclado de Google tendrá Inteligencia Artificial: podrá escribir por ti y crear emojis

Se trata de teclas que no marcan que tengan una segunda función, como sí se ve en muchas otras, en las que si se pulsan aparecen un carácter y si se mantiene pulsado aparece otro. Es extraño porque hay espacio para señalar esas funciones secretas, pero Google no las destaca. No son atajos a acciones que vayan a cambair la forma en la que nos relacionamos con el móvil, pero desde luego que sí van a mejorar el uso de esta app.

Acceso directo secreto de Gboard El Androide Libre

El primer acceso directo está en la tecla de puntuación del punto. Si la pulsamos podemos escribir ese símbolo, pero si la mantenemos pulsada nos dará acceso a los símbolos más usados, estén o no en otras teclas. Tendremos los símbolos de exclamación, de interrogación, los paréntesis... Y todo sin tener que buscar dónde está el de apertura, el de cierre, etc.

El segundo acceso directo está en la tecla de la coma. Si la mantenemos pulsada aparecerá el acceso directo a los ajustes, pero también otro más importante que disminuirá el tamaño del teclado mucho, para usarlo a una mano. Incluso podremos moverlo a izquierda y derecha posteriormente. El mismo acceso directo está en la tecla Intro, que nos abre también el mismo atajo al teclado compacto para uso a una mano.

El tercer acceso directo es múltiple ya que está en todos los números. Si los mantenemos pulsados lo que aparecerán serán las fracciones de esos números más usadas, para poder escribirlas correctamente sin necesidad de usar los símbolos y numero normales, poniendo las fracciones de una vez, sin múltiples pulsaciones.