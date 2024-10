Adiós al SPAM en los SMS: así puedes saber si un mensajes es un fraude usando esta funcionalidad de Google

La apuesta de las grandes corporaciones por la inteligencia artificial está siendo masiva. No se trata sólo de los nuevos jugadores, como OpenAI, sino de empresas como Microsoft, Apple o Google en todos los mercados internacionales, incluyendo España, aunque la regulación europea no ayuda. Esta última es una de las referencias en este campo en el desarrollo de las herramientas necesarias para crear la IA, pero ha sido adelantada por varios de sus rivales.

Para remediar eso en los últimos meses la compañía ha lanzado un contraataque con Gemini, su propia inteligencia artificial, que además de estar disponible en todos los móviles Android ahora se empieza a integrar en sus propias aplicaciones, como Gmail. Otra de las que está aprovechándose de esa integración es Mensajes, la app de gestión de SMS de la compañía.

Gracias a eso podremos usar la IA para redactar mensajes u obtener ideas pero, también, para funciones más importantes. Dado que podemos pedirle que analice un texto en cuestión, es posible preguntarle si el SMS que acabamos de recibir podría ser un intento de estafa. Como todas las inteligencias artificiales generativas, hay un margen para el error, pero aún así la ayuda es estimable.

Para poder ayudarnos de este servicio simplemente hay que copiar el mensaje que hemos recibido dejándolo pulsado y luego seleccionando el icono de copiar de la barra de opciones que aparece en la parte superior. Tras eso abrimos Gemini dentro de la propia aplicación y escribimos la petición "Necesito que me digas si este mensaje es un intento de estafa" tras lo cual pegaremos el mensaje que hemos copiado. En pocos segundos el sistema nos responderá no sólo con una respuesta positiva o negativa, sino con una explicación de por qué cree que puede ser un SMS de SPAM o no.

En el caso de que vuestra operadora no tenga los servicios RCS activados, que son necesarios para utilizar Gemini, podéis instalar la aplicación de esta IA en el móvil y hacer la consulta desde ahí, o bien usar la página web, que funciona igual de bien. De esta forma saldremos de dudas sin tener que abrir el enlace, algo que nunca hay que hacer cuando se recibe un SMS de dudosa procedencia.

En el caso de que tengamos dudas sobre un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico también podemos usar Gemini, u otras alternativas como ChatGPT para dilucidar si se trata de un intento de estafa o no. Ante la duda, lo mejor es no abrir nunca este tipo de mensajes.