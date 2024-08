Así puedes saber en qué sitios has estado en los últimos años con extrema precisión usando Google Maps y Google Fotos

En los últimos años los viajes se han convertido en algo casi omnipresente. Cuando hace no tanto tiempo se hacía un viaje era algo puntual y casi raro. Actualmente se viaja prácticamente todo el tiempo, con viajes al extranjero, escapadas de fines de semana que en España son muy cómodas e incluso visitas de un día a algún pueblo pintoresco o a la playa.

Es por eso por lo que, en ocasiones, puede pasar que no nos acordemos de haber estado en un sitio o en otro. No todo el mundo tiene una gran memoria y, personalmente, he llegado a no saber en cuantos países había estado un año en concreto. Literalmente. Más de una vez he tenido que echar mano de las herramientas de Google para confirmarlo.

En concreto he usado dos, Google Maps y Google Fotos. La primera lo que hace es decirnos dónde hemos estado cada día del año, o puede aglutinar todos los movimientos en una lista por ciudades o países. Google Fotos lo que hace es localizar las imágenes que hayamos tomado y subido a la nube.

Google Maps

Para saber en qué sitios hemos estado usando Google Maps hemos de tener activa la cronología. Esto lo que hace es posicionar el móvil cada pocos minutos, y es capaz de trazar el movimiento del mismo a lo largo del día, no sólo con localizaciones, sino también con los trayectos entre las mismas.

Para poder consultarla hemos de abrir la aplicación, pulsar en el avatar de la esquina superior derecha y luego ir a Tu cronología. Cuando entramos en esa sección aparece un mapa en la parte superior y un listado de sitios en la inferior. Es en esa zona donde se puede cambiar la fecha, pulsando en Hoy, para elegir el día que queramos. De esta manera se puede saber qué trayecto hemos hecho en un día en concreto.

Localización en Google Maps El Androide Libre

Si lo que queremos es ver las ciudades en las que hemos estado hay que ir a la parte superior de esta sección y pulsar en Ciudades, donde aparecerán marcadas en un mapa. Otra opción es hacerlo en Mundo, en cuyo caso lo que aparecerá serán los países en los que hemos estado. Si entramos en uno de ellos podremos navegar por las ciudades que hayamos visitado en el mismo.

Google Fotos

La función de localización de Google Fotos no funciona con el GPS del móvil intentando localizarnos a nosotros, sino que lo usa pero para localizar las imágenes. Si tenemos esa función activa en la cámara el sistema lo que hará será guardar las coordenadas de la imagen en el EXIF de la foto, de manera que se pueden geolocalizar en el mapa de Google Fotos.

Localización en Google Fotos El Androide Libre

Este mapa se encuentra en la sección Búsqueda, en la barra inferior de la aplicación. En la sección Sitios hay una llamada Tu mapa. Si se pulsa se podrá navegar por todo el mundo buscando los lugares en los que hemos hecho una foto y guardado en Google Fotos. En la aparte inferior están todas nuestras imágenes, de manera que se puede deslizar e ir viendo dónde se han hecho cada una de las tomas.