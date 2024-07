Estos son los 5 trucos de Google Maps que siempre recomiendo para evitar atascos durante vacaciones

Estamos a las puertas de algunos de los días con más tráfico en España. Agosto es el mes por excelencia para las vacaciones en nuestro país. Tanto es así que muchas empresas cierran unas semanas (aunque hay vientos de cambio) y obligan a los trabajadores a coger sus días libres en este mes. Por no hablar por supuesto del calendario escolar, que pone las mayores vacaciones en el período estival en todas las comunidades autónomas. Eso hace que muchos se vayan de viaje a la vez, lo que causa retenciones en las carreteras.

Comprueba qué día es peor. Habitualmente los días 1, 15 y 30 son los peores para emprender un viaje porque la cantidad de gente que se mueve a la vez es mayor. Por eso hay tantas noticias de atascos en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla, entre otras, algunas en las salidas y otras en las entradas. Está claro que cuando la red de carreteras tiene que soportar una mayor cantidad de vehículos el que haya aglomeraciones es inevitable.

No obstante, hay formas de escalar un poco esa afluencia de coches y, si queremos evitar los atascos, se pueden usar aplicaciones como Google Maps, que tienen algunas herramientas integradas para saber cómo es el estado del tráfico en tiempo real, cómo calcular rutas alternativas que son más largas pero en estas ocasiones también más rápidas, etc. Viajar si un móvil y una aplicación de cartografía no suele ser ya normal. De hecho, muchos compradores de coches valoran que los vehículos tengan sistemas como Apple CarPlay o Android Auto y eso es culpa, en gran parte, de aplicaciones como Waze o Google Maps.

Calcula la hora de salida. Gracias a la enorme base de datos que tiene Google Maps la aplicación es capaz de pronosticar, con cierta precisión, el tráfico que habrá en un lugar en función de la hora y del día en cuestión. No es lo mismo mirar un lunes a las 8 de la noche que un viernes a las 3 de la tarde. Gracias a esa información se puede calcular si merece la pena salir un poco antes o, incluso, algo más tarde.

De nada vale salir dos horas antes hacia nuestro lugar de vacaciones si resulta que vamos a estar dos horas extras parados en un atasco monumental. Para comprobar qué hora es la mejor para salir y saber qué tiempo necesitaremos para recorrerla hay que seleccionar el punto de partida y destino de manera normal y, luego, pulsar en el icono de los tres puntos de la esquina superior derecha para pulsar en Definir hora de salida o llegada.

Cambiando las horas de cálculo de rutas El Androide Libre

Ahí hemos de poner la hora de salida que calculemos y ver qué tiempo de ruta nos da. Luego podemos cambiar ese momento de salida a otro y comprobar si es mejor o peor que el primero. De esta forma se pueden calcular las mejores opciones con unos días de antelación. La precisión no es total, pero merece la pena invertir unos minutos en ello. También merece la pena comprobar el tráfico al día siguiente a primera hora. Eso nos hará perder un poco de tiempo en destino pero, en ocasiones, también nos ahorra muchas horas de espera en la carretera.

Revisa el tráfico antes de salir. Por supuesto, una de las características de uso obligado cuando se va a empezar un viaje es comprobar el tráfico que hará en la ruta que tenemos que realizar. Para ello hay que abrir Google Maps y pulsar en el icono de las capas superpuestas que hay en la parte derecha del mapa.

Tráfico en calles dentro de Google Maps El Androide Libre

Ahí es donde se activan las diferentes capas de información, entre las que está el tráfico. Si se activa veremos cómo las principales carreteras y vías se colorean en tres tonos: verde, amarillo y rojo. Este gradiente es el que indica la cantidad de tráfico que hay, para ver si es mejor dar un rodeo para llegar a un sitio aunque sea mediante una ruta más larga, ya que aún así podría ser más rápida. Estos colores van variando en función del día y de la hora.

Mira las rutas alternativas. La propia aplicación permite calcular rutas alternativas cuando establecemos un viaje entre dos puntos. En la interfaz indica el tiempo de cada una de esas rutas y, si queremos, podemos pulsar encima de cada una para que nos de más datos.

Rutas alternativas en Google Maps El Androide Libre

Cuando hayamos seleccionado una de ellas se puede abrir el menú desplegable inferior, que tiene un apartado que muestra el tráfico en esa ruta, para que se pueda comparar rápidamente con otras de las rutas que nos ha propuesto. Estas rutas se pueden personalizar haciendo que eviten peajes, o autopistas, o ferris.

Rutas en tiempo real. Una de las ventajas de que Google Maps no sea una aplicación offline es que al estar permanentemente conectada a Internet obtiene datos en tiempo real. Si estamos siguiendo una de las rutas que nos ha marcado pero hay una retención más adelante, que no estaba cuando empezamos el viaje, es posible que la propia aplicación recalcule la ruta y nos mande por otro lado.

Para ello es importante tener la aplicación abierta en primer plano, ya sea en Android Auto, Android Automotive o el propio móvil, en función del coche que tengamos. El cálculo de nuevas rutas es automático y no hay que hacer nada para activarlo.