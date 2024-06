"No se puede enviar este vídeo": el problema de WhatsApp que conlleva una drástica solución

Cómo solucionar el problema de WhatsApp que muestra el mensaje "No se puede enviar este vídeo" El Androide Libre

La sencillez de WhatsApp ha sido uno de sus principales virtudes. El no complejizar su interfaz, no meter demasiadas opciones y no cambiar el diseño de forma radical han hecho que millones de personas sigan usándolo en España desde hace años. Eso sí, poco a poco vamos viendo nuevas funciones, como la posibilidad de crear eventos, pero también aparecen problemas.

Normalmente los problemas con WhatsApp se resuelven reiniciando la aplicación o, como mucho, el propio terminal. A veces es necesario borrar la caché de la aplicación, o cambiar de Wifi a datos móviles o viceversa, por si hay fallos en la red, pero en otras ocasiones los problemas son más importantes.

Uno de los más llamativos es el que impide enviar cualquier tipo de vídeo o GIF a cualquier chat. En un principio se puede pensar que es un fallo de un archivo en cuestión, que quizás es demasiado grande o que tiene un códec incompatible, ya que la propia aplicación muestra una ventana con el texto "No se puede enviar este vídeo. Elige uno diferente e inténtelo de nuevo".

Fallo de WhatsApp El Androide Libre

Pero el fallo no es por un vídeo en concreto, aunque el mensaje pueda dar a entender eso. De hecho, si se intenta enviar otro, o un GIF, tampoco se podrá. En ocasiones se puede enviar un vídeo, pero sólo muestra el audio, con la imagen en negro. Y es algo que se replica con todos los chats, tanto individuales como grupales.

La solución pasa por desinstalar Whatsapp. Es una acción algo radical, pero es la única manera de asegurar que ese fallo se corrija. Obviamente, al hacer eso se perderá toda la información, por lo que es necesario antes hacer una copia de seguridad, que se restaurará cuando se instale de nuevo la aplicación.

Copia de seguridad en WhatsApp El Androide Libre

Para hacer la copia de seguridad hay que abrir la aplicación, ir a los Ajustes y seleccionar la sección Chats. Dentro de ese apartado hay que pulsar en Copia de seguridad y en la ventana que aparece seleccionar la opción Guardar. Tras unos minutos la copia se habrá realizado. Cuando se reinstale WhatsApp preguntará si queremos recuperar la copia de seguridad, y habrá que decir que sí, para que todas las conversaciones, fotos y vídeos estén donde antes de desinstalar el programa.