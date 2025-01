He instalado DeepSeek R1 en un móvil Android: los pasos a seguir y requisitos para tener a mano la revolucionaria IA

DeepSeek se puede instalar en un PC o en un Mac de forma local para que todas las consultas que se hagan se queden en la máquina. Es otra de las experiencias que ha dejado boquiabiertos a medio mundo al no exigir tantos recursos y llevar la capacidad de GPT-4o en un modelo 'destilado' que ofrece gran flexibilidad en su uso. También se puede instalar en un móvil como el propio Samsung Galaxy S24 Ultra.

Al igual que sucede cuando se instala DeepSeek en un PC o Mac, según el modelo de lenguaje mayor que se utilice, su eficacia será mayor o menor, ya no solo en las respuestas que pueda dar a las consultas, sino en la rapidez en desarrollarlas.

Hay otro punto importante en los modelos de DeepSeek que se pueden cargar en un móvil de gama alta, y es que versiones optimizadas de DeepSeek R1 que tienen el objetivo de poder ser instaladas en máquinas de menos recursos.

Y cuanto mejor sea el PC o el móvil, ofrecerá una mejor experiencia, así que hay que tratar de elegir bien el modelo que se instalará, ya que si no se hace adecuadamente, se puede reducir drásticamente la velocidad de sus respuestas al igual que su precisión.

Las pruebas hechas por EL ESPAÑOL - El Androide Libre casi pasan más por un experimento, ya que el modelo que sí ha sido capaz de ofrecer respuestas más precisas ha necesitado más tiempo para procesarlas (como sucede con DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B-IQ2_M) y al ser DeepSeek R1, mostrará en texto toda la lógica de cada uno de sus 'pensamientos profundos' para dar la respuesta final.

Pidiendo la receta de torrijas a DeepSeek en un Samsung Galaxy S24 Ultrra El Androide Libre

Realmente es una muestra de la eficiencia de este modelo de lenguaje mayor que compite contra GPT-4o y que se puede instalar en un móvil Android. Algo prácticamente impensable hace días y que ya está disponible en nuestras manos, aunque de forma limitada.

El repositorio del código de DeepSeek de sus distintos modelos está disponible desde Hugging Face, una plataforma que se está convirtiendo en uno de los nodos para compartir herramientas, modelos y conjuntos de datos todos relacionados con la inteligencia artificial generativa.

Requisitos necesarios

Las compilaciones que usaremos han sido publicadas apenas hace días como ha sucedido con DeepSeek R1, que también está disponible desde este repositorio, aunque necesita una cantidad enorme de recursos de la que puede ofrecer un PC, aunque sea de los mejores gaming.

El submodelo DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B-IQ2_M necesitó 724 ms por token con 1.38 tokens por segundo para dar todos los detalles de cómo hacer una receta de torrijas y con ciertas palabras incorrectas. Es lento, pero también es cuestión de probar otros submodelos para acelerar la respuesta y constatar que sus respuestas sean más o menos precisas.

El móvil de Samsung es uno de los mejores móviles actuales por sus especificaciones y se recomiendan ciertos requisitos para ejecutar algunos de los modelos de DeepSeek R1 que se podrán descargar desde Hugging Face:

Chip : Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 8 Gen 4 / Gen 3 y algunos Snapdragon 7+ Gen 3 al igual que los de MediaTek como Dimensity 8400 o similares.

: Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 8 Gen 4 / Gen 3 y algunos Snapdragon 7+ Gen 3 al igual que los de MediaTek como Dimensity 8400 o similares. Memoria RAM : 8 GB como mínimo para los modelos 8B / 14B de DeepSeek.

: 8 GB como mínimo para los modelos 8B / 14B de DeepSeek. Almacenamiento: al menos 12 GB libres.

Cómo instalar DeepSeek en un móvil

Para instalar DeepSeek en el móvil se va a necesitar la instalación de PocketPal AI, una app open source que facilita todos los pasos para descargar un modelo de lenguaje mayor y luego cargarlo para operar con el chatbot.

Se descarga desde la Google Play Store en Android y también está disponible para iOS en el iPhone desde la App Store. Una vez abierta la app, solamente hay que pulsar en el botón "Go to Models", y después tocar sobre "+" y elegir "Add from Hugging Face".

Los submodelos de DeepSeek R1 El Androide Libre

Aquí aparecerá el repositorio completo de esta plataforma, así que se debe usar el buscador para teclear "deepseek". Entre toda la lista de resultados se recomienda usar un modelo mayor como el 8B, ya que los 1.5B o 7B son más rápidos, pero más imprecisos en sus respuestas.

Cada modelo tiene luego sus submodelos que varían en capacidad y el tamaño del archivo a descargar. Cuanto mayor sea, mayores recursos exige, así que según el móvil, habrá que ir probando uno u otro, nosotros usaremos DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B-Q3_K_L con 4.09 GB y 7.62B de parámetros.

El modelo a instalar y el ajuste que se ha de realizar El Androide Libre

Descargamos el submodelo y al finalizar nos vamos a la sección de "Models" desde el menú principal. Se pulsa sobre "Settings" en el modelo descargado y en la siguiente pantalla hay que configurar "N Predict" con 4096 tokens para que genere texto de forma adecuada.

Se vuelve a la pantalla anterior y se toca en "Load" para que se inicie el modelo seleccionado y así se pueda pasar a una ventana de conversación en la que se pueden hacer consultas, ver las respuestas e incluso iniciar otro chat con la IA.

DeepSeek devolverá las respuestas con el "pensamiento profundo" al marcarlo como "Thinking...". Cuando acabe dará la respuesta para así seguir con la conversación. Recordamos de nuevo que una vez se finalice la sesión se recomienda descargar con "unload" en el modelo desde la pantalla anterior.