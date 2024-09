Estos son los trucos que uso para que la copia de seguridad de WhatsApp no se llene de archivos inútiles

Si hay una aplicación que ha salido mantenerse muchos años en el top de las más descargadas y utilizadas en España, esa es WhatsApp. La app de mensajería de Meta se ha convertido en un estándar a la hora de usar el móvil para comunicarse con otra persona, y ha sabido evolucionar a lo largo de los años para ofrecer cada vez más posibilidades.

A pesar de que la aplicación sea gratis, es cierto que cuenta con ciertas limitaciones, al menos en lo que se refiere al espacio que ocupan sus copias de seguridad. Estas se hacen con la colaboración de Google y empleando los 15 GB que se otorgan de forma gratuita a todos los usuarios que tienen una cuenta de Gmail.

Antes este espacio era ilimitado, pero ahora el espacio disponible de esta dependerá de lo que cada usuario ocupe en su Google Drive. Es posible pagar para obtener más almacenamiento en la nube de Google, pero también existen algunos trucos que es posible aplicar en el uso diario y que pueden hacer que la copia de seguridad de WhatsApp no sea tan grande. Aunque, si ya es tarde, siempre puedes recurrir a diferentes métodos para liberar memoria.

Ahorra espacio en WhatsApp

Hay muchas ocasiones en las que las imágenes y vídeos adjuntos se acaban amontonando en la memoria interna del móvil, a pesar de que muchas de ellas no sean relevantes o no merezca la pena ni siquiera conservarlas. Lógicamente, es bonito conservar un recuerdo de una comida familiar o entre amigos, pero muchas de las fotos que se mandan en el día a día son de otras cosas más banales, como la lista de la compra.

Es por eso por lo que merece la pena intentar ocupar poco espacio en el día a día en lugar de hacer limpiezas periódicas. Esto es más sencillo de lo que parece. Existen varias configuraciones de WhatsApp que van a permitir cambiar esta manera de actuar de forma más fácil. Por una parte, es extremadamente recomendable desactivar la descarga automática de archivos adjuntos, algo que se puede hacer en el apartado de Chats, en la configuración de la aplicación.

Básicamente, desactivar esta opción ara que cada vez que alguien nos envíe una fotografía o un vídeo utilizando la aplicación, haya que pulsar sobre él para descargarlo. De esta manera, la aplicación no descargará nunca una fotografía, un vídeo o un audio que no hayamos autorizado previamente, evitando que se consuma espacio de forma innecesaria. Por ejemplo, si se participa en un grupo en el que hay muchas personas y se pasa un par de días sin leerlo, todos los archivos que se hayan enviado durante ese tiempo no se descargarán a no ser que se quieran ver.

Esto cambia bastante la forma en la que se emplea la app, pero lo cierto es que puede conseguir que se reduzca este espacio. De la misma manera, al tener que pulsar para descargarla, también es más fácil darnos cuenta de que es una imagen pesada o que simplemente no queremos tener en la galería, por lo que es mucho más cómodo borrarla justo después de haberla visto.