Cómo hacer que tu Fire TV Stick de Amazon vaya mucho más rápido de forma sencilla y sin tener que gastar nada

Nuestro día a día se ha convertido en una constante interacción con productos electrónicos e informáticos de todo tipo. El ordenador fue el primero, pero el smartphone es el que abrió la veda con accesorios como los auriculares y con la domótica volviendo inteligente casi cada aparato del hogar.

Sin embargo, no todos se comportan de la misma forma. Por ejemplo, una Airfryer o una aspiradora no tiene por qué empeorar su funcionamiento con el tiempo, más allá de por alguna mala actualización. Pero, en principio, siempre funciona como cuando lo sacamos de la caja por primera vez.

Pero hay otro tipo de productos que sí que pueden ver ralentizado su funcionamiento, porque entran en juego la descarga de contenido y la caché de aplicaciones. El mejor ejemplo es el móvil, que va empeorando su rendimiento por las aplicaciones que instalamos, los residuos que a veces dejan aplicaciones que ya borramos o los archivos que las apps descargan para funcionar.

También sucede esto en las tablets o en los dispositivos para volver a nuestro televisor inteligente, como los Amazon Fire TV Stick. Estos aparados no son más que dispositivos con Android que tienen la particularidad de no tener pantalla, porque usan la del televisor, pero igualmente usan aplicaciones y pueden ver enlentecido el funcionamiento si hemos instalado muchas aplicaciones, si hay servicios corriendo en segundo plano o si las actualizaciones no han funcionado como debieran.

Para intentar solucionar eso, antes de dar el salto a un modelo más actual, lo mejor es probar a formatearlo y restablecerlo de fábrica. Esto nos obligará a tener que instalar de nuevo las aplicaciones y poner nuestros datos de conexión, usuario y contraseña, en todos los servicios de streaming y apps, pero también borrará los archivos residuales que estuvieran dando problema.

Mando de un Amazon Fire Stick El Androide Libre

Para poder formatear un Amazon Fire TV Stick lo que hemos de hacer es dejar pulsado unos segundos el botón de volver del sistema (el de la flecha) y el botón direccional a la derecha. Tras unos instantes la pantalla mostrará un aviso para que confirmemos que realmente queremos formatear el dispositivo, ya que es un proceso que no tiene marcha atrás. Si se confirma el sistema se reiniciará y estará unos minutos volviendo al estado de fábrica. Cuando acabemos simplemente hemos de realizar el proceso de configuración como cuando el día en el que lo instalamos por primera vez.