Nothing revela su proyecto secreto: tu móvil se convertirá en tu mejor amigo con una IA que será revolucionaria

La nueva IA de Nothing en funcionamiento Carl Pei El Androide Libre

Hoy se ha producido el lanzamiento de Nothing OS 3.0, la nueva versión de la capa de personalización basada en Android 15. Aunque trae muchas novedades, todo indica que la verdadera revolución prometida por Nothing no llegará hasta el año que viene, con el lanzamiento de su "proyecto secreto" que hoy Carl Pei ha revelado.

El fundador de Nothing ha usado su cuenta de Instagram para enseñar por primera vez la nueva IA que vendrá en los móviles Nothing; pero lejos de ser una versión de ChatGPT o Gemini adaptada para el sistema de Nothing, parece ser un proyecto nuevo que va más allá de ser un simple asistente de voz.

Y es que el vídeo publicado por Pei da a entender que la IA de Nothing quiere convertirse en nuestro amigo, que haga mucho más que ayudarnos en nuestro día a día como ya son capaces de hacer los asistentes de OpenAI y Google. La idea es que podamos crear nuestro propio asistente personal, único e intransferible, que estará adaptado a nuestras necesidades y tendrá su propia personalidad, diferente a la de otros usuarios.

En el corto vídeo, se muestra el proceso de configuración de la nueva IA; en vez de configurar aspectos como nuestra cuenta o el acceso a nuestros datos, la configuración parece centrarse en la manera en la que la IA se comportará. Inicialmente, la IA habla al usuario de manera genérica, pero inmediatamente hace una pregunta muy personal: ¿disfrutas pasando tiempo con la familia o los amigos?

La IA continúa sobre otras cuestiones personales, como por ejemplo, cómo le gustaría al usuario que fuese alguien con quien va a pasar el tiempo. Lo interesante es que estas preguntas no son simple teatro, sino que sirven para configurar la personalidad de la IA.

Cuando el proceso termina, la IA ha cambiado completamente. La voz es diferente, así como la manera en la que se expresa con el usuario, las frases que utiliza o el tono de la conversación. En el ejemplo, si el usuario prefiere alguien divertido, atento, y que tenga un buen sentido del humor, la voz resultante tiene un acento muy diferente al inicial. Además de la voz, ésta IA se reconocerá por los 'ojos' flotantes en la pantalla, que le dan más personalidad que el típico icono que usan las IA actualmente.

Chema Flores Omicrono Nothing prepara muchas sorpresas: nada menos que tres móviles nuevos para enfrentarse a los mejores

Nothing no ha compartido más detalles de esta IA, y ni siquiera le ha dado un nombre; a IA se llama a sí misma "Oliver", aunque probablemente ese es el nombre creado para el usuario. Aún así, este vídeo demuestra que Carl Pei iba en serio cuando anunció que Nothing se iba a centrar en la IA para la próxima generación de dispositivos.

Se espera que la nueva IA de Nothing sea estrenada con el Nothing Phone (3), que debería ser lanzado a lo largo del 2025; posiblemente contará con un chip capaz de ejecutar funciones basadas en IA de manera local, aunque de nuevo, no está claro si este asistente será capaz de eso o si necesitará de una conexión constante a Internet, así como las garantías de privacidad que la compañía tendrá que ofrecer para una experiencia tan personal.