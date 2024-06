Probamos el libro electrónico que quiere que te olvides del Kindle: aplicaciones Android, pantalla color y lápiz táctil

Con la llegada de los libros electrónicos, la lectura está al alcance de cualquier persona, puesto que existen recursos gratuitos que acercan la cultura a cualquier dispositivo compatible con este formato. Los móviles son uno de ellos, pero, sin duda, la mejor experiencia al leer se obtiene utilizando lectores de libros electrónicos, gracias a sus pantallas de tinta electrónica.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos probado una de las mejores alternativas que existen en el mercado actualmente si se busca versatilidad, el BOOX Note Air3. Este modelo, que llega destinado al segmento de la gama alta de estos dispositivos por un precio de 449,99 euros, incluye un lápiz táctil que puede ser de gran utilidad de cara a tomar notas e incluso escribir textos. Compite así directamente contra modelos como el Kindle Scribe o el Kobo Libra Colour.

No se trata de un modelo precisamente pequeño, puesto que tiene una pantalla de 10,3 pulgadas que permite disfrutar de un mayor espacio, lo cual también va a ser positivo para usar el lápiz. Además, al contar con Android como sistema operativo es posible instalar todo tipo de aplicaciones, algo que le da muchísimas posibilidades y le diferencia de otros modelos.

Un diseño muy estilizado

Por lo general, los lectores de libros electrónicos no suelen ser dispositivos en los que se valore especialmente la estética, de hecho suele quedar relegada a un segundo plano. Sin embargo, este modelo entra por el ojo gracias a sus líneas estilizadas y a pequeños detalles estéticos que le sientan muy bien, además de por su delgadez, con tan solo 5,8 mm de grosor.

En la frontal encontramos un marco de gran tamaño en la parte izquierda es de gran importancia para poder poner cómodamente el dedo mientras se sujeta el dispositivo. Esta superficie de agarre hace que sostenerlo sea más cómodo, y evita que toquemos la pantalla táctil. Sin tener en cuenta este, el marco negro que rodea la pantalla es del mismo grosor en todos sus lados, y ofrece una gran sensación a la vista.

Borde del BOOX Note Air3 Jacinto Araque El Androide Libre

Por la parte trasera, una línea roja recorre el dispositivo de lado a lado, y forma es un detalle que aporta bastante a su estética. También tiene con dos altavoces en su parte izquierda, además del USB Tipo C a través del cual se carga. En su borde superior se encuentra el botón de encendido gracias al cual se puede poner el libro electrónico en modo reposo o activarlo.

En general, gracias a su delgadez, es bastante cómodo de utilizar, y el borde de gran tamaño, no resta en cuanto a diseño. Si se utiliza sin funda, el tacto mate de su trasera es muy agradable, aunque hay que tener cuidado si se deja sobre una superficie resbaladiza, puesto que se puede escurrir.

Pantalla hecha para la lectura

El BOOX Note Air3 no es de esos eBooks que ocupan poco más de un móvil grande y se pueden llevar prácticamente en el bolsillo para leer en el transporte público. Es grande, e ideal para largas sesiones de lectura, aunque por su ligereza, tampoco molesta a la hora de transportarlo. Su pantalla tiene un tamaño de 10,3 pulgadas a resolución de 1872 x 1404 píxeles que hace que no falte espacio a la hora de leer y tomar notas.

Esta es de tinta electrónica, por lo que se puede ver a la perfección bajo la luz del sol, pero como también está retroiluminada, su sutil brillo hará que también se pueda leer a oscuras sin forzar la vista. Si se quiere obtener una mayor sensación de fluidez, es posible activar un modo con la actualización de pantalla más rápida, aunque a costa de perder detalle. Puede ser útil activarlo en ciertas ocasiones para utilizar apps Android.

BOOX Note Air3 con el lápiz táctil Jacinto Araque El Androide Libre

Su gran tamaño hace que tanto la lectura como la toma de notas sea muy cómoda, pudiendo cambiar el tamaño de letra para hacerlo más grande sin que se pierda demasiado contenido. De cara a utilizar aplicaciones Android alternativas enfocadas a la lectura, este tamaño también viene muy bien para disponer de un mayor espacio para utilizar los controles táctiles.

Al ser retroiluminada y poder mostrar colores hace que la experiencia a la hora de navegar y leer tenga más matices que en otros lectores que no disponen de estas características. No son funciones que tengan que ser esenciales en estos dispositivos, pero sí que se agradece para poder utilizarlos en un mayor número de situaciones y lugares.

Android modificado

En un dispositivo de estas características, el software es una pieza importante de cara ofrecer la mejor experiencia. Al fin y al cabo, son dispositivos cuya misión principal es la de leer en ellos, pero se les puede añadir extras que completen la experiencia y que hagan que el precio merezca aún más la pena. En este caso, la compañía ha optado por ofrecer a los usuarios algo más que la posibilidad de leer, puesto que este ebook cuenta con Android 12 como sistema operativo y permite instalar aplicaciones.

En mi caso, por ejemplo, he decidido instalar Pocket, la app para guardar y leer artículos offline, así como Feedly para poder leer las noticias. Si se suele leer mucho contenido en un móvil o en una tablet, es posible cambiar a este dispositivo usando las mismas apps, lo cual puede ser beneficioso para los ojos. Se puede instalar Kindle, Goodreads y todo tipo de alternativas relacionadas con la lectura. Tiene 64 GB de almacenamiento y soporte para microSD, por lo que tiene espacio de sobra

Google Play en BOOX Note Air3 Jacinto Araque El Androide Libre

Como es lógico, aplicaciones que no están centradas en leer, como redes sociales o plataformas de vídeo en streaming no se verán correctamente, tampoco tiene mucho sentido instalarlas en un dispositivo así. La navegación se controla a base de gestos o de botones virtuales, como es habitual en Android, pero no son los mismos gestos ni botones que encontramos en una tablet convencional, sino que se ubican de forma distinta para adaptarse al tipo de dispositivo.

A la hora de movernos por la interfaz hay una barra permanente en el margen izquierdo gracias a la cual se podrán hacer rápidamente a las aplicaciones, el espacio para las notas y la biblioteca de libros. Dentro del lector se podrá acceder a los controles habituales de formato, visualización y anotación, además de tener la opción de leer en voz alta el texto en algunos títulos.

Notas tomadas a mano en el BOOX Note Air3 Jacinto Araque El Androide Libre

El hecho de que incluya un lápiz táctil le da mucho juego, puesto que gracias a su diseño es un dispositivo muy cómodo para escribir, ya que es totalmente plano por ambas caras. Se le puede sacar partido a este lápiz de muchas formas, como con su aplicación para tomar notas o gracias a la posibilidad de hacer anotaciones en los libros, algo que puede ser de agradecer en el ámbito laboral y académico.

Mientras no se use, se puede dejar pegado en uno de sus laterales gracias a su sistema de imanes. Viene con varias puntas de repuesto y un capuchón para protegerlo mientras no se utilice. La sensación que ofrece al escribir es muy buena, casi como si se tratara de un papel de verdad.

¿Me lo compro?

Este BOOX Note Air3 es una magnífica alternativa para las personas que quieran disfrutar del mayor número de posibilidades en cuanto a la lectura, ya que gracias a contar con Android y a incluir un lápiz táctil, es posible hacer mucho más que descargar y leer libros electrónicos.

Es posible descargar aplicaciones para leer sitios web guardados, revistas, y todo tipo de contenido directamente desde el dispositivo gracias a la gran cantidad de aplicaciones que hay disponibles en Google Play. Además de poder descargar alternativas como Kindle, cuenta con su propia tienda de libros.

App de Feedly en BOOX Note Air3 Jacinto Araque El Androide Libre

Al contar con una pantalla de 10,3 pulgadas, es importante tener en cuenta que no se trata de un dispositivo pensado para llevar a todas partes como sucede en otros modelos que casi caben en un bolsillo. Esto no quiere decir que no se pueda sacar de casa, pero es cierto que no es lo más cómodo para leer en el transporte público en el día a día. A cambio, esta gran pantalla ofrece una gran experiencia al escribir, haciendo que el proceso sea cómodo y el tacto con el panel sea casi como al escribir en papel, lo cual viene muy bien para tomar notas en los libros.

Su precio es de 499 euros, por lo que supone un desembolso importante, pero que puede merecer mucho la pena si se le da un uso intensivo con varias horas al día, además de si se le da uso a su lápiz táctil. Aquellas personas que tengan por delante años de estudio o cuyo trabajo se base en leer y corregir pueden sacarle el máximo partido.