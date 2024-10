Android Auto inalámbrico en cualquier coche compatible con este nuevo accesorio con botón configurable

AAWireless TWO El Androide Libre

Android Auto ha sido uno de los grandes éxitos de Google en prácticamente todo el mundo. Rara es la empresa que vende sus coches en España y el resto de Europa que no incluye compatibilidad con este servicio de Google que permite utilizar el móvil de forma cómoda y segura mientras estamos conduciendo. Obviamente, no permite el uso de aplicaciones de vídeo o navegadores web, pero aún así sigue siendo extremadamente útil.

Una de las pocas pegas que suele tener esta implementación es que se necesita un cable para conectar el coche al móvil. Sin embargo, algunas empresas han diseñado y fabricado dispositivos que se conectan por cable al coche y hacen de pasarela inalámbrica con los smartphones. De esa manera, no es necesario sacar el móvil del bolsillo para conectarlo a Android Auto.

Una de las primeras compañías en crear un aparato de este tipo fue AAWireless, una firma estadounidense que ahora ha anunciado su segundo producto, el AAWireless TWO. Se trata de una iteración de su primer dispositivo con una novedad importante, un botón que podemos configurar para realizar varias acciones.

Este aparato es compacto y se sigue conectado al móvil mediante una aplicación que la propia AAWireless pone a disposición de sus compradores. En la misma se muestran los pasos para configurar el aparato pero, en esta ocasión, también para configurar un gran botón que está en el propio dispositivo y que nos permite realizar varias acciones. Podremos emparejar un móvil o cambiar entre varios móviles que tengamos emparejados.

Eso sí, esta segunda versión del dispositivo sigue sin incluir Apple CarPlay, siendo esta una de las mayores quejas de los usuarios de la marca ya que, al contrario que otras propuestas, el AAWireless TWO sólo es compatible con los móviles Android. La empresa empezó una fase de pruebas para usar CarPlay en su primer modelo, pero llegó a la conclusión de que eran necesarios cambios importantes de hardware. Y el modelo TWO estaba ya en una fase de desarrollo avanzado, por lo que no se pudieron implementar esos cambios.

Aplicación del AAWireless TWO El Androide Libre

La propia compañía ha anunciado que en el primer trimestre del año que viene se lanzará el AAWireless TWO+ que sí que tendría esto en cuenta y será compatible también con los iPhone de Apple. El AAWireless TWO se pondrá a la venta en la web de la compañía el 20 de octubre a un precio de 59,99 euros en Europa, aunque en algunos países subirá hasta los 67,99 euros.