Esta es la mejor app gratuita para pasar archivos de Android a Mac de forma rápida

Los ecosistemas de los fabricantes de móviles cada vez son más complejos y completos. El mejor ejemplo es el de Apple, que tiene una simbiosis increíble entre ordenadores, tablets y móviles. Esto es algo que también hemos visto en Samsung, que permite incluso ver la pantalla del móvil en un PC o en una Samsung Galaxy Tab. Y este ecosistema es más viable en España, donde la cuota de mercado de Apple no es tan grande.

No obstante, no todos los usuarios de Android usan Windows en sus ordenadores y no todos los usuarios de Mac usan iPhone. Esto hace que el ecosistema se rompa y dificulte algunas tareas. Una de las más sencillas es el compartir archivos entre aparatos.

Manuel Ramírez El Androide libre El adiós a Nearby Share es oficial: Google y Samsung cambian una de las funciones más útiles de Android

Para los usuarios que usan Windows y Android QuickShare es la opción más óptima desde que Samsung la abrió a cualquier marca que usara el sistema operativo de Microsoft. El problema es cuando tienes un móvil Android y usas un Mac como ordenador. En ese caso se puede recurrir también a QuickShare mediante una app de terceros, pero no funciona tan bien como la oficial de Windows.

Interfaz de MacOS de Local Send El Androide Libre

Esta aplicación se llama Local Send y está disponible en varias plataformas, entre las que están Android y MacOS. Es una app gratuita y de código abierto. La instalación es muy sencilla al estar integradas en las tiendas de ambos dispositivos y, una vez abiertas, sólo hay que asegurarse de que los dos aparatos están en la misma red WiFi.

Para enviar un archivo del móvil al Mac sólo hay que entrar en la app de Android, pulsar en el botón Enviar de la parte inferior y seleccionar el archivo en la zona superior. también podemos navegar sólo entre las fotos y vídeos para que sea más cómodo. Cuando se seleccione se vuelve a la pantalla de envío y se pulsa en el Mac que tengamos en la misma Red.

Interfaz de Android de Local Send El Androide Libre

Cuando se pulsa encima de ese Mac (todos los dispositivos tienen nombres graciosos de frutas para identificarlos) el ordenador pedirá confirmar la recepción, para que nadie pueda enviarnos algo sin nuestro consentimiento. Al aceptar se empieza la descarga automáticamente y cuando termine sólo hemos de pulsar en la palabra Hecho para abrir el archivo. O si lo preferimos podemos pulsar en la ruta que aparece en la parte superior de la ventana de Local Send para abrir la carpeta que incluye todos los archivos recibidos. Por defecto es la carpeta de Descarga de MacOS.