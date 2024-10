La increíble aplicación para compartir gastos de viaje o en casa que hará que no pagues ni un euro de más

La presencia de aplicaciones bancarias con Bizum y otras plataformas de pago como PayPal en los teléfonos móviles hace que en España estos dispositivos se usen también para llevar a cabo movimientos de dinero, ya sea para pagar el alquiler o bien para compartir gastos con amigos después de una cena grupal.

Sin embargo, hay ocasiones en las que puede ser complicado saber cuánto debe cada persona y a quién dentro del grupo de amigos se lo tiene que dar. Por suerte, existen en Android algunas aplicaciones capaces de facilitar bastante la acción de echar cuentas cuando se comparten gastos en un grupo, de forma que a todo el mundo le quede claro cuánto dinero debe dar o recibir.

En este caso, la aplicación se llama Tricount, y es una de las mejores opciones a las que se puede recurrir para hacer viajes en grupo o simplemente para planificar una compra entre varias personas. Sin embargo, también vale perfectamente para aquellas personas que comparten piso, puesto que será muy fácil desglosar todos los gastos.

Cuentas claras

Esta aplicación es totalmente gratuita, aunque tiene un límite de espacios de trabajo. En cada uno de ellos se pueden incluir varias personas, la idea es que cada una registre el dinero que se ha gastado, pudiendo incluir una descripción de en qué ha sido. Todos estos datos se van guardando, y lo interesante es que la propia aplicación va calculando automáticamente el saldo de cada persona y las aportaciones que ha hecho, así como la diferencia que hay que guardar.

Para ello también se puede registrar si un usuario ha pagado algo que no le corresponde o que no va a disfrutar, de manera que atribuya la totalidad del importe de lo que ha pagado solamente a sus compañeros. Esto es de gran utilidad para que cada cual pague lo que le corresponde y nadie tenga que pagar de más por algo que no ha disfrutado o que simplemente no quería.

Tricount El Androide Libre

Dentro de cada uno de los tableros se pueden encontrar dos secciones perfectamente diferenciadas. Por una parte, en la de gastos se podrá ver un indicador junto con la fecha en la que se han producido cada uno de los gastos que los diferentes miembros del grupo han añadido por su cuenta, pudiendo incluso acceder a una pequeña descripción de cada gasto.

Por otra parte, en el apartado de saldos es posible ver qué cantidad de dinero debe cada una de las personas. Si solo hay dos miembros, siempre se le tendrá que pagar a la otra persona, pero cuando hay más gente es posible que haya que pagar diferentes cantidades a cada uno de ellos, puesto que estas cifras se compensan con lo que ellos también han gastado. Se trata de una de las mejores aplicaciones que se puede descargar si se comparte piso o simplemente para planificar un viaje y repartir los gastos de manera igualitaria.