Ya puedes instalar la nueva app del tiempo de los Pixel en tu móvil Android

España es un país con múltiples climas según las regiones a las que vayamos. No es raro ver en un radio de 300 km lugares a 40º y otros que a duras penas sobrepasan los 25º. Y eso en verano, pero en invierno las diferencias pueden ser mucho mayores. Por eso uno de los tipos de aplicaciones que más se descargan en los móviles son las del tiempo.

Estas apps permiten tener información personalizada y actualizada que muestra de forma sencilla el pronóstico para los próximos días e incluso pueden mandarnos notificaciones ante eventos importantes. En Android hay cientos de aplicaciones climatológicas, pero ahora llega una nueva.

Se trata de la aplicación del tiempo que llevarán los móviles de Google dentro de unas semanas. Se espera que su lanzamiento sea junto con los Pixel 9, por lo que podría venir de serie en Android 15, al menos en la versión de la empresa de Mountain View, que ya sabemos que no es exactamente la misma que usan otras marcas, como Motorola.

Nueva aplicación del tiempo de los Pixel El Androide Libre

Esta aplicación, como se ve en las imágenes tiene una estética claramente inspirada en Android puro, con los elementos redondeados pero con símbolos sencillos aunque con detalles en 3D. Además, dispone de varias áreas diferenciadas por formas que recuerdan a los widgets de los Pixel.

El funcionamiento es sencillo, y sólo hay que poner la ubicación que queramos para recibir la información de ese sitio. Además, si queremos poder conectarnos con nuestra cuenta de Google y gestionar ubicaciones que ya tengamos en otros dispositivos. Por supuesto, si le damos acceso al GPS nos dirá el tiempo en el lugar en el que estemos. Además, si arrastramos uno de los elementos a otra zona de la pantalla se moverá, por lo que es posible crear un panel personalizado con los datos que nos resulten más relevantes en la parte superior de la pantalla.

Interfaz de módulos personalizable El Androide Libre

Por ahora no hay ningún widget, algo que llama la atención, pero es posible que en un futuro permita poner alguno. La instalación se realiza de manera manual ya que por ahora no está en la Google Play Store. Simplemente hay que descargar el APK desde APKMirror e instalarlo como cualquier otra aplicación. Pedirá permisos para notificaciones, aunque no parece que, al menos por ahora, esté enviando ninguna. Es posible que se usen para avisos de futuras lluvias o eventos importantes.