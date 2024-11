Tres trabajadores en el "limbo" tras cambiar la concesión del parking de Portugalete: sin paro y sin empleo

Tres trabajadores han denunciado el "limbo laboral" en el que se encuentran después de que el Ayuntamiento cambiase la concesión del parking de Portugalete.

En la sede de UGTCyL, Andrés Delgado Nieto y Raquel Díez Benavente han denunciado la situación en la que están al encontrarse, de la noche a la mañana, sin trabajo, derecho a paro ni un sueldo para mantenerse.

La empresa que tenía subcontratado los servicios auxiliares era Isolux-Corsán y, pasó a Burmasan.

Posteriormente, hubo un nuevo cambio de concesión a Empark, y desde entonces no están trabajando porque la nueva empresa titular no los asume en su plantilla ni pueden solicitar la prestación por desempleo al no tener formalmente la carta de despido.

"Se han saltado todo lo establecido. Pasan a otra empresa, incumpliendo plazos", afirma Gregorio Martín Salazar, secretario sectorial de Seguridad de FeSMC UGT Valladolid.

Delgado explica que del 28 al 29 de octubre, a las 00:40 horas, le llegó un WhatsApp y un correo con el documento de la subrogación. Lo firmaron y, al día siguiente, fueron a trabajar al parking como un día normal.

Sin embargo, esta situación duró poco, porque ya no les volvieron dejar a entrar al trabajo. "Nos dijeron que no eran trabajadores de esa empresa y que nos fuéramos", asegura.

En este sentido, decidieron comprobar su vida laboral y fue ahí cuando se dieron cuenta que les habían dado de alta en una empresa de limpieza llamada Limcamar. Donde tan solo estuvieron dos días dados de alta.

"Ahora están en el limbo. Ni en una empresa ni en la otra. Tampoco pueden darse de alta en el paro porque no tienen los papeles de despido. Lo que van a hacer es denunciar a otras empresas, a la cesante y a la que se queda sin servicio. Tres o cuatro meses sin cobrar", asegura.

Pero no solo eso, sino que lo más preocupante es que desde la nueva empresa -Empark- han puesto un cartel de que necesitan empleados para este parking.

Una situación que, tal y como han denunciado, también ha sucedido en Murcia, en el parking de la Arrixaca. La compañía propietaria, Isolux Corsán, rescindió el contrato con la firma encargada de la gestión del parking, Bumarsan, y la nueva subcontrata no se hace responsable de la plantilla.

"La Administración sigue mirando para otro lado. A la más barata sin mirar quién es, qué antecedentes tiene. Esto no puede ser. No puede continuar con contratar a lo más barato, acaban pagando los trabajadores", afirma.

En este sentido, lamentan que el Ayuntamiento no les reciba y "miren para otro lado". Desde UGT aseguran que el anterior concejal se reunió con ellos tres veces y "el concurso se mejoró".