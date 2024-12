Monumental bronca entre Isabel Rábago y Alessandro Lequio en directo: "¡Eres una ridícula!"

Telecinco se frota las manos después de que el primer especial Bárbara Rey: Mi Verdad haya triunfado en audiencia al liderar el prime time del lunes con un 16,7%. Pero, más allá del dato, la entrevista concedida por la vedete a Santi Acosta ha generado el contenido necesario para que su parrilla se retroalimente.

Esto mismo lleva pasando desde esta mañana con Vamos a ver, el magacín que pilota Joaquín Prat. El programa ha analizado las declaraciones que hizo Bárbara Rey sobre su relación el rey emérito. "Me trató como una puta. Después de hacer el amor, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla", llegó a contar.

Pues bien, las chispas han saltado entre Isabel Rábago y Alessandro Lequio. Tanto ha sido así, que Joaquín Prat se ha visto obligado a intervenir para que el asunto no fuera a mayores.

El italiano no podía entender que su compañera estuviera defendiendo como una "hooligan" a la artista. En su argumento, la periodista aseguraba que entendía perfectamente que a Bárbara la molestara que, tras unos años siendo amantes, el emérito dejara dinero encima de la mesa "como si hubiera pagado un servicio".

"¡Ya me he calentado!", soltaba Lequio. "¡Pero si es ella la que pedía dinero constantemente! A esta mujer nadie le forzó a mantener una relación. Nadie le obligó a hacer las fotos [las del chantaje]. No ensucies la conversación por favor", decía a gritos.

"¡Vete a tomar por saco!"

"Nadie le obligó a aceptar el dinero ni a trabajar en los programas que le gestionaba. Todo eso lo hizo ella por voluntad propia, ¿y encima va de víctima? ¡Vete a tomar por saco!", remataba completamente fuera de sí, atizando a Rábago: "Esta defensa a ultranza lo único que te hace es ridiculizarte".

Lequio incluso la ha llamado "ridícula". "Esa defensa de hooligan que estás haciendo de Bárbara Rey es ridícula", acusaba a Rábago, que contraatacaba irónica: "Esas son tus salidas. Eres un perfecto caballero conmigo, señor italiano románico".

Ha sido entonces cuando Joaquín Prat ha frenado en seco la bronca, intentando que los colaboradores no cayeran en ataques personales: "No entiendo por qué entráis en el cuerpo a cuerpo. Es absurdo. Ahora mismo, la protagonista de la entrevista [Bárbara Rey] seguramente se está partiendo de risa viendo cómo os descalificáis el uno al otro".

Rábago a continuación ha pedido al presentador que puntualizara que quien había empezado la bronca había sido Lequio. "Me gustaría que aclararas eso". "Te pido que no vayamos por ahí", ha insistido Prat al tertuliano, mientras ella no paraba de denunciar la situación "violenta" que acababa de vivir en directo.