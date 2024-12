'TardeAR' interrumpe en directo el programa y Ana Rosa abandona el plató: "Es la primera vez que ha pasado"

Este jueves 5 de diciembre es la última emisión semanal de TardeAR. El programa de las sobremesas de Telecinco se despedía, ya que mañana será el programa Fiesta el que tome su relevo al ser festivo, el día de la Constitución.

De esta manera, Ana Rosa Quintana iba a abordar los temas más importantes de la actualidad nacional y los asuntos de la crónica social más interesantes. Siempre pensando en los espectadores de Mediaset y con la ayuda de los mejores tertulianos de la pequeña pantalla.

Sobre las 19.00 horas, TardeAR dedica su emisión a todos los asuntos relacionados con la prensa del corazón. Este jueves, la presentadora madrileña iba a estar acompañada por Leticia Requejo, Paloma Barrientos, Silvia Taulés, Antonio Montero y Miguel Ángel Nicolás. La entrevista de Bárbara Rey, el próximo viernes en ¡De viernes! era el plato fuerte de la tarde.

"Hay cosas que ha dicho el hijo de Bárbara Rey que no son verdad. Hay muchas cosas que ella quiere hablar, una de ellas es sobre los famosos 600 millones que nunca le llegaron. Además, también explicará el tema del chantaje", explicaba la periodista Paloma Barrientos.

"Contra su hijo cargará y eso que dice que lo quiere mucho", añadía Silvia Taulés. "La demanda contra su hijo, y digo aquí una exclusiva, seguirá hasta que llegue un acuerdo no por dinero, sino por un tema familiar: una niñita", avanzaba Barrientos.

En ese justo momento, los espectadores de TardeAR podían comprobar que Ana Rosa Quintaba abandonaba de forma abrupta el plató. Las cámaras mostraban cómo los colaboradores se quedaban solos en pleno directo. Incluso se podía escuchar cómo la presentadora decía: "Me tengo que ir, me llaman".

"Perdonarme, ¿a dónde ha ido? Esto es inaudito", preguntaba Miguel Ángel Nicolás con preocupación. "Está al teléfono, ¿quién será? Se tapa el micro...", añadía Requejo. "Es la primera vez que nos ha pasado", argumentaba Requejo. "¿Ha parido Alejandra Rubio?", se cuestionaba Paloma Barrientos en esta situación surrealista.

"Es la segunda vez que pasa esto, la primera fue cuando parió Isabel Pantoja que la llamó en directo. En TardeAR nunca ha pasado", señalaba también Nicolás. Tras permanecer fuera del plató, Ana Rosa se incorporaba con sus compañeros.

"Vamos a ver, estaba esperando que me llegara el supermercado que ayer no me llegó y me han llamado de que acaba de llegar", confesaba Ana Rosa en su vuelta al plató. "No es verdad, no me lo creo que te conocemos", le respondían los colaboradores Barrientos y Nicolás.

'TardeAR' sin la presencia de Ana Rosa Quintana

"Con el tráfico el pedido llegó ayer en un momento en el que yo no estaba en casa. ¿Pongo al señor?", explicaba Ana Rosa lo que le había pasado. "El señor tiene que saber que estamos haciendo un programa de éxito en directo y que te llame a las 20.00 horas", apuntaba Requejo sobre el asunto.

"¿Qué te crees que nos chupamos el dedo? Enséñame tus llamadas perdidas", seguía insistiendo Miguel Ángel Nicolás. En ese momento, Ana Rosa le mostraba su teléfono móvil al colaborador que no le quedó otra que asentir: "Puede ser".

Ana Rosa vuelve al plató de 'TardeAR'

"Es que era importante porque ya mañana es fiesta y si no me llegaba hoy... Solo me he ido un momentito", admitía la presentadora de TardeAR. "Por cierto, es del supermercado de El Corte Inglés. Dejarme en paz", añadía para poner punto final a la historia que la audiencia de Telecinco había podido vivir en pleno directo.