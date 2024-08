Cristian Álvarez apunta a Cartagena: "Si todo va según lo previsto, la idea es que viaje"

El Real Zaragoza ha disfrutado este miércoles del tradicional acto de la ofrenda de flores a la Virgen en la Basílica del Pilar, y de la recepción por parte de la alcaldesa Natalia Chueca en el Ayuntamiento de la ciudad. Se trata de un día emotivo y especial, sobre todo para aquellos que sienten Zaragoza como su casa.

Este es el caso del capitán del Real Zaragoza, Cristian Álvarez, encargado de leer la oración, depositar las flores, y de ponerse frente a los micrófonos. Al guardameta se le ha visto emocionado en la Basílica del Pilar y posteriormente reconocía que se ponía "muy nervioso" en estas situaciones. "Tener a la Virgen delante es muy importante, representa muchísimo para la ciudad, para todos los zaragozanos y para los aragoneses. Eso me pesa. Soy muy tranquilo para muchas cosas, pero cuando estoy ahí, me pongo a hablar y a pedir, me pongo nervioso y me pongo a temblar", se sinceraba el argentino.

En lo deportivo, el objetivo y los ruegos a la Virgen no son otros que el ascenso. "Ojalá" era lo único que podía decir Cristian Álvarez al respecto. Sin duda, su mayor deseo desde que llegó y el motivo de su continuidad en el club maño.

El Real Zaragoza venció al Cádiz por 0-4 en la primera jornada y dejó grandes sensaciones. No obstante, en el recuerdo está el gran inicio del curso pasado y el posterior sufrimiento. Pero, todo el mundo quiere que esta vez sea definitiva. "Hay cosas diferentes, hay una Romareda distinta, hay cosas distintas, pero el año pasado también. Esta se están viendo cosas, pero es muy pronto para sacar conclusiones o hacer análisis. Hay que seguir trabajando y sumando puntos", decía con los pies en la tierra el arquero rosarino.

Con la experiencia de la campaña previa, Cristian pedía prudencia: "Hay que tener la humildad que la temporada pasada en el inicio no tuvimos. Esa es la enseñanza que tenemos que aplicar". Además, expresaba que estaba "especialmente ilusionado", pero recordaba que hay que saber dónde están y que el camino es muy largo.

Objetivo Cartagena

Cristian Álvarez vivió un curso muy complicado en el Real Zaragoza por las continuas lesiones. Actualmente, sigue recuperándose de la última, pero su regreso se ve muy cerca. "Llevo toda la semana entrenando con el equipo, con el grupo. Estoy en dinámica normal. Estoy en la fase final del trabajo específico personal", sumaba y confesaba que lo próximo es "sumar minutos y empezar a recibir acciones de juego reales".

Palabras que ilusionan a la afición, que anhela su figura bajo los palos de la meta blanquilla, sobre todo, tras conocer la lesión de Joan Femenías, que partía como primer portero. Para el duelo ante el Cartagena se visualizaba la única opción de Poussin (lo lógico es que sea el titular), pero Cristian Álvarez ha declarado que su objetivo es "poder ir convocado" el próximo lunes y para ello va a trabajar toda la semana. "Si todo va según lo previsto la idea es que viaje", finalizaba.

Así pues, el portero inicia otra temporada en las filas del Real Zaragoza y, como si fuera su primer día, ruega por "una temporada brillante a nivel grupal e institucional", en la que no falte el trabajo ni la humildad.