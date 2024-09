Estos son los conciertos que no te puedes perder en octubre en Vigo

El mes de octubre llega con una agenda repleta de conciertos en las salas de Vigo, desde las más pequeñas hasta los grandes escenarios.

Además, la oferta es variada; varias opciones para disfrutar de la música clásica, incluidas versiones de cine, hasta propuestas más alternativas como las que ofrece el Underfest Xacobeo Bites, pasando por artistas que nunca pasan de moda.

Black Stereo

Esta banda viguesa, formada por músicos consagrados de la ciudad, como Toño López, de The Soul Jacket, ofrecerá un concierto solidario en favor de DOA Saúde Mental con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental 2024.

Será en la Sala Radar Estudios el viernes 4 de octubre a partir de las 21:30 horas, una ocasión perfecta para disfrutar de las versiones de grandes temas de soul, rhythm & blues, funk y rock and roll que el grupo domina a la perfección.

Las entradas se pueden adquirir por 8 euros más gastos en Ataquilla, donde también se puede comprar la Fila 0. En taquilla el precio será de 10 euros.

Otoño Lírico

Dos opciones, a principios y a finales de mes, para disfrutar de la música clásica que ofrece el Otoño Lírico del Teatro Afundación.

Por un lado, Puccini. Terra e Mare el sábado 5 de octubre, en el que se interpretarán la integral de las canciones de cámara de Puccini así como, su delicado y célebre cuarteto de cuerda, Crisantemi. Las entradas cuestan 26,40 más gastos.

Por otro, el 27 de octubre será el turno de Madama Butterfly; una tragedia giaponesa en tres actos, con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa basado en el cuento de John Lutter Long, del mismo título, y dramatizado por David Belasco. Entradas, en Ataquilla a partir de 22 euros más gastos.

La Paloma

Este grupo de noise rock del madrileño barrio de Tetuán se afianzó con temas como Bravo Murillo o Palos, que los situaron en los mejores escenarios nacionales. Tras la publicación de Todavía no en 2023, se confirmaron como una de las realidades del panorama musical nacional.

Llegan a Vigo con la gira de presentación de este último trabajo el jueves 10 de octubre en la sala Radar a partir de las 21:00 horas. Aquí puedes comprar las entradas.

Orquesta clásica y sinfónica

Doble cita con orquestas en menos de una semana. El viernes 11 de octubre actúa la Orquesta clásica de Vigo en el Teatro Afundación a partir de las 20:30 horas. Interpretarán las bandas sonoras de las diferentes películas de Batman, creadas por Danny Elfman, Elliot Goldenthal, James Newton Howard y Hans Zimmer.

Las entradas están a la venta a partir de 6 euros más gastos en Ataquilla.

Y el jueves 17 es el turno de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que estará dirigida por Anja Bihlmaier y con Serguei Khachatryan al violín para interpretar el Concierto para violín en re mayor, op. 77 de Johannes Brahms y la Sinfonía núm. 5 en do menor, op. 67 de Beethoven.

Será a partir de las 20:00 horas y las entradas se pueden adquirir en Ataquilla a partir de 13,30 euros más gastos.

Morricone y 100 años de cine

Morricone

Más música clásica de cine el sábado 12 de octubre en el Auditorio Mar de Vigo. En este caso, de la mano de la Royal Film Concert Orchestra con Fernando Furones como director.

Se trata de un concierto homenaje a Ennio Morricone y los 100 años del cine en el que se interpretarán las bandas sonoras más famosas de todos los tiempos, desde Casablanca y Lo que el viento se llevó hasta nuestros días.

Quedan muy pocas entradas a la venta en Teuticket para este evento.

Sienna

También el sábado 12 de octubre y dentro de los conciertos Directos Vibra Mahou, actúa el artista valenciano Sienna, que presentará su nuevo disco en la Iguana Club, dentro de su gira "Melancolic tour".

Actualmente, las entradas están agotadas, pero puedes inscribirte en la lista de espera en caso de que se vayan liberando.

Sabela

La ex participante de OT Sabela llega a Vigo como parte de la gira de presentación de su último disco, Ceniza, y su reciente tema Hi, my love, adelanto de su próximo EP.

La gallega interpretará los temas de sus dos álbumes publicados, así como nuevas canciones que verán la luz próximamente.

Las entradas para el concierto en la Sala Master el 12 de octubre se pueden comprar en este enlace.

Jack Broadbent

En el marco del ciclo Bites del festival Underfest Xacobeo, llega Jack Broadbent a la Sala Radar también el sábado 12 a partir de las 21:00 horas.

Se trata de un británico de 36 años que se ha convertido en una de las grandes figuras del soul actual. Con 5 discos a sus espaldas, es conocido como el nuevo maestro de la slide guitar, que realiza con una técnica a la que llama hip flask blues, con una petaca vacía.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.

Triángulo de Amor Bizarro

Triángulo de Amor Bizarro. @tabizarro

El sábado, 19 de octubre, a las 22:00 horas en la Sala Radar actuará Triángulo de Amor Bizarro dentro de la gira por su 20 aniversario.

Un concierto muy especial, ya que en esta gira tocarán sus 6 discos al completo; eso sí, dos por actuación que se elegirán en el mismo momento mediante una baraja de tarot y la ayuda del público, que también participará en la selección de los temas de otros discos que sonarán en el concierto.

Las entradas están a la venta por 15 euros.

Big Star's Radio City - 50th Anniversary

Big Star - Radio City

Con motivo del 50 aniversario de Radio City, el legendario segundo álbum de la influyente banda de Memphis, Big Star, un colectivo estelar de músicos liderado por el único miembro original sobreviviente de la banda, Jody Stephens, interpretará el álbum completo, junto con otras grandes canciones del rico legado de la banda.

Acompañando a Stephens en el escenario estarán Mike Mills (R.E.M.), Jon Auer (The Posies), Pat Sansone (Wilco) y Chris Stamey (The dB’s).

Será el jueves 24 de octubre a las 20:30 horas en el Auditorio Mar de Vigo. Las entradas están a la venta en este enlace.

Sergio Dalma

Sergio Dalma.

El Mar de Vigo acogerá la actuación de Sergio Dalma, que llega a la ciudad con la gira "Sonríe porque estás en la foto", en la que celebrará una trayectoria que, tras treinta y cinco años de carrera, continúa sonriendo y "estando en la foto".

El público podrá escuchar los temas de su nuevo trabajo, además de los que le han acompañado a lo largo de toda su carrera.

El concierto es el 26 de octubre a las 21:00 horas. Las entradas las puedes adquirir en este enlace.