Los expertos hablan sobre reciclaje: "Cuando no hacemos la labor de separar, perdemos dinero"

Nuevo día, nueva jornada, nueva mesa redonda. Arranca la segunda cita con la sostenibilidad en esta tercera edición del Observatorio de los ODS. Organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y ENCLAVE ODS, junto con el apoyo de Fundación 'la Caixa', parece que este evento llega a su fin, pero no sin antes debatir de ciertas cuestiones de lo más necesarias.

Bajo el nombre de 'Las PS del triple impacto: planeta-personas-prosperidad', esta segunda jornada abordará temas tan relevantes como los gases renovables, con José Luis Gil, o los jóvenes ante el reto de los ODS, con Esperanza Vera Ortiz y Santiago Jiménez Cortés.

Sin embargo, un poquito antes y como entrada en contacto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablamos sobre el reciclaje, porque lo que puede ser basura para unos puede convertirse en un tesoro para otros.

Lo hacemos de la mano de Mario Zarzuela, director de Comunicación de SIGRE, Isabel Rivadulla, directora de Comunicación y Marketing de Signos Ecovalor, Gonzalo Torralbo, director Comercial y Relaciones Institucionales de Recyclia, y Beatriz Egido, directora de Comunicación de Ecovidrio.

El reciclaje

Moderado por Rubén Fernández-Costa, periodista, investigador, consultor y consejero editorial de Magas, este primer debate a cuatro pone sobre la mesa la situación del reciclaje en España. Y pese a que el titular habla de 'basura', Zarzuela, prefiere "hablar de recursos para la transición a una economía circular, donde estos se gastan de una manera más eficiente y reproducen menos residuos".

Porque, asegura el director de Comunicación de SIGRE, que "la economía circular está muy implicada en los ODS". Por ello, "es muy importante el tema de la transparencia y la fidelidad con el dato".

Mario Zarzuela en un momento durante la mesa redonda.

En el caso de Rivadulla, fue consciente de este mismo hecho [que no es basura, sino recursos] cuando empezó a trabajar. Le parecía que "estábamos trabajando para que otra empresa se enriqueciera" y, ahí, empezó a "prestar atención al valor que tenían estos materiales". Porque, insiste, "no debemos hablar de basura, sino de recursos". De este modo, cuenta, pudo "ver el gran potencial que tienen estos productos a lo largo de su vida útil".

Con la palabra 'scrap' constantemente presente, Torralbo se permite explicar su significado: "Es chatarra, nosotros somos entidades que son sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del producto". Porque, dice, "quien pone en el mercado eso [el producto] tiene que hacerse cargo de su gestión".

Para el director Comercial y Relaciones Institucionales de Recyclia, un tesoro es "lo que nace de apreciar algo y cuesta desprenderse de ello en algunas ocasiones". Sin embargo, indica que "la tecnología está hecha de muchos materiales escasos y sacarlos de la tierra cuesta más que hacerlo desde los propios dispositivos". Por ello, dice, "no solamente tenemos que verlo como un tesoro, sino que medioambientalmente es mucho más correcto [reciclar] que la fabricación nueva".

Gonzalo Torralbo en un momento durante la mesa redonda.

Siguiendo este mismo hilo de la conversación, toma la palabra Egido para explicar cómo hemos pasado de un ideal en el que "nada debe desaprovecharse ni desecharse y que lo lícito es alargar la vida de los productos lo máximo posible", a un escenario donde parece que las personas se han convertido en "nuevos ricos" desechando constantemente los productos.

Ahora, asegura, "hay una conciencia mucho más extendida y nos estamos dando cuenta de qué igual se trata de volver a ese origen, porque el planeta Tierra nos está diciendo que las materias primas son finitas y que tenemos que cambiar un poco la forma en la que concebimos este sistema".

La situación

Para comprender la realidad de esta cuestión, Egido pone sobre la mesa precisamente aquellos datos que Zarzuela decía que eran tan imprescindibles. "La tasa de circularidad en Europa es del 11,5%, solo esos materiales utilizados somos capaces de introducirlos en el mercado", indica. En el caso de España, la situación es incluso peor: "Estamos en un 8% y ha caído en los últimos años".

Estas cifras, señala Egido, dicen que "todo lo estamos derrochando y desechando". Y continúa: "En España solo llegamos a reutilizar y reciclar el 37% de los residuos de los municipios. Es muy fácil irse a los envases que llevan 25 años reciclándose bien, pero ahora se está empezando a reciclar materia orgánica en las casas".

Beatriz Egido en un momento durante la mesa redonda.

En el caso del textil, comenta la directora de Comunicación de Ecovidrio, "todavía no se ha empezado a reciclar, aunque sí a reutilizar". Por ello, indica, "es un trabajo de todos: ciudadanos, administraciones públicas y 'scraps' —como se denominan a ellos mismos—".

Pero Rivadulla, insiste, "la gente necesita ver que ese esfuerzo que hace en casa se convierte en un esfuerzo tangible". Por eso, señala, "nos falta poner en el foco en eso y menos en la importancia que tiene el separar, porque ya después de tantos años la gente lo sabes y quien quiere lo hace y quien no, no".

Isabel Rivadulla en un momento durante la mesa redonda.

Siguiendo con los datos, Torrablo sorprende con sus cifras en tecnología. "La media del hogar español es de 120 pilas, lo que significa que, en equipos electrónicos a nivel mundial, desechamos ocho kilos por habitante; 62.000 millones de toneladas", indica. Además, señala que "es una cifra que llama mucho la atención porque si lo tiramos a la basura se ven los recursos que perdemos".

Por ello, subraya, "si no incidimos en que el que diseña o fabrica lo haga facilitando recuperar esa materia prima, es mucho más complicado. [...] Es lo que puede hacer que ese ciclo se termine cerrando".

Mejoras y retos

Como ocurre en tantas otras cuestiones hoy en día, en el ámbito del reciclaje también hay fake news. La primera, señala Egido, "el 25% de la población está segura de que los residuos se mezclan en el camión". El segundo bulo, gran parte de la sociedad cree que "los productos que se hacen a partir del material reciclado tienen peor calidad que uno de materia virgen", pero, aclara Egido, "en el vidrio son exactamente iguales que en el original".

Sin embargo, esto no ha impedido que los ciudadanos mejoren en materia de reciclaje y, asegura Zarzuela, "el 77% de los hogares españoles ya separa los medicamentos y los deposita en las farmacias en el punto SIGRE". Porque, subraya, "no tenemos un planeta B y no tenemos un plan B, por lo que hay que seguir trabajando para alcanzar un mundo próspero".

Y concluye Rivadulla: "Cuando no hacemos esa labor de separar, estamos tirando nuestro dinero a la basura".