Usa tu tarjeta de embarque directamente desde la app de Google Wallet: el sencillo truco para hacerlo en segundos

Google Wallet es una de las aplicaciones que vienen preinstaladas en todos los móviles, pero en España normalmente sólo se usa para realizar pagos. Al poder poner ahí nuestras tarjetas bancarias podemos usar el móvil para pagar si tiene NFC, algo que incluyen ya todos los terminales desde hace unos años.

Pero Google cambió Google Pay por Google Wallet por una razón. Quería que esta aplicación sustituyera no sólo a nuestra tarjeta de créditos, sino a nuestra billetera, nuestra cartera. Y para ello era necesario que, además de las tarjetas del banco, pudiera almacenar otro tipo de tarjetas, como las de fidelización.

Además, mediante las asociaciones con empresas de transporte era posible llevar los billetes de tren o avión, por ejemplo, dentro de esta aplicación. La cuestión es que hay una diferencia importante en el uso de estos billetes a través de esta app, y mucha gente no lo sabe.

Una persona con el móvil y el pasaporte pasando un control en un aeropuerto Recraft El Androide Libre

Cuando vamos a usar el móvil para pasar el control de seguridad de un aeropuerto necesitamos abrir la aplicación y, ahí, abrir el billete. En el caso de que no tengamos la pantalla al máximo de brillo es posible que tengamos que hacerlo dado que si no es así las máquinas pude que no escaneen bien el código QR o de barras de nuestro billete. En teoría la app es capaz de subir el brillo al máximo de forma automática, pero puede fallar. Además, si tenemos una captura de pantalla del propio billete o se la hemos enviado a alguien para que tenga su billete, deberemos subir el brillo de forma manual.

Esta sencilla acción hace que sea mucho más rápido el escaneo y que no tengamos problemas a la hora de pasar el control. Además, si pulsamos encima del código de barras en muchas ocasiones se abre a pantalla completa ese código con un fondo blanco, haciendo que sea más fácil escanearlo, sea de manera manual o automática.

Por último, si usamos mucho esta aplicación, hay que saber que desde hace unas semanas es posible poner el acceso directo en los accesos de la parte superior del móvil, junto a las notificaciones. Así podremos entrar directamente en Google Wallet sin tener que buscar la app.