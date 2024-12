Alessandro Lequio explota contra Bárbara Rey y su hijo: "La historia estaba más seca que el secarral de la Pantoja"

Este lunes se emite el segundo programa del especial Bárbara Rey: Mi verdad. Tras el éxito de audiencia en el estreno hace una semana, sigue habiendo mucha expectación por las nuevas declaraciones de la exvedette. En Vamos a ver han mostrado un avance en exclusiva de lo que se podrá ver en Telecinco.

Entre algunas de las novedades, destaca una frase muy dura de la actriz: "No quería seguir viviendo. Si no tuviera a Sofía, no sé que habría hecho". Esto, explica Bárbara Rey, fue lo que sintió tras la entrevista a Ángel Cristo y todas las confesiones que hizo en los últimos meses.

El colaborador del matinal, Alessandro Lequio, ha estallado contra Bárbara Rey y su hijo: "Sigo viendo que los dos, la madre y el hijo, han sacado una pasta gansa con esta historia. Y eso siempre huele a pacto previo. Lo dije hace un año y lo sigo pensando. Es algo que nadie puede negar", explicaba.

"Es un hecho. Ahora quieres hacer números, hazlos. ¿Cuánto dinero ha sacado el hijo? Mucho. El negocio ha sido fructífero para el hijo. ¿Y para la madre ha sido fructífero?", se preguntaba Lequio. "Porque esta historia estaba más seca que el secarral de la casa de la Pantoja. El hijo ha reactivado la historia y su forma de contarla. Me da igual lo que digáis, es una realidad", ha añadido.

Verónica Dulanto planteaba de nuevo la teoría del conde Lequio, que reiteraba su idea: "He sido clarísimo. Más claro no puede ser. Lo di por hecho hace un año y lo sigo dando. Los datos me respaldan. ¿Qué ha contado nuevo? ¿Lo del chantaje? ¿Esa es la gran novedad?", se cuestionaba.

El colaborador ha recordado que la historia comenzó hace meses con las declaraciones de Ángel Cristo: "Él ha contado barbaridades. Eso ha permitido que Bárbara vuelva a contar la historia. Ahora vuelve con los bolsillos llenos. El hijo ya ha hecho su añito y ahora le toca a ella".

Para Alessandro Lequio la única novedad es la "confesión del chantaje", aunque no tal cual: "Ha asumido lo que todos teníamos claro. Ella dice que puede entender que la gente lo interprete como un chantaje. Esa es la gran novedad, sí. Bravo", zanjaba aplaudiendo irónicamente.

La colaboradora, Adriana Dorronsoro, también ha cuestionado una de las nuevas declaraciones de Bárbara Rey: "Que Bárbara Rey diga que su hijo se cree todas sus mentiras es tremendo. Ella tiene un problema muy serio de credibilidad y se le ha pillado en 300.000 mentiras", ha asegurado. Alexia, otra de las tertulianas del programa, ha confesado que ve "cómodo a los dos" y augura que se alargará: "Me espero más capítulos de esta historia. No les veo sufrir".