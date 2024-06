Dos restaurantes españoles en el top 3 de The World's 50 Best Restaurants: ¿Cuál será el mejor del mundo?

Las Vegas, ciudad anfitriona de The World's 50 Best Restuarants.

Este 5 de junio todos los ojos están puestos en Las Vegas donde esta noche se celebra la gala de The World's 50 Best Restaurants 2024. Alrededor de las 6 am hora española del día 6 se sabrá cuál es el mejor restaurante del mundo, posición que durante un año ha ocupado el restaurante limeño Central, dirigido por Virgilio Martínez y Pía León.

¿Qué posibilidades hay de que España corone la cima mundial de la gastronomía? Muchas si se tiene en cuenta la clasificación total son siete los restaurantes que la ocupan, una buena cifra cifra, pero inferior a la que se ha obtenido otros años. Tan solo un año antes, en la edición de 2023, España estaba representada por nueve restaurantes.

Si nos fijamos en cómo quedó el ranking en la edición pasada todo apunta a que será un restaurante español el que alcance este año el Olimpo de la gastronomía. Los claros favoritos son Disfrutar y DiverXO, que ocupan la segunda y tercera posición respectivamente, seguidos por Etxebarri, que quedó el número cuatro en 2023. Según el comportamiento de la clasificación y sus votaciones, las apuestas están echadas y será el tres estrellas Michelin de Barcelona, con Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch al frente, el que este 2024 se haga con el primer puesto.

Disfrutar, Barcelona.

Las estadisticas de The World's 50 Best Restaurants

Y es que, como las estadísticas muestran, desde el año 2019 -fecha en que se creó la categoría de los Best of the Best, un 'salón de la fama' donde ya se encuentran restaurantes como Celler de Can Roca, Noma y próximamente lo hará Central-, el restaurante que queda segundo en la lista pasa a ser el primero en la edición del año siguiente.

En la gala de este miércoles en Las Vegas se conocerá qué restaurantes se distribuyen del 50 al 1 de la clasificación, donde se sabrá en qué posiciones caen Quique Dacosta y Elkano, que en 2023 ocupaban los puestos 20 y 22 respectivamente. Hace unos días adelantaron, como acostumbran hacer este ranking que cumple 24 años, los que se posicionaban del 51 al 100 de la lista. Se supo de la caída de Mugaritz al 81 y confirmaron que Enigma (número 59) y Aponiente (número 72) siguen en la lista, pero Azurmendi, en el puesto 81 y Ricard Camarena en el 96, la han abandonado.

Además, se dará a conocer otros diferentes reconocimientos como el de Best Pastry Chef, Best World Sumiller, Icon Award o Best Female Chef, que este año caerá en manos de la brasileña Janaína Torres Rueda, al frente de A Casa do Porco.