La brasileña Janaína Torres Rueda, elegida Mejor Cocinera del Mundo de 2024

El bar tuvo tanto éxito que financió el lanzamiento de su elegante restaurante, A Casa do Porco, una de las experiencias gastronómicas más solicitadas de la región, que ofrece menús de degustación a precios asequibles y ocupa el puesto número 12 en la lista The World's 50 Best Restaurants 2023.

Además de dirigir restaurantes con su exmarido, Jefferson Rueda, Torres apoya muchas causas sociales y reformó el programa de alimentación escolar de São Paulo antes de la pandemia. Además, durante el encierro, alimentó a las personas sin hogar y convenció a otros chefs brasileños de presionar al Gobierno para que brindara un apoyo financiero a las personas más afectadas por la crisis del Covid, ganando el Premio Icono a los 50 mejores restaurantes de América Latina en 2020.