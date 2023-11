Dabiz Muñoz hace historia: elegido "Mejor Cocinero del Mundo" por tercera vez consecutiva

Era una noticia de esas posibles, de las que se esperan pero que no siempre ocurren. Dabiz Muñoz, el chef español, podía hacer historia en México si conseguía el galardón de El Mejor Cocinero del Mundo, por tercera vez consecutiva, en los The Best Chef Awards que se venían celebrando en todo el fin de semana en Mérida (México).

Era el favorito. Así había sido en el año 2021 y en el año 2022 y todo parecía indicar que podía repetir en el 2023. Al final de la jornada, ya de madrugada en España, se confirmaba el hito del cocinero madrileño que ha roto estereotipos y récords desde que arracancara su carrera: Dabiz Muñoz ya es el mejor de los mejores no sólo en nuestro país sino también en todo el mundo, como se ha constatado en Yucatán.

Pero la buena noticia para la gastronomía patria es que Dabiz Muñoz no ha volado solo en México, ni mucho menos. De hecho, entre los 10 mejores chefs del mundo, cuatro son españoles y concretamente, tiene mucho valor que el segundo mejor cocinero del planeta sea también un español, Albert Adrià, del restaurante Enigma en Barcelona.

Dabiz Muñoz, en The Best Chef Awards en Mérida, México. Efe

"0, gracias a todos los cocineros de ese lugar tan increíble, donde me han pasado cosas maravillosas", dijo Muñoz tras recibir el premio, según informa Efe.

El mejor cocinero del mundo quiso dejar claro que parte de su éxito es el de todo un país que ama la comida y que ha convertido a sus cocinas en las más creativas de todo el planeta: "Sin duda 0 de la gastronomía mundial", asegura el propio Muñoz.

Mérida ha querido mezclar tradición y vanguardia en sus premios, como exige una buena gastronomía, y ha elegido a dos cocineras tradicionales mayas para que entregaran el premio a Dabiz Muñoz ante más de 200 cocineros de un nivel altísimo y que venían de Japón, China, Corea, Estados Unidos y decenas de países de Latinoamérica.

Jordi Roca tras recibir el premio 'Pastry Award', en The Best Chef Awards 2023. Efe

En esta séptima edición de los The Best Chef Awards también se han conocido ya los nuevos candidatos de varias partes del mundo, principalmente de México, España y Latinoamérica, además de llas identidades de los cien nuevos candidatos a la lista Top100 2023.

Además, se han repartido otros premios como el de Pastry Awards que lo ganó uno de los españoles que siempre está en la lista de los mejores pasteleros del mundo como es Jordi Roca, el hermano Roca que ha apostado por la repostería como todo un arte.

La selección de nuevos candidatos la realizó un grupo de 150 expertos, entre periodistas especializados en gastronomía, críticos, conocedores y fotógrafos acostumbrados a viajar por el mundo guiados por sus diferentes aromas y sabores.

En la lista de ganadores del premio destacan los nombres como Joan Roca (El Celler de Can Roca, que lo ganó en 2017 y 2018), Björn Frantzén (Frantzén, en 2019), René Redzepi (Noma, en 2020) y ya arranca el reinado de Muñoz hasta anoche.

Sigue los temas que te interesan