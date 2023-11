Los otros chefs españoles que ocupan el top 10 de 'The Best Chef Awards'

Yucatán, se ha convertido estos unos días en epicentro gastronómico del mundo, con la presencia de lo más laureado de la cocina, para celebrar en la ceremonia de The Best Chef Awards, que ha tenido lugar en la ciudad mexicana de Mérida. Allí la madruga de este lunes (hora española) Dabiz Muñoz se ha coronado como el mejor chef del mundo 2023, por tercer año consecutivo.

[Dabiz Muñoz, mejor chef del mundo en los The Best Chef Awards 2022]

Durante la gala de The Best Chef Awards, una clasificación mundial con neurocientífica polaca Joanna Slusarczyk y el gastrónomo italiano Cristian Gadau, se han hecho entrega de otros premios especiales ‘The Best Chef Awards’:

Jordi roca se ha convertido en The Best Pastry Award, un título que obtiene por segunda vez desde que se celebra el certamen; The Best Chef Dining Experience Award para Berger ; The Best Chef FoodArt Award para Karime López; The Best Chef Science Award para Rodolfo Guzmán; The Best Chef Rising Star Award para Tala Bashmi; The Best New Entry para Albert Adrià, directamente hasta el número 2 y The Best Chef Legend Award, Ferran Adrià; The Best Chef Local Award se lo han llevado Roberto Solís y Wilson Alonzo; The Best Chef Pizza Award de nuevo para Franco Pepe y The Best Chef Award, votado por profesfionales, Rasmus Munk.

España está de celebración, doble, y quíntuple si nos ponemos. No solo el chef de DiberXO ha vuelto a situar al país en la cima del mundo, además por tercera vez consecutiva, hito que no había ocurrido nunca en la historia de la gastronomía, sino por el elenco de chefs que llevan la cocina patria por bandera y defienden su posición desde un ansiado top 10. " "Sin duda me he criado en uno de los países más increíbles de de la gastronomía mundial", aseguraba el propio Muñoz tras recibir su premio.

Un top 10 con acento español

De los diez proyectos y sus cocineros que integran el top 10 de la clasificación mundial, además el número 1 que ocupa el chef de DiverXO, Dabiz Muñoz, otros cuatro representantes completan el elenco de españoles que defiende el lado más universal de nuestra cocina. Siete si contamos a los chefs de Disfrutar por separado, que a la hora de ser reconocidos funcionan como equipo de uno, como sucedió al ser galardonados con el Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Chef.

1. Dabiz Muñoz | DiverXO (España)

2. Albert Adrià | Enigma (España)

3. Ana Roš | Hiša Franko (Eslovenia)

4. René Redzepi | Noma (Dinamarca)

5. Andoni Luis Aduriz | Mugaritz (España)

6. Rasmus Munk | Alchemist (Dinamarca)

7. Mateu Casañas, Oriol Castro & Eduard Xatruch | Disfrutar (España)

8. Joan Roca | El Celler de Can Roca (España)

9. Junghyun Park | Atomix (USA)

10. Rodolfo Guzmán | Boragó (Chile)

Este año 25 cocineros al frente de restaurantes en España estaban en la lista. 18 de ellos ya formaban parte del Top mundial en 2022 y 7 nuevos candidatos se sumaron hace unos meses. Joan Roca (3), Andoni Luis Aduriz (5), Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (7), Ángel León (13), Eneko Atxa (18), Bittor Arginzoniz (19), Quique Dacosta (33), Paco Roncero (36), Diego Guerrero (38), Javier y Sergio Torres (41), Martín Berasategui (42), Dani García (56), Paco Pérez (87)y Fina Puigdevall y Martina Puigvert (96) componen el top 100 desde 2022.

Los candidatos españoles top 100 en 2023 Antes de que se desvelara el total de la clasificación de la lista, eran seis los nuevos cocineros que se postulaban a integrarla, aunque el único que lo ha logrado ha sido el catalán Albert Adrià. Albert Adrià , de Enigma (Barcelona), con una estrella Michelin

, de Enigma (Barcelona), con una estrella Michelin Antonio Romero , de Suculent (Barcelona)

, de Suculent (Barcelona) Elena Arzak , de Arzak (San Sebastián), con tres estrellas Michelín

, de Arzak (San Sebastián), con tres estrellas Michelín Pedro Sánchez , de Bagá (Jaén), con dos estrellas Michelín

, de Bagá (Jaén), con dos estrellas Michelín Mario Sandoval , de Coque (Madrid), con dos estrellas Michelín

, de Coque (Madrid), con dos estrellas Michelín Javier Olleros, de Culler de Pau (O Grove, Pontevedra), dos estrellas Michelín De las seis ediciones que se viene celebrando el certamen, en cinco de ellas han sido premiados cocineros españoles, dos para Joan Roca en 2017 y 2018 y otras tres para Dabiz Muñoz, que se convirtió en mejor cocinero del mundo en 2021 y volvió a hacerlo en 2022, y ahora en 2023, haciendo historia, vuelve reinar el Olimpo de la gastronomía. The Best Chef Awards es un proyecto de la neurocientífica polaca Joanna Slusarczyk y el gastrónomo italiano Cristian Gadau que arrancó en 2015. Otra lista que surgió años más tarde que The World’s 50 Best Restaurants The Best Chef Awards se centra en los cocineros y el jurado está también formado por chefs. , funcionando desde 2008. A diferencia de esta clasificación que elige los 100 mejores restaurantes del mundo, con Central de Virgilio Martínez este año ocupando el número uno como mejor restaurante del mundo,y el jurado está también formado por chefs. Ni trampa ni cartón El orden de la clasificación inicialmente recae en un grupo de 180 profesionales (entre periodistas gastronómicos, críticos, blogueros, fotógrafos y otros expertos sectoriales) que vota, cada uno, 5 nuevos candidatos a través de un sistema de votación online. De esta primera votación surgen 100 nuevos posibles candidatos (estos se dieron a conocer la pasada primavera). La segunda votación recae en los 180 votantes iniciales, además de los 100 chefs del Top 100 y los 100 nuevos candidatos. Con una puntuación que va del 10 al 100 todos ellos votan por sus 10 cocineros preferidos, y el resultado final es el que se descubre el día de la gala. Los integrantes del top 100 en The Best Chef Awards 1 Dabiz Muñoz (Spain)

2 Albert Adrià (Spain)

3 Ana Roš (Slovenia)

4 René Redzepi (Denmark)

5 Andoni Luis Aduriz (Spain)

6 Rasmus Munk (Denmark)

7 Mateu Casañas, Oriol Castro & Eduard Xatruch (Spain)

8 Joan Roca (Spain)

9 Junghyun Park (South Korea)

10 Rodolfo Guzmán (Chile)

11 Massimo Bottura (Italy)

12 Eric Vildgaard (Denmark)

13 Ángel León (Spain)

14 Mitsuharu Tsumura (Peru)

15 Virgilio Martínez (Peru)

16 Danny Yip (China)

17 Alex Atala (Brazil)

18 Grant Achatz (USA)

19 Manu Buffara (Brazil)

20 Javier & Sergio Torres (Spain)

21 Anne-Sophie Pic (France)

22 Riccardo Camanini (Italy)

23 Jorge Vallejo (Mexico)

24 Yoshihiro Narisawa (Japan)

25 Daniel Calvert (UK)

26 Eneko Atxa (Spain)

27 Himanshu Saini (India)

28 Enrico Crippa (Italy)

29 Natsuko Shoji (Japan)

30 Quique Dacosta (Spain)

31 Mauro Colagreco (Argentina)

32 Josh Niland (Australia)

33 José Avillez (Portugal)

34 Álvaro Clavijo (Colombia)

35 Vicky Cheng (China)

36 Andreas Caminada (Switzerland)

37 Dominique Crenn (France)

38 Santiago Lastra (Mexico)

39 Grégoire Berger (France)

40 Alberto Landgraf (Brazil)

41 Björn Frantzén (Sweden)

42 Diego Guerrero (Spain)

43 Rasmus Kofoed (Denmark)

44 Vaughan Mabee (New Zealand)

45 Leonor "Leo" Espinosa (Colombia)

46 Agustin Balbi (Argentina)

47 Alain Passard (France)

48 Paolo Casagrande (Italy)

49 Heston Blumenthal (UK)

50 Jonnie Boer (Netherlands)

51 Victor Arguinzoniz (Spain)

52 Niko Romito (Italy)

53 Vicky Lau (China)

54 Christian Bau (Germany)

55 César Ramirez (USA)

56 Yannick Alléno (France)

57 Julien Royer (France)

58 Mauro Uliassi (Italy)

59 Karime López & Takahiko Kondo

(Mexico & Japan)

60 Paco Roncero (Spain)

61 Dave Pynt (Australia)

62 Clare Smyth (UK)

63 Tala Bashmi (Bahrein)

64 Bruno Verjus (France)

65 Pía Salazar & Alejandro Chamorro

(Ecuador)

66 Gaggan Anand (India)

67 Daniel Humm (Switzerland)

68 Tristin Farmer (UK)

69 Hiroyasu Kawate (Japan)

70 Francisco Ruano (Mexico)

71 Hans Nuener (Austria)

72 Guillaume Galliot (France)

73 Peter Gilmore (Australia)

74 Lisiane Arouca & Fabrício Lemos (Brazil)

75 Jaime Rodríguez Camacho (Colombia)

76 Debora Fadul (Guatemala)

77 Pía León (Peru)

78 Corey Lee (USA)

79 Marco Müller (Germany)

80 Mingoo Kang (South Korea)

81 Jason Liu (China)

82 Paco Morales (Spain)

83 Joris Bijdendijk (Netherlands)

84 Floriano Pellegrino (Italy)

85 Besele Moses Moloi (South Africa)

86 Chudaree "Tam" Debhakam (Thailand)

87 Amaury Bouhours (France)

88 Maksut Aşkar (Turkey)

89 Gonzalo Aramburu (Argentina)

90 Antonia Klugmann (Italy)

91 Fina Puigdevall

& Martina Puigvert (Spain)

92 Clemens Rambichler (Germany)

93 Szilárd Tóth (Hungary)

94 Helena Rizzo (Brazil)

95 Pichaya "Pam" Utharntharm (Thailand)

96 Kanji Kobayashi (Japan)

97 Supaksorn "Ice" Jongsiri (Thailand)

98 Atsushi Tanaka (Japan)

99 Matteo Baronetto (Italy)

100 João Oliveira (Portugal)

