Central, mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best Restaurants

Ha llegado el día para Central. El restaurante de Virgilio Martínez, que no había descendido del Top 5 desde que entró en el año 2015, se ha convertido en el Mejor Restaurante del Mundo según la edición 2023 de The World’s 50 Best Restaurant, en una gala que ha tenido lugar en el Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia.

El peruano Central, que también se coronaba en la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina 2022, encabeza el ranking seguido por Disfrutar en segundo puesto y DiverXO en el tercero. Etxebarri ocupa el puesto número 4, lo que hace que España sume tres en el Top 10 mundial.

Central es un homenaje a Perú y todos sus ecosistemas. Es un trabajo concienzudo por parte de Virgilio Martínez y su pareja Pía León (reconocida como mejor chef femenina en 2021) por llevar la biodiversidad de su país a la mesa, una puesta en valor por el territorio y sus diversos pisos térmicos con ingredientes tan inusuales como el cushuro, la sangre de airampo, la kañiwa o el yuyo de pampa. Una infinita despensa que nutre recetas ancestrales impregnadas de la esencia de un país cuya cocina ha sido moldeada por el mestizaje de sus civilizaciones.

Pía León visiblemente emocionada tras recibir el premio, agradecía al equipo y a Virgilio por ser un ejemplo único, «no sirve de nada trabajar si no hay un camino o un guía al final».

Con este nuevo movimiento desbanca a Geranium de la máxima posición de la lista, que pasa a formar parte de la clasificación The Best of The Best, junto con otros triunfantes como Noma, Ostería Francescana, Mirazur, Eleven Madison Park, El Celler de Can Roca, que ya cruzaron al Olimpo en ediciones anteriores.

España en la lista de los mejores restaurantes del mundo

Un año más crece el orgullo por la presencia española en el ranking mundial. Son 6 los restaurantes que ocupan un puesto en el top 50: Disfrutar (2º), DiverXO (3º), Etxebarri (4º), seguidos por Quique Dacosta, Elkano y Mugaritz que ocupan las posiciones 20, 22 y 31, respectivamente.

En cuanto al resto de clasificados, la lista del 51 al 100 fue publicada con antelación a la gala y reveló la irrupción de Ricard Camarena Restaurante hasta el puesto 96, una gran (y merecida) noticia para el chef valenciano que estos días hace de anfitrión y al que se le venía echando de menos dentro de la clasificación. Más buenas noticias vinieron con el regreso de Enigma y Aponiente a la lista, que ocupan ahora el puesto 82 y 64 respectivamente. No tan buenas fueron para Azurmendi, que se posiciona en el 81.

Reconocimientos con nombre propio

El cocinero de Mugaritz, Andoni Luis Aduriz, cuyo restaurante lleva apareciendo en la lista desde 2005 y esta edición se encuentra en X posición, ha subido al escenario a recoger el Icon Award, que le otorga la organización de la mano de X como patrocinador, que premia su incesable misión por construir puentes entre la gastronomía y la ciencia. El chef de Errentería abrió su restaurante en 1998 y desde entonces ha apostado por la transgresión y la vanguardia como ingrediente vehicular.

Otros 11 afortunados se han subido al escenario de manera independiente para recoger los premios que The World’s 50 Best Restaurant reparte junto a sus patrocinadores. Tatiana by Kwame Onwuachi (Nueva York) ha sido premiado con el Resy One To Watch Award 2023 por emocionar con su restaurante convertido en un cruce de cultura.

La mexicana Elena Reygadas ha sido reconocida con el The World’s Best Female Chef 2023 por su importante figura como representante de la cultura culinaria de su país, el mismo que pone en valor desde los fogones de Rosetta replanteando precisamente el papel de un restaurante.

Miguel Ángel Millán, al frente de la bodega de DiverXO, ha recibido el Beronia World's Best Sommelier Award 2023. Nora Fitzgerald Belahcen, Othón Nolasco y Damián Díaz han sido galardonado con el Champions of Change 2023, que celebra a los héroes anónimos del sector de la hostelería detrás de acciones integradoras en la sociedad.

El premio a la entrada más fuerte ha recaído en Table by Bruno Verjus en París. El restaurante Fyn en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) de los chefs Peter Tempelhoff, Ashley Moss and Jennifer Hug ha recibido el Sustainable Restaurant Award 2023 patrocinado por Flor de Caña. Julien Royer de Odette ha sido galardonado con el Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2023.

Por su parte, Pía Salazar se ha convertido en The World’s Best Pastry Chef 2023 patrocinado por Sosa. Atomix en Nueva York ha sido el restaurante que más posiciones ha escalado en la lista, recibiendo el Highest Climber Award 2023 que otorga Villa Massa, otro de los patrocinadores oficiales del evento.

Alchemist en Copenhague ha sido otro de los restaurantes premiados, este con el Gin Mare Art of Hospitality Award 2023.

Así queda la lista de los mejores restaurantes del mundo en 2023

Central, en Lima Disfrutar, en Barcelona DiverXO, en Madrid Etxebarri, en Axpe-Atxondo Alchemist, en Copenhague Maido, en Lima Lido 84, en Gardone Riviera Atomix, en Nueva York Quintonil, en Mexico City Table by Bruno Verjus, en Paris Trésind Studio, en Dubai A Casa do Porco, en São Paulo Pujol, en México City Odette, en Singapur Le Du, en Bangkok Reale, en Castel di Sangro Gaggan Anand, en Bangkok Steireck, en Viena Don Julio, en Buenos Aires Quique Dacosta, en Denia Den, en Tokio Elkano, en Getaria Kol, en Londres Septime, en París Belcanto, en Lisboa Schloss Schauenstein, en Fürstenau Florilège, en Tokio Kjolle, en Lima Boragó, en Santiago de Chile Frantzén, en Estocolmo Mugaritz, en San Sebastián Hiša Franko, en Kobarid El Chato, en Bogotá Uliassi, en Senigallia Ikoyi, en Londres Plenitude, en París Sézanne, en Tokio The Clove Club, en Londres The Jane, en Antwerp Restaurant Tim Raue, en Berlin Le Calandre, en Rubano Piazza Duomo, en Alba Leo, en Bogotá Le Bernardin, en Nueva York Nobelhart & Schmutzig, en Berlin Orfali Bros Bistro, en Dubai Mayta, en Lima La Grenouillère, en La Madeleine-Sous-Montreuil Rosetta, en Ciudad de México The Chairman, en Hong Kong

