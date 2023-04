La mexicana Elena Reygadas, mejor cocinera del mundo de 2023

Aún faltan dos meses para conocer la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2023, para ello habrá que esperar a la gala que se celebrará en Valencia el próximo 20 de junio. Pero desde hoy sí sabemos quién subirá al escenario para recoger el premio a la mejor cocinera de 2023. Será la mexicana Elena Reygadas, una de las figuras de la escena gastronómica contemporánea de su país.

La chef reparte su tiempo entre las cocinas de los cinco restaurantes que posee en la Ciudad de México, que incluyen: un gastronómico (Rosetta), algunos restaurantes más informales muy queridos por los comensales locales (Lardo, Café Nin y Bella Aurora), así como una panadería que se ha convertido en un icono de la capital (La Panadería de Rosetta).

Su trayectoria en 50 Best

No es la primera vez que Reygadas ve reconocido su trabajo en The World's 50 Best Restaurants, pues en 2014 fue elegida Mejor Chef Femenina de América Latina y su restaurante Rosetta ocupa el puesto número 73 de la lista de 2022. A partir de ahora también poseerá en su palmarés un premio que anteriormente consiguieron otras grandes cocineras como Dominique Crenn, Ana Ros o Pía León.

Desde ese primer reconocimiento, la chef reconoce que han cambiado muchas cosas «A medida que han pasado los años, he desarrollado más madurez, tanto como persona como cocinera», explica la chef en un artículo publicado en '50 Best'. «Ahora entiendo que los restaurantes tienen mucho poder. Quiero ser muy consciente de lo que cocino y a quién le compro, quiero que todo sea delicioso, quiero que mi lugar sea muy agradable y que la gente se sienta bienvenida, pero ¿qué más puedo hacer con la personalidad influyente en la que me he convertido?».

El poder al que se refiere la mexicana es la capacidad de influir en las conversaciones que tienen lugar a nivel mundial no solo en torno a la gastronomía, sino también en torno a la sociedad, el medioambiente y la cultura. Los restaurantes, dice, no solo deben ser lugares de placer, sino también lugares donde se compartan ideas y reflexiones más profundas.

Reygadas vive y respira esta filosofía. Uno de sus proyectos más recientes es la publicación de una serie de cuadernos diseñados para acercar a los comensales a una comprensión más profunda de la gastronomía.

«En un mundo como el nuestro, devastado por el cambio climático, la desigualdad social, la violencia sistémica, el sexismo, el racismo y la degradación de la vida política, por mencionar solo algunos de los muchos males, un restaurante debe proporcionar una plataforma para la reflexión y las contribuciones positivas a la sociedad» dice la introducción a los cuadernos. En cada uno de ellos, Reygadas selecciona extractos de libros de texto académicos u otros trabajos de investigación, presentándolos en un formato accesible junto con información de fondo y sus propias reflexiones.

