La gala de The World's 50 Best Restaurants ya tiene fecha y lugar de celebración en Valencia

Un año más, The World's 50 Best Restaurants se prepara para confeccionar la lista de establecimientos que acapara toda la atención mediática y que, edición tras edición, sentencia qué restaurante ocupa el puesto número uno del mundo. Tras haberse celebrado en Londres en 2022, este año el destino elegido para celebrar esta gala que acapara todas las miradas de la escena culinaria es Valencia. La Ciudad del Turia lleva un tiempo siendo el epicentro de muchos acontecimientos socioculturales, como ocurrió con la gala Michelín en diciembre de 2021, situándola como referente de la alta gastronomía en el mundo.

Al igual que ocurrió con el evento que desveló cuántas estrellas Michelin lloverían en España ese año, el espacio elegido para celebrar la gala de The World's 50 Best Restaurants será Les Arts, ópera y centro cultural parte del complejo modernista de la Ciutat de les Arts y las Ciències de València.

«Les Arts ha sido el espacio escogido para la celebración de la Gala 50 Best Restaurants, que tendrá lugar el 20 de junio. Una vez más, este icónico edificio acogerá un evento de envergadura internacional y nos permitirá proyectar la mejor imagen de nuestra ciudad» ha destacado Emiliano García, concejal de Turismo e Internacionalización del Ayuntamiento.

«Como ya ocurrió en la 36 Gala de los Premios Goya o en la Gala Michelin España & Portugal 2022, Valencia se va a volcar en la celebración de este evento que congregará en la ciudad a los chefs más prestigiosos de todo el mundo y que hará que todo el sector gastronómico mundial tenga lo ojos puestos en esta» ha añadido García.

Un programa repleto de actividades

Hasta entonces, pero sobre todo agendados para el mes de junio, se irán cocinando diferentes encuentros con la alta gastronomía como hilo conductor, poniendo el foco en la Ciudad del Turia, anfitriona del evento. Además de la ceremonia durante la que se efectuará la entrega de premios, se celebrará un foro de liderazgo de pensamiento #50BestTalks; las 50 Best Signature Sessions y encuentros gastronómicos entre chefs internacionales y chefs valencianos.

Son actividades dentro de una programación final que se irá revelando, pero que cuenta también con actividades como un encuentro en el que los 100 mejores chefs del mundo se darán cita en Valencia, o el evento educativo donde también impartirán sus conocimientos a estudiantes de hostelería.

Valencia y gastronomía, viento en popa

Que la ciudad del Turia está viviendo uno de sus mejores momentos, es indiscutible. La gala de la Guía Michelin España & Portugal 2022 ya mencionada, las condecoraciones de Valencia como European Capital of Smart Tourism 2022, y la más reciente, European Green Capital 2024 o su nombramiento como ciudad del diseño, conforman un historial de citas que se completará con la próxima gala de The World's 50 Best Restaurants. Parte de culpa la tiene el mérito conseguido por haber apostado por Valencia como ciudad inteligente, sostenible y a la vanguardia.

En el terreno gastronómico, pocas ciudades cuentan con el privilegio de disponer de grandes despensas naturales donde abastecerse y proporcionar productos de temporada sin apenas dejar huella en el planeta y eso es gracias a lo integrada que está la ciudad con su entorno, desde el Parque Natural de l’Albufera, donde se cultivan diversas variedades locales de arroz que suponen el ingrediente principal del plato valenciano más internacional: la paella; pasando por L'Horta y los espacios dedicados a la apicultura urbana, hasta la Lonja de Pescadores de la Marina de València.

