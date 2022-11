Valencia será la sede de los premios World 50 Best Restaurants 2023

Los premios The World's 50 Best Restaurants 2023 celebran este año su edición número veintiuno. Patrocinados por S.Pellegrino y Acqua Panna, los mejores restaurantes del mundo se conocerán en una ceremonia que se celebrará el próximo mes de julio en Valencia.

Los chefs, restauradores y estrellas culinarias más renombrados del mundo se reunieron en Londres el pasado mes de julio para la edición 2022 de The World's 50 Best Restaurants, en el histórico mercado de Old Billingsgate, marcando el 20º año de los premios.

El año 2023 marca la primera vez que la celebración de renombre mundial se celebrará en la ciudad de Valencia, acogiendo las reuniones anuales más importantes de chefs, restauradores, medios de comunicación e iconos culinarios en el calendario gastronómico. Un extenso programa de eventos por toda la ciudad culminará con la esperada ceremonia de entrega de premios en la que se desvelará el ranking de The World's Best Restaurants 2023. Los visitantes tendrán la oportunidad de explorar y experimentar Valencia, un destino muy solicitado y reconocido por sus festivales, cultura, deporte y gastronomía.

Una ciudad española será sede de la gala

William Drew, director de Contenidos de The World's 50 Best Restaurants, afirma: «Estamos encantados de anunciar que Valencia será la sede de la ceremonia de entrega de los premios The World's 50 Best Restaurants 2023 el próximo mes de junio, en colaboración con nuestro socio de destino anfitrión, Visit Valencia, y otras instituciones de Turismo Valenciano. Tras el 20º aniversario de los premios en 2022, se nos recordó una vez más nuestro objetivo de celebrar los grandes restaurantes y chefs, pero más que eso, unir a la comunidad global de la hospitalidad y unir a la gente a través de la comida. No podemos esperar a reunir a esta increíble comunidad en junio en Valencia, una ciudad que ama y valora su cultura gastronómica».

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, afirma: «Es innegable que la gastronomía de nuestra comunidad pasa por su mejor momento, como lo confirma la elección de Valencia para acoger los premios The World's 50 Best Restaurants 2023. Esta tierra es un referente en gastronomía y, día a día, sigue trabajando e innovando para mantenerse a la vanguardia. Somos una región con una gastronomía de primer nivel, pero también tenemos la capacidad y la experiencia necesarias para acoger eventos de este calibre».

Stefano Bolognese, director de la Unidad de Negocio Internacional de Sanpellegrino, afirma: «Desde hace más de 20 años, The World's 50 Best Restaurants une a la industria global de la hostelería y reúne a la gente a través de la comida. Sanpellegrino se enorgullece de formar parte de esta prestigiosa comunidad internacional: compartimos el objetivo común de promover la excelencia culinaria y contribuir a la evolución del sector gastronómico. Estamos impacientes por unirnos a la edición de 2023, otro emocionante viaje para explorar y reconocer la diversa lista de restaurantes repartidos por los cinco continentes».

Eventos y novedades de 2023

El programa en Valencia incluirá una serie de eventos clave que se han convertido en la piedra angular de las celebraciones de 50 Best Restaurants: el foro de liderazgo de pensamiento #50BestTalks; una serie de 50 Best Signature Sessions, eventos gastronómicos colaborativos abiertos al público; una Chefs’ Feast que mostrará los mejores productos y la cocina de la región española y, por supuesto, la ceremonia de entrega de premios y la cuenta atrás en sí. Los chefs más renombrados del mundo también impartirán sus conocimientos a los estudiantes de cocina locales a través de un evento educativo de 50 Best.

El programa de eventos de junio irá precedido de varios anuncios de premios especiales, diseñados para honrar los logros tanto de individuos como de establecimientos. La fecha exacta de la ceremonia de entrega de premios se confirmará en los próximos meses.

En el evento The World's 50 Best Restaurants 2022, celebrado en Londres (Reino Unido), Geranium, de Copenhague (Dinamarca), fue nombrado The World’s Best Restaurant. Geranium pasará a engrosar la lista Best of the Best de los antiguos restaurantes número 1, por lo que no podrá aparecer en la clasificación de 2023 en adelante, a menos que cumpla los requisitos para clasificarse como nuevo restaurante.

50 Best seguirá utilizando su plataforma global para destacar aún más restaurantes y bares dignos de mención en todo el mundo, a través de la plataforma 50 Best Discovery y sus listas 50 Best, premios especiales y series de contenidos. 50 Best aprovechará la oportunidad en 2023 y más allá para amplificar las diversas voces y los mensajes positivos, fomentar el debate progresivo y la colaboración transfronteriza, y alentar un mayor descubrimiento y exploración gastronómica. El papel de la organización 50 Best en la promoción de los restaurantes y la exhibición del talento culinario sigue siendo más importante que nunca, y continúa apoyando al sector de la hostelería al inspirar a los comensales a buscar experiencias gastronómicas emocionantes, ya sea cerca o lejos.

Sigue los temas que te interesan