Estos son los restaurantes españoles que están entre los 50 mejores del mundo

Esta noche ha tenido lugar en Valencia la gala de The World's 50 Best Restaurants 2023, más conocida entre el público general como el '50 Best'. En ella se presenta una lista con los mejores restaurantes del mundo que es una de las más prestigiosas y respetadas del sector gastronómico.

Durante una ceremonia en la que el restaurante Central de los chefs Virgilio Martínez y Pía León se ha coronado como el mejor restaurante del mundo, se han ido presentando los restaurantes que en 2023 forman parte de la lista en orden ascendente. Hace unos días se presentaron los restaurantes que durante los próximos 12 meses ocuparán los puestos del 51 al 100. Aunque ocupar el número uno de la lista es un logro que solo está al alcance de unos pocos, el hecho de aparecer entre los 100 mejores de la lista supone un gran prestigio para cualquier restaurante que lo consiga.

[Central, mejor restaurante del mundo según la lista '50 Best']

Restaurantes españoles en el '50 Best 2023'

Aparte de los restaurantes españoles que aparecen entre los puestos 51-100, Ricard Camarena Restaurante en el puesto 96; Enigma, que regresa a la lista con el puesto 82; Aponiente en el puesto 64 y Azurmendi, que se posiciona en el 81, otros 6 restaurantes han sido nombrados en la gala de esta noche como parte de la famosa lista.

El papel de todos ellos ha sido notorio, pues España ha conseguido colocar a tres restaurantes en el Top 5 y dos de ellos (Disfrutar y DiverXO) en el pódio. Si el año que viene se sigue cumpliendo la tendencia que se ha venido observando en los últimos años, el mejor restaurante del mundo en 2024 será español.

Disfrutar

[Disfrutar: Técnica, vanguardia y concepto al servicio del gusto]

Disfrutar es un restaurante que, de alguna manera, nació en El Bulli (elegido 'Mejor restaurante del mundo' hasta en 6 ocasiones antes de que cambiase la normativa - ahora los mejores salen de la lista para formar parte de 'The Best of the Best'-), pues fue allí donde Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas se conocieron cuando empezaban a formarse como cocineros.

La presencia de Disfrutar en la lista de los '50 Best' es bastante reciente, pues se estrenó con un fabuloso 18º puesto en el año 2018 y en solo 5 años ha tenido un ascenso imparable hasta llegar al puesto número 2 que ocupa ahora.

DiverXO

[DiverXO de Dabiz Muñoz, un restaurante único en el mundo]

Dabiz Muñoz dirige uno de los mejores restaurantes del planeta que se renueva cada temporada para ofrecer una experiencia única cada vez que el comensal se sienta en las mesas de su sala.

DiverXO entró a formar parte de la lista en el año 2021 y lo hizo en el puesto número 20. Un año más tarde saltaba hasta el cuarto lugar y en la lista 2023 ocupa el tercer puesto.

Etxebarri

[Etxebarri, el restaurante al que todo el mundo debería ir una vez en la vida]

La tradición también puede ser alta cocina Etxebarri es buena prueba de ello. La casa de Bittor Arginzoniz no es solo un asador o un templo de producto en que las materias primas se miman de forma superlativa para que el comensal las disfrute en el momento óptimo, sino que es el equilibrio entre todo eso.

El restaurante de Axpe se estrenó en la lista de los 50 mejores del mundo en 2008, la abandonó en 2010 y volvió a entrar en 2011 para emprender una escalada impresionante hasta llegar al tercer puesto que ocupó durante dos ediciones consecutivas en 2019 y 2021. En esta nueva edición de la lista, Etxebarri ocupa el puesto número 4.

Elkano

Aitor Arregi, chef de Elkano

Aitor Arregi está al frente del restaurante en el que ya su padre, Pedro, era conocido como el rey del rodaballo. Fue después de una carrera como futbolista profesional cuando decidió volver a los fogones del negocio familiar entre los que se había criado en el pequeño pueblo pesquero de Getaria para ponerlo en el mapa en el que se señalan los grandes templos de la cocina. Él mismo define su propuesta como una "cocina de gentes", porque a la hora de "dar de comer", los productores, pescadores y artesanos también suman.

Elkano apareció por primera vez en este 'Top 50' de restaurantes del mundo en 2019 y, tras el parón de un año debido a la pandemia, ha ocupado el puesto 16 en 2021 y 2022 y actualmente ocupa el puesto 22.

Mugaritz

[Mugaritz, una experiencia única]

En 1998, el joven chef Andoni Luis Aduriz inauguró el restaurante Mugaritz en Rentería, que tras mucho trabajo y esfuerzo logró la primera estrella Michelín en el año 2000 y la segunda en 2005. Desde entonces, parece convertirse en el eterno candidato a la tercera. En muchas ocasiones se ha acusado a Andoni de ir contracorriente, un camino al que se ve forzado por concebir la cocina de otra manera diferente, por no perseguir tanto el placer del resultado como el disfrute de la experiencia, la historia que cuenta cada plato.



El restaurante de Andoni Luis Aduriz es el más veterano de los españoles que actualmente forman parte de la lista, pues entró a formar parte de ella en 2006 y rápidamente consiguió llegar a las primeras posiciones estando entre los 5 mejores del mundo hasta en seis ocasiones. Actualmente ocupa el puesto número 31.

Quique Dacosta

Hablamos del gran templo del hedonismo en Dénia, un restaurante con tres estrellas Michelin concebido para el disfrute con menús que cambian cada temporada y que ofrece al comensal una cocina de raíces, pero sin fronteras capaz de crear experiencias sensoriales únicas.

Quique Dacosta entró por primera vez en el año 2012 y obtuvo su mejor resultado dos años después cuando consiguió alzarse hasta el puesto 26. En 2017 salía de la lista para regresar el pasado año en el puesto número 42. Desde hoy ocupa el puesto número 20.

La presencia de los restaurantes españoles en la historia del '50 Best'

Las líneas del gráfico superior representan los puestos que han ido ocupando los restaurantes españoles en las distintas ediciones de The World's 50 Best Restaurants, una imagen que resume la presencia española en la lista desde que se publicó por primera vez en el año 2002. Desde entonces, la lista ha dejado constancia de que la gastronomía española goza de muy buena salud y es uno de los mejores atractivos de la marca España.

Echando la vista atrás, podemos recordar algunos datos curiosos:

España se estrenó a lo grande, con El Bulli como mejor restaurante del mundo, puesto que revalidó en 5 ocasiones más.

En total han sido 15 los restaurantes españoles que han conseguido formar parte de la lista.

Mugaritz es el restaurante español que más veces ha formado parte de la lista, lo ha hecho en 17 ediciones.

De los 11 restaurantes que han conseguido ocupar el primer puesto, dos son españoles, El Bulli y El Celler de Can Roca.

2008 y 2019 han sido los años con más restaurantes en la lista de los 50 mejores del mundo con 7 en total.

En el año 2005, Cal Pep, uno de los grandes templos del tapeo barcelonés se coló en el puesto 31 de la lista para luego no volver a aparecer.

Todos los restaurantes españoles que están o han estado en la lista se encuentran en Cataluña y País Vasco, excepto Quique Dacosta (Valencia) y DiverXO (Madrid).

