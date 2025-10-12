EL ESPAÑOL cumple 10 años liderando el periodismo del futuro
Explora diez años de historia en un viaje interactivo. Pulsa Comenzar para recorrer la última década con nosotros.
1) Nuestro periódico será universal pero se llamará EL ESPAÑOL. Seguidnos en @elespanolcom.
2) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el que fundó Blanco White en 1810 en Londres para defender la libertad en España.
3) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el que fundó Andrés Borrego en 1835 y publicó los artículos más memorables de Larra.
4) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el que apoyaba a Antonio Maura cuando pretendía hacer "la Revolución desde arriba".
5) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el de Luis Bonafoux, "la víbora de Asnières", cuando propugnaba la Revolución desde abajo.
6) Nuestro periódico tratará de ser un digno descendiente de la gran revista ESPAÑA que Ortega fundó y dirigió... ¡en enero de 1915!
7) Nuestro periódico tratará de emular a esa revista ESPAÑA que dirigieron luego el socialista Araquistaín y el republicano Azaña.
8) EL ESPAÑOL nacerá en otoño pero desde el 11 de enero podréis seguir su proceso de gestación y leer al Arponero en El blog de EL ESPAÑOL.
9) EL ESPAÑOL será universal, independiente, innovador, combativo, plural, ecuánime, inteligente... será tuitero, será tuyo.
10) Leed El blog de EL ESPAÑOL http://elespanol.com, seguid en Twitter a EL ESPAÑOL @elespanolcom, escribidme a pedroj.ramirez@elespanol.com
11) Sumaos desde el 11 de enero a EL ESPAÑOL como accionistas y suscriptores. Mandad vuestras ideas y propuestas. Hagámoslo juntos.
12) Recordad cada día de 2015 que "nosotros somos nuestra patria".
Después de las 12 campanadas, tendréis noticias mías”. El mensaje de Pedro J. Ramírez no podía ser más clarividente. Algo importante iba a pasar aquel 1 de enero de 2015, pero echando la vista 10 años hacia el futuro probablemente ninguna persona que escuchara aquel aviso durante la presentación de 'La desventura de la Libertad' imaginó lo que de verdad iba a pasar durante la siguiente década.
"Buscad la verdad y respetad la sintaxis"
- Pedro J. Ramírez
EL ESPAÑOL vio la luz el 14 de octubre de 2015, pero llegó al mundo mucho antes. Concretamente, el 1 de enero de ese mismo año. Pedro J. cumplió su palabra y un hilo de 12 tuits dio a luz a lo que hoy es el periódico líder de la prensa española. Era el comienzo de un viaje lleno de obstáculos, aciertos, errores, noticias exclusivas y trabajo con un objetivo doble: "Buscad la verdad y respetar la sintaxis".
Esas fueron las palabras con las que el director se dirigió por primera vez a la redacción el lunes 17 de agosto de aquel año 2015 y desde entonces nuestros objetivos no han cambiado.
Tampoco nuestros valores, ni aquello que propusimos a quienes hoy son nuestros accionistas y que en aquellos días formaron parte del mayor crowdfunding de la historia de la prensa mundial. "La prensa no puede seguir mirando para otro lado. Sumad vuestras manos a la mía y ayudadnos a cambiar España", fue nuestro mensaje entonces y es nuestro compromiso hoy.
Líder indiscutible de la prensa nacional durante 25 meses consecutivos, EL ESPAÑOL llegó al panorama mediático con seis marcas de nacimiento. Quisimos ser un medio "Universal, Independiente, Innovador, Combativo, Plural y Ecuánime" y lo hemos cumplido durante nuestros primeros 10 años.
Así somos
Nuestro periódico es universal pero se llama EL ESPAÑOL
El 24 de agosto de 2015, Pedro J. Ramírez se subió a unos paquetes de folios para hablar a sus nuevos compañeros de viaje en EL ESPAÑOL, 70 periodistas y 30 profesionales más de distintos departamentos. "Somos depositarios de un legado, de una manera de entender la libertad de prensa, del empeño en buscar la verdad, ese veneno bendito del periodismo que transmitiremos a las nuevas generaciones", les dijo.
A Pedro J. le gusta dirigirse a sus periodistas desde lo alto de una torre de papeles, como si quisiera seguir afirmando su vocación de llenar folios en blanco con grandes historias. La última vez que se encaramó a una 'tarima' semejante había sido el 30 de enero de 2014, en su adiós a la redacción de El Mundo.
“Somos depositarios de un legado, de una manera de entender la libertad de prensa, del empeño en buscar la verdad, ese veneno bendito del periodismo que transmitiremos a las nuevas generaciones”
- Pedro J. Ramírez
Pocos se dieron cuenta: 19 meses después, el director de EL ESPAÑOL se puso para la tercera salida de Don Quijote la misma camisa, los mismos tirantes e idéntica corbata que vestía cuando se despidió de su segundo hijo periodístico. Una forma de decir "seguimos". Pero también "no han podido conmigo: aquí estoy".
Uno de los mayores desafíos de EL ESPAÑOL fue asegurarse su autonomía financiera. Ni gobiernos ni accionistas italianos iban a poder despedir a Pedro J. esta vez.
Entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2015 se llevó a cabo la campaña de crowdfunding más exitosa de la historia del periodismo mundial: se recaudaron 3,6 millones de euros aportados por 5.624 inversores.
La verdad es que no se esperaba una respuesta tan positiva. La previsión era alcanzar 1.000 accionistas y 500.000 euros. Eva Fernández, primera consejera delegada de EL ESPAÑOL, llegó a pensar que la herramienta telemática que se usó (creoentuproyecto.com) había sido hackeada porque el contador no paraba de subir.
Junto con el resto de grandes inversores y la aportación de la indemnización a Pedro J. tras 25 años en El Mundo, la viabilidad económica del nuevo proyecto, un total de 18 millones de euros, estaba asegurada.
“Nuestro periódico será universal pero se llamará EL ESPAÑOL”
- Pedro J. Ramírez
La aventura había empezado antes, en cuanto el compromiso de no competencia que ataba a Pedro J. con su antigua empresa terminó, el 28 de noviembre de 2014. María Ramírez y Eduardo Suárez, cofundadores del periódico, se ocuparon de la constitución de No Hace Falta Papel S.L. a finales de año y Pedro J. anunció en Twitter el nombre del periódico después de las 12 campanadas.
"Nuestro periódico será universal pero se llamará EL ESPAÑOL", escribió el 1 de enero de 2015. Jugaba así con el nombre con el que se había especulado en algunos medios, El Universal. Pero al editor no le convencía por su coincidencia con El Universal de México, Venezuela o Colombia.
EL ESPAÑOL recupera la tradición de Andrés Borrego, de Larra, de Bonafoux, de Ortega y Gasset. Sobre todo, de Blanco White. A Pedro J. le entusiasmaban las exclusivas que el liberal sevillano publicaba desde Londres, como el decreto de la Junta Central, misteriosamente traspapelado, que establecía la convocatoria de las Cortes de Cádiz por estamentos.
"El nombre de EL ESPAÑOL es una reivindicación de España como concepto democrático y constitucional", explicaba a los primeros periodistas que desembarcamos en el proyecto.
Pedro J. escogió el león como logo y el lema que le acompaña: Defensor civitatis. "EL ESPAÑOL vigilará cada día al poder desde la portada y rugirá siempre que haga falta en defensa de los ciudadanos", decía.
“EL ESPAÑOL vigilará cada día al poder desde la portada y rugirá siempre que haga falta en defensa de los ciudadanos”
- Pedro J. Ramírez
En torno al león se articularon los adjetivos con los que queremos que se identifique a nuestro periódico: indomable, libre, independiente, combativo....El león inspiró el nombre de los editoriales (el rugido) y de las ilustraciones (el zarpazo).
Los primeros meses fueron de sufrimiento con la tecnología mientras el primer núcleo de periodistas se desfogaba en el Blog de EL ESPAÑOL, que en marzo rondaba los 250.000 usuarios.
Se puso en marcha un buzón de denuncias y el botón del accionista, para que los seguidores pudieran aportar ideas y opinar sobre las historias que iban apareciendo.
Hubo reuniones infinitas para definir el diseño, el contenido editorial, las normas deontológicas, las Obsesiones, que fueron perfiladas por Vicente Ferrer. El vicedirector, Fernando Baeta, elaboró las primeras normas de edición, que estaban listas en julio de 2015, mientras se realizaban cientos de entrevistas a candidatos a formar parte de la redacción.
Eran los tiempos en que circulábamos en patinete de una punta a otra de la sede y liberábamos tensiones en una mesa de ping-pong.
Y tensiones y nervios hubo muchos hasta que, por fin, se produjo el lanzamiento en beta el 7 de octubre de 2017 y de manera definitiva una semana después. La criatura ha crecido y mejorado desde entonces. Pero, al final, la principal exigencia de Pedro J. es la misma que el primer día: "Buscad la verdad y cuidad la sintaxis. Sed rigurosos en el fondo y en la forma". Y en ello estamos.
Historia
Las noticias más destacadas de la década
El 13 de noviembre de 2015 se produjeron los atentados de París, donde el Estado Islámico mató a 130 personas en la sala Bataclán. EL ESPAÑOL, con apenas un mes de vida, se enfrentaba entonces a su primer reto informativo de gran envergadura. Después llegarían las elecciones generales de diciembre de 2015 y las de junio de 2016, con la victoria de Rajoy. Sánchez había sido expulsado del PSOE… pero puso en práctica su manual de resistencia, ganó las primarias socialistas, recuperó el control del partido y el 31 de mayo de 2018 se celebró la primera sesión de la moción de censura que le llevó a la presidencia del Gobierno, cargo que sigue ostentando a día de hoy.
Entre medias han pasado muchas cosas: el Brexit, la llegada al poder de Trump en EEUU, la crisis política en Cataluña por el referéndum del 1 de octubre de 2017, el discurso de Felipe VI dos días después de aquella crisis sin precedentes, la victoria de Joe Biden en 2020, la pandemia de la Covid,la guerra de Ucrania en 2022, los ataques de Hamás en el festival de música de Reim en octubre de 2023, la sobrerreacción de Israel con ataques constantes sobre la población palestina que continúan en la actualidad, la erupción del volcán de la Palma, la tragedia de la dana de Valencia…
Es muchísima la información que cubre un periódico a lo largo de un año. Sirva de ejemplo lo que llevamos de 2025: se ha intensificado la guerra en Gaza, ha muerto el papa Francisco, Trump ha desatado una guerra comercial contra varios países, en España los incendios de este verano han quemado más de 400.000 hectáreas, los escándalos de corrupción cercan a Sánchez… Y estos son sólo algunos ejemplos.
A lo largo de la última década EL ESPAÑOL ha cubierto innumerables noticias, tratando de condensar la actualidad y de transmitirla a los lectores de forma comprensible y veraz. Esto apenas es un resumen desde nuestros comienzos hasta hoy. Por otra década más informando de forma indomable, libre e independiente. Hoy más que nunca, hagámoslo juntos.
Exclusivas
Las exclusivas que cambiaron España
Diez años dan para mucho. Para ver caer gobiernos y resurgir partidos, para asistir a juicios que cambiaron el rumbo de la política, para descubrir corruptelas escondidas bajo alfombras de terciopelo o para acompañar a un país entero en los días más oscuros de la pandemia, cuando las calles quedaron vacías y la información veraz se convirtió en bien de primera necesidad.
También para consolidar a un periódico que nació digital y sin complejos, dispuesto a mirar de frente al poder. EL ESPAÑOL ha hecho de la exclusiva su estandarte, de la noticia de impacto su razón de ser.
Desde su fundación en 2015, EL ESPAÑOL se propuso ser libre e indomable. Lo fue ya en sus primeros meses de vida mostrando un reportaje fotográfico de cómo era el dúplex del rey Juan Carlos y Corinna en Suiza. También cuando desmontó la coartada de la herencia de Jordi Pujol al publicar su escrito al Andbank.
Las páginas de este diario han recogido conversaciones secretas, correos electrónicos, whatsapps, sumarios judiciales aún bajo secreto y confesiones a media voz. Publicó en exclusiva los mensajes de Cosidó justificando el pacto con el PSOE para repartirse el CGPJ, y adelantó los primeros datos que señalaban a José Luis Ábalos y Santos Cerdán en el llamado Caso Koldo, un escándalo del que se siguen escribiendo capítulos.
El olfato de sus periodistas, como los de la adjunta al director María Peral, el subdirector de investigación Jorge Calabrés o el subdirector de Invertia Arturo Criado, ha acompañado la crónica reciente de España.
Peral ha firmado las principales exclusivas de tribunales. Suyas han sido las informaciones que han revelado el patrimonio del rey Juan Carlos o los avances judiciales promovidos por el Gobierno para la amnistía a Puigdemont.
Por su parte, Calabrés desveló en 2024 los contratos adjudicados por ayuntamientos socialistas a la directora del Instituto de la Mujer, Isabel García, y su pareja que provocaron su destitución. También han sido suyas las exclusivas, firmadas algunas de ellas junto a Criado o jóvenes y valiosos redactores como Javier Corbacho y Brais Cedeira, de las principales revelaciones sobre el Caso Koldo.
EL ESPAÑOL ha publicado, por ejemplo, los whatsapps de Aldama, las fotografías de Jésica junto a Ábalos en Rusiao la identidad de Carmen Pano como la empresaria que afirmó haber llevado bolsas de dinero a Ferraz.
También, recientemente, este periódico divulgó un gran informe de investigación sobre cómo se ejercía la prostitución en las saunas y los clubes de alterne del suegro de Pedro Sánchez y los pagos que realizaba a proveedores Begoña Gómez. Pero no todo fueron noticias de política y corrupción. EL ESPAÑOL ha mostrado su músculo en el ámbito económico, revelando en exclusiva las condiciones del rescate de Air Europa o las cifras ocultas detrás de las grandes operaciones empresariales. También en el deporte este periódico ha sido líder, destapando los documentos entregados en un tribunal de EEUU sobre los supuestos pagos de Qatar 2022 a Javier Tebas o el sumario del Caso Negreira.
En estos diez años, EL ESPAÑOL ha demostrado que la exclusiva no es un fin en sí mismo, sino un servicio al lector. Cada revelación fue una piedra en el edificio de la transparencia. Cada documento publicado, un acto de fe en el periodismo. Ahora, una década después de su nacimiento, EL ESPAÑOL reafirma el compromiso que lo llevó hasta el liderato en los últimos dos años de forma ininterrumpida: ejercer un periodismo libre, riguroso e incómodo. Seguir siendo la voz que no se calla, la mirada que no se aparta, el león que vigila. Su deber es con la verdad, con los lectores, y con la historia que aún está por escribirse.
Periodismo
de calidad
Todas las voces y las secciones a una: contar la verdad
El buen periodismo es el periodismo de siempre. El de las informaciones que María Peral consigue en los tribunales y el de las exclusivas sobre la corrupción de Jorge Calabrés. También lo es el de los especiales de Lina Smith, el de las opiniones de Cristian Campos, los análisis de Fernando Garea o los reportajes de David G. Maciejewski.
La lista en EL ESPAÑOL es extensa y variada, y lo mejor es que no deja de crecer.
Exclusivas
Hablando sobre España
Hemos dado también voz a Santiago Abascal, a Antonio Escohotado, a Manolo Lama, a Juan Carlos Monedero, a Paul Preston o a Herrero de Miñón. Porque el periodismo de calidad no puede estar reñido con la pluralidad, como atestiguan las más de 450 entrevistas de nuestro dominical Hablando sobre España, en el que todas las opiniones tienen cabida.
La opinión de
EL ESPAÑOL
Eso, obviamente, sin comentar la variedad de nuestros columnistas, tanto los fijos como los esporádicos, porque en EL ESPAÑOL miramos a izquierda y a derecha. Desde estrellas mundiales como Bernard-Henri Levy o Andrés Oppenheimer al exministro Miguel Sebastián, el economista Daniel Lacalle o los catedráticos Agustín Ruiz Robledo y Enrique Gimbernat, sin olvidarnos de Lorena G. Maldonado, Cristian Campos y, por supuesto, Pedro J. Ramírez.
La carta del director
La Carta del Director, publicada de forma ininterrumpida durante tantos años, es nuestro santo y seña, nuestra guía ideológica y, de forma inevitable, la marca indeleble de nuestra línea editorial, la expresión máxima de periodismo de opinión a la que todo profesional aspira y de la que sólo EL ESPAÑOL puede presumir.
Nuestros especiales de visualización y datos
No podemos hablar de periodismo de calidad sin mencionar nuestros 'documentos especiales'. Pequeñas obras de arte con grandes desarrollos técnicos para narrar los horrores de la guerra de Ucrania, describir el interior de la tumba de Tutankamón o contar los entresijos de los 50 años de nuestra Reina.
Los análisis políticos
Una mirada crítica es también imprescindible, la misma que emplean Fernando Garea y Dani Ramírez en sus análisis políticos. Brillantes crónicas de la actualidad que sintetizan con perspicacia lo que se habla (y lo que no) dentro y fuera del Congreso.
Grandes Reportajes, Porfolio
En miradas hacia fuera, la sección de reportajes es la verdadera especialista. El espacio del periódico donde el periodismo gonzo, de inmersión y en primera persona es más que viable. Donde nos hacemos eco de las mejores historias humanas: las emocionantes, las desoladoras, las increíbles.
Producciones de moda
Todo esto sin dejar atrás el valor añadido que ha aportado la revista de MAGAS en EL ESPAÑOL, que corroboran el compromiso del periódico con la igualdad y el liderazgo femenino. Entrevistas a figuras como Sara García, Carolina Marín y más mujeres de relevancia pública protagonizan nuestras producciones de moda, caracterizadas por un estilo cuidado y definido.
Crecemos
Redacciones en cada rincón, expansión territorial y temática
El liderazgo de la prensa se consigue ofreciendo la mejor información y persiguiendo la información sobre el terreno.
Tan sólo unos meses después del lanzamiento de EL ESPAÑOL el 14 de octubre de 2015. A Jaleos, su sección especializada en información del corazón, se sumaba una alianza con El Androide Libre, focalizado en tecnología.
A lo largo del ejercicio 2017 esos primeros acuerdos editoriales fueron ampliándose, y EL ESPAÑOL fue tomando posiciones accionariales en distintos medios sectoriales que le permitirían dar forma a sus verticales temáticos: ‘Cocinillas’, ‘Omicrono’ y 'Vandal', el diario de referencia de los videojuegos.
Era el germen de lo que vendría después. Durante el 2018 este diario se hizo con el portal especializado en información del Real Madrid, ‘El Bernabéu’.
La economía es otra de las áreas en las que EL ESPAÑOL siempre ha querido lograr la excelencia y la influencia. De ahí la incorporación en 2019 de Invertia, un decano de la información económica y bursátil adquirido a Telefónica tras una subasta pública.
Bajo su paraguas se han configurado Disruptores, el vertical de innovación y digitalización, así como los Observatorios de la Sanidad, la Energía y la Defensa.
Pasada la pandemia, llegó el momento de la expansión territorial de EL ESPAÑOL. A los acuerdos primigenios con Crónica Global en Cataluña y Diario de Avisos en Canarias, vino la implantación en distintas regiones de nuestro país.
Un desarrollo basado en la experiencia piloto lanzada en Galicia con el diario de información local de A Coruña, ‘Quincemil’ y que se replicó en Vigo con ‘Treintayseis’. A la familia de EL ESPAÑOL se sumaron después cabeceras como El Digital de Castilla-La Mancha y Noticias de Castilla y León, que hace tan sólo unas semanas han reformulado sus nombres a ‘De Castilla-La Mancha’ y ‘De Castilla y León’.
Comenzaba también un despliegue sin precedentes por distintas ciudades con el lanzamiento de las ediciones locales ‘De Málaga’ y ‘De Alicante’.
A ellas se sumaron delegaciones en Andalucía y Comunidad Valenciana, que desarrollaron los conceptos locales 'De Sevilla' y ‘De Valencia’. Ahí está también Metrópoli sobre información de Barcelona.
País Vasco es otra de las zonas en las que este diario ya está presente a través de Crónica Vasca. ¿La penúltima región a la que hemos llegado? Aragón. Y decimos la penúltima porque vendrán más. Seguro.
Una expansión territorial que crecía en paralelo con la búsqueda de nuevos públicos para EL ESPAÑOL. La incorporación de ‘El Cultural’ en 2022 para reforzar los contenidos del diario da buena muestra de ello.
También lo da Magas, el vertical de liderazgo femenino que semana tras semana amplía su comunidad de mujeres líderes. Junto a la información, los Premios Top 100 Mujeres Líderes. Y por último, este 2025, EL ESPAÑOL ha dado la bienvenida al Mascotario, un nuevo hogar para estar ‘a la última’ sobre lo que necesitan nuestras mascotas.
Eventos
Los encuentros que inspiran el progreso de España
La apuesta por grandes eventos ha facilitado el diálogo entre la administración pública, el sector privado y numerosos expertos para abordar los principales problemas, las tendencias de actualidad y analizar los desafíos emergentes del país en un contexto internacional cambiante.
En sus cinco ediciones Wake Up! Spain se ha consolidado como el foro económico y de liderazgo empresarial más influyente de España, presidido en las dos últimas ediciones por Su Majestad el Rey Felipe VI.
La participación de importantes líderes internacionales como Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo; Andrius Kubilius, Comisario de Defensa Europeo; el ex primer ministro de Italia, Enrico Letta; Mathias Cormann, secretario general de la OECD, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI y embajadores de diferentes países como la India o Panamá han enriquecido la última edición de Wake Up Spain.
La presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez en varias ediciones y de más de 30 ministros, los presidentes autonómicos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla- La Mancha, Castilla-León, la Generalitat Valenciana, Islas Baleares, la Xunta de Galicia, Murcia, La Rioja…, alcaldes de grandes ciudades y el presidente de la oposición Alberto Núñez-Feijoo, los sindicatos y la patronal acreditan la pluralidad del encuentro.
Las grandes empresas del IBEX 35 y sus líderes, así como EY, Microsoft, Oracle, Grupo Oesía y la EMT como colaboradores principales, entre más de 300 empresas, nos han acompañado generando debates desde la I edición. En 2021 muy centrado en la reconstrucción post-pandemia, los PERTE y los Fondos Next Generation EU y muchas otras temáticas como digitalización, tecnología, energía, sostenibilidad, sanidad, educación, movilidad, infraestructuras y los grandes desafíos empresariales han copado gran parte de las diferentes ediciones.
Wake Up! Spain por su impacto y nivel de convocatoria se ha ganado el apodo de ‘el Davos español’, ha generado más de 7.500 noticias y un valor publicitario superior a los 65 millones de euros, esto le ha convertido en un gran escaparate para empresas e instituciones.
Los Premios Los Leones de EL ESPAÑOL son galardones anuales creados en 2016 que celebran y reconocen públicamente a figuras y proyectos destacados en España por su éxito empresarial, su trayectoria deportiva o por su solidaridad. Se celebran coincidiendo con el Aniversario del periódico.
Premios leones
Los Observatorios son grandes eventos monográficos sobre temáticas de vanguardia como ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), movilidad, salud, finanzas, energía y 5G, las mesas de debate y las intervenciones de los expertos se retransmiten en streaming desde la home de EL ESPAÑOL e Invertia y tienen muy buena acogida entre nuestros lectores.
El Observatorio de la Sanidad fue el primero, se celebró en 2020 coincidiendo con la pandemia del coronavirus y desde la primera edición se ha consolidado como un referente nacional para el debate abierto y la reflexión independiente. Participan altos cargos de la administración, la industria farmacéutica, grandes grupos hospitalarios, asociaciones sanitarias, empresas de tecnología sanitaria y especialistas, el objetivo es profundizar en el estado actual del sistema sanitario, compartir buenas prácticas y proponer soluciones a los principales desafíos: la colaboración público-privada, las listas de espera, la formación de los profesionales, la salud mental, las enfermedades raras…
Tanto el Observatorio de Sanidad como el de Energía cuentan con un comité de miembros permanentes, principales empresas, que mantienen un debate continuo con reuniones periódicas sobre temáticas de actualidad en las que invitamos a expertos para que a puerta cerrada puedan aportar luz sobre diferentes cuestiones.
La expansión del periódico en varias comunidades autónomas ha propiciado la realización de eventos locales enfocados a analizar los retos y las oportunidades económicas territoriales: Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia, Valencia, Alicante, Ceuta, Canarias o Cataluña han acogido los diferentes Foros Económicos.
Magas la cabecera femenina de EL ESPAÑOL, en muy poco tiempo se ha convertido en referente nacional en el impulso del talento, el liderazgo y en la inspiración de mujeres de todos los ámbitos. Con eventos como los premios Maga de Magas o Las top 100 mujeres líderes conseguimos darle visibilidad a grandes profesionales.
Los Premios Maga de Magas reconocen la trayectoria y el impacto social de mujeres referentes en literatura, periodismo y comunicación.
Las Top 100 mujeres líderes, premia el talento femenino en diferentes sectores como la política, la empresa, la ciencia, la cultura, el deporte…este ranking se presenta anualmente destacando figuras renovadas por su trayectoria y por su aportación a la sociedad. La deliberación del jurado, la presentación de candidaturas, el inicio de las votaciones y la gran Gala del Teatro Real se han convertido en las citas imprescindibles del liderazgo femenino en España.
Desarrollo
empresarial
Creciendo como empresa, creciendo como diario
En 2015, más de 5.600 accionistas decidieron apostar por un periódico independiente en plena crisis de la prensa. De esa apuesta nació EL ESPAÑOL, impulsado por la mayor campaña de crowdfunding en medios de comunicación realizada en Europa. El proyecto arrancó con una principio claro: la independencia editorial debía sostenerse en un modelo financiero sostenible.
Los comienzos del proyecto exigieron resolver dos grandes retos: construir una base tecnológica sólida y definir un modelo de negocio estable. La combinación entre ingresos por publicidad y suscripciones era un modelo inexplorado en el ámbito digital.
Pero en 2018 llegó el punto de inflexión: EL ESPAÑOL superó su “Cabo de Hornos”. Logró beneficios por primera vez tras una dura etapa de prueba y error. Ese cambio fue también el resultado de un aprendizaje continuo. Los años previos sirvieron para ajustar el modelo, innovar en la tecnología y explorar nuevas vías de ingresos. Cada paso contribuyó a construir una base más sólida.
A partir de ahí comenzó una etapa de crecimiento rápido y sostenido. El incremento de ingresos vino acompañado de la consolidación editorial. En 2023, EL ESPAÑOL encabezó simultáneamente los rankings de GfK DAM y Comscore, algo inédito en la prensa digital española. Desde entonces se ha mantenido más de dos años consecutivos en el número uno.
En 2024 el grupo presentó sus primeras cuentas consolidadas, confirmando la madurez de una organización que ya no se limita únicamente a la edición del diario. La diversificación se ha convertido en un eje estratégico. Un ejemplo claro fue la creación de El Rugido Producciones, la productora audiovisual liderada por Miguel Toral, que refuerza la apuesta por el vídeo y multiplica la capacidad de llegar a nuevas audiencias.
“Hace 10 años os hice tres promesas. Hoy me produce una inmensa satisfacción comunicaros que hemos cumplido esa triple promesa y que iniciamos la segunda década de la vida de EL ESPAÑOL ciñendo la triple corona”.
- Pedro J. Ramírez
A ese movimiento se suma el desarrollo de nuevos negocios en redes sociales, publicidad y tecnología. Iniciativas que definen a EL ESPAÑOL como un grupo capaz de innovar, ampliar sus fuentes de ingresos y reforzar su independencia editorial.
Tras diez años de trayectoria, EL ESPAÑOL encara el futuro con la ambición de consolidar su grupo y liderar los grandes retos del sector: desde la inteligencia artificial hasta la desinformación, la polarización política y el gran cambio de los hábitos de consumo.
Somos líderes
Una década para llegar a la cima del periodismo
En sólo una década EL ESPAÑOL ha cambiado el mapa de la prensa española. Dos años de liderazgo consecutivos coronan una trayectoria de crecimiento inédita en un medio europeo de calidad.
El medidor de Comscore combina datos de panel y censales para estimar el alcance de sitios y apps.
El medidor de GfK DAM mide la audiencia digital siguiendo a las personas en todos sus dispositivos
El ascenso comenzó a consolidarse en julio de 2019cuando alcanzó su primer gran hito al convertirse en líder entre los nativos digitales, superando por primera vez a El Confidencial.
Apenas dos meses más tarde, en septiembre de 2019, dio el salto al Top-5 de la prensa nacional, una posición impensable para un medio con apenas cuatro años de vida.
La progresión no se detuvo. En septiembre de 2020 EL ESPAÑOL entró en el podio y se convirtió en el tercer diario más leído de España, por delante de cabeceras históricas como El Mundo.
Ese impulso desembocó en un nuevo logro en julio de 2022, cuando alcanzó por primera vez el liderazgo absoluto. Fue el número uno de la prensa española según Comscore, y lo consiguió antes de cumplir su séptimo aniversario.
“Durante su primera década de vida, EL ESPAÑOL ha ejercido un periodismo basado en la búsqueda de la calidad, innovación y la autoexigencia apoyándonos en las oportunidades de las nuevas tecnologías”.
- Pedro J. Ramírez
Ese mismo año se consumó el cambio de medidor en España, con la transición de Comscore a GfK DAM impulsada por los grandes grupos de prensa tradicional. La operación buscaba cambiar los criterios de medición para penalizar a los actores emergentes, en especial a EL ESPAÑOL. Pero el efecto fue el contrario: desde el primer mes con GfK DAM, el diario se mantuvo en el podio.
La respuesta llegó con fuerza en junio de 2023, cuando por primera vez en la historia de la medición digital un mismo medio encabezaba al mismo tiempo el ranking oficial de GfK DAM y el de Comscore.
Ese camino culminó en julio de 2025 con otro récord histórico. Veinticuatro meses consecutivos como el diario más leído de España situaron a EL ESPAÑOL en una posición de referencia indiscutible.
Pero el éxito de EL ESPAÑOL no se entiende sólo en cifras. Se apoya en una estrategia clara: influencia, especialización y expansión territorial.
Desde el principio apostó decididamente por la investigación, la política y la cobertura del mundo empresarial. Tres pilares para marcar agenda e influir en los debates nacionales.
El resultado es un modelo híbrido y robusto. Capaz de influir en el debate político y económico, de atraer comunidades y de llegar al ciudadano en cada territorio.
EL ESPAÑOL es un medio con el que nos identificamos plenamente y que consideramos hoy más necesario que nunca. Sus artículos y columnas nos acompañan a diario. Lo definiría como un periódico de calidad, valiente y cercano, gracias al gran valor de su equipo humano. En casa nos sentimos parte de la familia de El Español. ¡Felicidades por los 10 años! Esto es sólo el principio.
Diez años de ESPAÑOL son 10 de ilusión y crecimiento constante. Es impresionante ver la evolución de este proyecto, cómo se ha expandido en contenidos y ha logrado un impacto tan significativo en otros medios. Ha sido un trayecto magnífico y estamos emocionados por lo que vendrá. ¡Feliz Aniversario!
Mi día comienza con la lectura de El Español que se ha convertido en un medio imprescindible para conocer la realidad española y estar bien informado de la actualidad mundial. Valoro mucho su objetividad, su valentía y su apuesta firme por la defensa de los valores de la transición española. Felicidades por el aniversario.
Hace diez años no quise perder la oportunidad de ser accionista de EL ESPAÑOL. Quería formar parte de la apuesta por un nuevo medio de comunicación digital, que no tuviera la mochila analógica pero sí un buen director y periodista a la cabeza. Una década después, celebro no sólo el aniversario, también que haya conseguido una rentabilidad que permita distribuir dividendos a sus accionistas.
Desde que soy suscriptora de El Español, todas mis mañanas comienzan leyendo sus noticias porque me informan de una forma exhaustiva y puntual de la actualidad. Además, he tenido la suerte de ser premiada en dos ocasiones con los múltiples sorteos que realizan. Muchas gracias por vuestra rigurosidad y que cumpláis muchos años más.
No concibo mis mañanas sin comenzar por las páginas de El Español. Encuentro actualidad clara, investigaciones sólidas y opiniones que me hacen crecer como lector. Es un medio fiable, valiente e imprescindible en el panorama informativo. Me siento orgulloso de poder poner mi granito de arena como accionista y suscriptor a la viabilidad de este proyecto.
El pasado mayo Comscore certificó un un nuevo récord histórico al incluir por primera vez las redes sociales en su medición. EL ESPAÑOL alcanzó 26,3 millones de visitantes únicos, un resultado que refleja su capacidad de llegar a los lectores en todos los formatos y plataformas, adaptándose a nuevos hábitos de consumo.
Este éxito no se entiende sin la apuesta por la producción audiovisual. La creación de contenidos de vídeo ha multiplicado la visibilidad de la cabecera y consolidado un liderazgo que ya no sólo se mide en la web, sino en el conjunto del ecosistema digital.
Diez años después, EL ESPAÑOL cumple el hito fundacional con el que nació: competir en audiencia e influencia con cabeceras tradicionales con décadas de trayectoria. Y ahora abre una nueva etapa con retos aún más ambiciosos.
Somos líderes.
Quiénes somos
Unidos alcanzamos el liderazgo
De nada sirve contar con el mejor violinista del mundo si el segundo violín no acompaña. Y por muy bueno que sea el grupo de cuerdas, una orquesta jamás sonará bien si la percusión, las cuerdas o los metales no se coordinan a la perfección bajo las órdenes de un director. Siempre se ha dicho que los medios de comunicación son lo más parecido a la disciplina militar en su organización, pero lo cierto es que el día a día demuestra que la compenetración de los músicos es mucho mejor espejo para mirarse.
Dirección
Vicepresidencia
Dirección general
Subdirectores
Directores de área
Directora de Magas
Adjunta a la editora
Redacción
Redacción
Nacional
Opinión
Mundo
Invertia
Reportajes
Madrid Total y Cocinillas
Ciencia
Omicrono
Jaleos
Bluper
Deportes
Magas y Enclave ODS
Producto
Vídeo
Diseño
Diseño de narrativas visuales
Redes sociales
Delegaciones
Alicante
Aragón
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Crónica Global
Galicia
Málaga
Metrópoli Abierta
País Vasco
Sevilla
Valencia
Hathor Digital
El Rugido producciones
Secretaría
El grueso del periódico lo componen redactores jefe y jefes de sección, sin los que la organización sería imposible. Y no podemos olvidarnos de todos los redactores, los compañeros de prácticas, los redactores que llegan del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL en conjunto con la Universidad Camilo José Cela que dirige Miguel Ángel Mellado y, por supuesto, de los colaboradores. Nada sería posible sin ellos. El otro ala de EL ESPAÑOL es tan importante como la primera. Qué sería del periódico sin Verónica Milo, directora de Producto; Sergio Sanz, director de Tecnología; Daniel Muñoz, director de Estrategia; Álvaro Mazariegos, director de Audiencias.
Y, para terminar, los compañeros de EL ESPAÑOL de Andalucía, EL ESPAÑOL de Valencia y Alicante, EL ESPAÑOL de Aragón, El Digital de Castilla-La Mancha, Noticias de Castilla y León; Crónica Global, Metrópoli, Crónica Vasca, Diario de Avisos, Quincemil y Treintayseis están lejos de la redacción central, pero cada día logran con su trabajo que se les note un poquito más cerca.
Compañeros
de viaje
Juntos sumamos más que valores y objetivos
Contenidos para comprender la economía del mañana
La relación entre este periódico y Telefónica comenzó en 2019 con la compra por parte del medio digital de Invertia, el portal financiero que pertenecía a la compañía y actualmente es un importante vertical de EL ESPAÑOL.
Innovación y conocimiento para un futuro digital más sólido
El propósito de Banco Santander y EL ESPAÑOL confluyen en la palabra progreso. A través de iniciativas como el Observatorio de las Finanzas de Invertia, donde el banco ha tenido desde sus orígenes una presencia destaca, ambas compañías ponen el conocimiento y la innovación al servicio del crecimiento sostenible y el progreso de las personas y las empresas.
¿Y ahora qué nos depara el futuro?
Sólo el buen periodismo, el viejo periodismo de siempre, tendrá futuro. En un ecosistema en el que la inteligencia artificial ya está cambiando los usos y costumbres de los periodistas, las formas en que los usuarios consumen la información y la manera en que las distintas plataformas la presentan, la adaptación será la clave.
Habrá que adaptarse a un escenario cambiante, con pequeñas revoluciones cada vez más rápidas y constantes, en las que los intermediarios como Google o ChatGPT modificarán las reglas del juego para usuarios e informadores. Y será en esos vaivenes donde la rápida toma de decisiones y la capacidad de moldear la estructura de las redacciones profesionales sean puntos fundamentales en la evolución y supervivencia de los medios de comunicación.
EL ESPAÑOL se ha destacado desde aquel 14 de octubre de 2015 por su maleabilidad y su conductividad, por la capacidad de absorber los nuevos desafíos de la información, los nuevos medidores, los nuevos KPIs, por asaltar los datos de audiencia sin dejar nunca de lado la importancia de la influencia. Todo ello basado en un organigrama ágil, sin miedo al cambio y altamente preparado frente a los nuevos desafíos.
Así es el futuro. La IA ya está aquí y lo cambiará todo. Todo menos una cosa: el buen periodismo prevalecerá. Y con él, EL ESPAÑOL.
Un león llamado Sísifo: otros diez años contra la corrupciónpor Pedro J. Ramírez
Diez años después, seguimos empujando la piedra: contra la corrupción, contra el miedo y a favor de la verdad que aún puede salvarnos.
Ratificamos un compromiso colectivo con la búsqueda de la verdad y la independencia. Sigamos construyendo unidos el periódico y la comunidad de lectores que lo hace posible.Hagámoslo juntos.