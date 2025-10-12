EL ESPAÑOL cumple 10 años liderando el periodismo del futuro

Explora diez años de historia en un viaje interactivo. Pulsa Comenzar para recorrer la última década con nosotros.

Pedro J. Ramírez

1) Nuestro periódico será universal pero se llamará EL ESPAÑOL.

00:15 AM · Ene 1, 2015
224
882
00:15 AM · Ene 1, 2015
Pedro J. Ramírez

2) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el que fundó Blanco White en 1810 en Londres para defender la libertad en España.

00:16 AM · Ene 1, 2015
37
347
00:16 AM · Ene 1, 2015
Pedro J. Ramírez

3) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el que fundó Andrés Borrego en 1835 y publicó los artículos más memorables de Larra.

00:18 AM · Ene 1, 2015
30
253
00:18 AM · Ene 1, 2015
Pedro J. Ramírez

4) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el que apoyaba a Antonio Maura cuando pretendía hacer "la Revolución desde arriba".

00:19 AM · Ene 1, 2015
17
210
00:19 AM · Ene 1, 2015
Pedro J. Ramírez

5) Nuestro periódico se llamará EL ESPAÑOL como el de Luis Bonafoux, "la víbora de Asnières", cuando propugnaba la Revolución desde abajo.

00:20 AM · Ene 1, 2015
21
179
00:20 AM · Ene 1, 2015
Pedro J. Ramírez

6) Nuestro periódico tratará de ser un digno descendiente de la gran revista ESPAÑA que Ortega fundó y dirigió... ¡en enero de 1915!

00:21 AM · Ene 1, 2015
22
201
00:21 AM · Ene 1, 2015
Pedro J. Ramírez

7) Nuestro periódico tratará de emular a esa revista ESPAÑA que dirigieron luego el socialista Araquistaín y el republicano Azaña.

00:22 AM · Ene 1, 2015
16
153
00:22 AM · Ene 1, 2015
Pedro J. Ramírez

8) EL ESPAÑOL nacerá en otoño pero desde el 11 de enero podréis seguir su proceso de gestación y leer al Arponero en El blog de EL ESPAÑOL.

00:24 AM · Ene 1, 2015
29
231
00:24 AM · Ene 1, 2015
Pedro J. Ramírez

9) EL ESPAÑOL será universal, independiente, innovador, combativo, plural, ecuánime, inteligente... será tuitero, será tuyo.

00:25 AM · Ene 1, 2015
41
248
00:25 AM · Ene 1, 2015
Pedro J. Ramírez

10) Leed El blog de EL ESPAÑOL http://elespanol.com, seguid en Twitter a EL ESPAÑOL @elespanolcom, escribidme a pedroj.ramirez@elespanol.com

00:27 AM · Ene 1, 2015
41
212
00:27 AM · Ene 1, 2015
Pedro J. Ramírez

11) Sumaos desde el 11 de enero a EL ESPAÑOL como accionistas y suscriptores. Mandad vuestras ideas y propuestas. Hagámoslo juntos.

00:28 AM · Ene 1, 2015
48
188
00:28 AM · Ene 1, 2015
Pedro J. Ramírez

12) Recordad cada día de 2015 que "nosotros somos nuestra patria".

00:29 AM · Ene 1, 2015
65
222
00:29 AM · Ene 1, 2015

Después de las 12 campanadas, tendréis noticias mías”. El mensaje de Pedro J. Ramírez no podía ser más clarividente. Algo importante iba a pasar aquel 1 de enero de 2015, pero echando la vista 10 años hacia el futuro probablemente ninguna persona que escuchara aquel aviso durante la presentación de 'La desventura de la Libertad' imaginó lo que de verdad iba a pasar durante la siguiente década.

"Buscad la verdad y respetad la sintaxis"

- Pedro J. Ramírez

EL ESPAÑOL vio la luz el 14 de octubre de 2015, pero llegó al mundo mucho antes. Concretamente, el 1 de enero de ese mismo año. Pedro J. cumplió su palabra y un hilo de 12 tuits dio a luz a lo que hoy es el periódico líder de la prensa española. Era el comienzo de un viaje lleno de obstáculos, aciertos, errores, noticias exclusivas y trabajo con un objetivo doble: "Buscad la verdad y respetar la sintaxis".

Esas fueron las palabras con las que el director se dirigió por primera vez a la redacción el lunes 17 de agosto de aquel año 2015 y desde entonces nuestros objetivos no han cambiado.

Tampoco nuestros valores, ni aquello que propusimos a quienes hoy son nuestros accionistas y que en aquellos días formaron parte del mayor crowdfunding de la historia de la prensa mundial. "La prensa no puede seguir mirando para otro lado. Sumad vuestras manos a la mía y ayudadnos a cambiar España", fue nuestro mensaje entonces y es nuestro compromiso hoy.

Líder indiscutible de la prensa nacional durante 25 meses consecutivos, EL ESPAÑOL llegó al panorama mediático con seis marcas de nacimiento. Quisimos ser un medio "Universal, Independiente, Innovador, Combativo, Plural y Ecuánime" y lo hemos cumplido durante nuestros primeros 10 años.

01 01 2015
14 10 2015

Así somos

Nuestro periódico es universal pero se llama EL ESPAÑOL

El 24 de agosto de 2015, Pedro J. Ramírez se subió a unos paquetes de folios para hablar a sus nuevos compañeros de viaje en EL ESPAÑOL, 70 periodistas y 30 profesionales más de distintos departamentos. "Somos depositarios de un legado, de una manera de entender la libertad de prensa, del empeño en buscar la verdad, ese veneno bendito del periodismo que transmitiremos a las nuevas generaciones", les dijo.

A Pedro J. le gusta dirigirse a sus periodistas desde lo alto de una torre de papeles, como si quisiera seguir afirmando su vocación de llenar folios en blanco con grandes historias. La última vez que se encaramó a una 'tarima' semejante había sido el 30 de enero de 2014, en su adiós a la redacción de El Mundo.

“Somos depositarios de un legado, de una manera de entender la libertad de prensa, del empeño en buscar la verdad, ese veneno bendito del periodismo que transmitiremos a las nuevas generaciones”

- Pedro J. Ramírez

Pocos se dieron cuenta: 19 meses después, el director de EL ESPAÑOL se puso para la tercera salida de Don Quijote la misma camisa, los mismos tirantes e idéntica corbata que vestía cuando se despidió de su segundo hijo periodístico. Una forma de decir "seguimos". Pero también "no han podido conmigo: aquí estoy".

Uno de los mayores desafíos de EL ESPAÑOL fue asegurarse su autonomía financiera. Ni gobiernos ni accionistas italianos iban a poder despedir a Pedro J. esta vez.

Entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2015 se llevó a cabo la campaña de crowdfunding más exitosa de la historia del periodismo mundial: se recaudaron 3,6 millones de euros aportados por 5.624 inversores.

Consejo de administración de No hace falta papel S.A. en 2015
Víctor Gómez Frías, Francisco Moreno, Andrés Rodríguez, María Ramírez, Antonio Camuñas, Eva Fernández, Pedro J. Ramírez, Nieves Segovia, Javier Gómez de Liaño, Cruz Sánchez de Lara, Javier Cremades y Enrique Dans

La verdad es que no se esperaba una respuesta tan positiva. La previsión era alcanzar 1.000 accionistas y 500.000 euros. Eva Fernández, primera consejera delegada de EL ESPAÑOL, llegó a pensar que la herramienta telemática que se usó (creoentuproyecto.com) había sido hackeada porque el contador no paraba de subir.

Junto con el resto de grandes inversores y la aportación de la indemnización a Pedro J. tras 25 años en El Mundo, la viabilidad económica del nuevo proyecto, un total de 18 millones de euros, estaba asegurada.

“Nuestro periódico será universal pero se llamará EL ESPAÑOL”

- Pedro J. Ramírez

La aventura había empezado antes, en cuanto el compromiso de no competencia que ataba a Pedro J. con su antigua empresa terminó, el 28 de noviembre de 2014. María Ramírez y Eduardo Suárez, cofundadores del periódico, se ocuparon de la constitución de No Hace Falta Papel S.L. a finales de año y Pedro J. anunció en Twitter el nombre del periódico después de las 12 campanadas.

"Nuestro periódico será universal pero se llamará EL ESPAÑOL", escribió el 1 de enero de 2015. Jugaba así con el nombre con el que se había especulado en algunos medios, El Universal. Pero al editor no le convencía por su coincidencia con El Universal de México, Venezuela o Colombia.

Pedro J. Ramírez, durante el primer desayuno con accionistas y suscriptores en 2016
Pedro J. Ramírez durante el primer desayuno con accionistas y suscriptores en 2016

EL ESPAÑOL recupera la tradición de Andrés Borrego, de Larra, de Bonafoux, de Ortega y Gasset. Sobre todo, de Blanco White. A Pedro J. le entusiasmaban las exclusivas que el liberal sevillano publicaba desde Londres, como el decreto de la Junta Central, misteriosamente traspapelado, que establecía la convocatoria de las Cortes de Cádiz por estamentos.

"El nombre de EL ESPAÑOL es una reivindicación de España como concepto democrático y constitucional", explicaba a los primeros periodistas que desembarcamos en el proyecto.

Pedro J. escogió el león como logo y el lema que le acompaña: Defensor civitatis. "EL ESPAÑOL vigilará cada día al poder desde la portada y rugirá siempre que haga falta en defensa de los ciudadanos", decía.

“EL ESPAÑOL vigilará cada día al poder desde la portada y rugirá siempre que haga falta en defensa de los ciudadanos”

- Pedro J. Ramírez

En torno al león se articularon los adjetivos con los que queremos que se identifique a nuestro periódico: indomable, libre, independiente, combativo....El león inspiró el nombre de los editoriales (el rugido) y de las ilustraciones (el zarpazo).

Los primeros meses fueron de sufrimiento con la tecnología mientras el primer núcleo de periodistas se desfogaba en el Blog de EL ESPAÑOL, que en marzo rondaba los 250.000 usuarios.

Captura de la portada de EL ESPAÑOL en 2017
Captura de la portada de EL ESPAÑOL en 2018
Captura de la portada de EL ESPAÑOL en 2019

Se puso en marcha un buzón de denuncias y el botón del accionista, para que los seguidores pudieran aportar ideas y opinar sobre las historias que iban apareciendo.

Hubo reuniones infinitas para definir el diseño, el contenido editorial, las normas deontológicas, las Obsesiones, que fueron perfiladas por Vicente Ferrer. El vicedirector, Fernando Baeta, elaboró las primeras normas de edición, que estaban listas en julio de 2015, mientras se realizaban cientos de entrevistas a candidatos a formar parte de la redacción.

Eran los tiempos en que circulábamos en patinete de una punta a otra de la sede y liberábamos tensiones en una mesa de ping-pong.

Y tensiones y nervios hubo muchos hasta que, por fin, se produjo el lanzamiento en beta el 7 de octubre de 2017 y de manera definitiva una semana después. La criatura ha crecido y mejorado desde entonces. Pero, al final, la principal exigencia de Pedro J. es la misma que el primer día: "Buscad la verdad y cuidad la sintaxis. Sed rigurosos en el fondo y en la forma". Y en ello estamos.

Historia

Las noticias más destacadas de la década

El 13 de noviembre de 2015 se produjeron los atentados de París, donde el Estado Islámico mató a 130 personas en la sala Bataclán. EL ESPAÑOL, con apenas un mes de vida, se enfrentaba entonces a su primer reto informativo de gran envergadura. Después llegarían las elecciones generales de diciembre de 2015 y las de junio de 2016, con la victoria de Rajoy. Sánchez había sido expulsado del PSOE… pero puso en práctica su manual de resistencia, ganó las primarias socialistas, recuperó el control del partido y el 31 de mayo de 2018 se celebró la primera sesión de la moción de censura que le llevó a la presidencia del Gobierno, cargo que sigue ostentando a día de hoy.

Entre medias han pasado muchas cosas: el Brexit, la llegada al poder de Trump en EEUU, la crisis política en Cataluña por el referéndum del 1 de octubre de 2017, el discurso de Felipe VI dos días después de aquella crisis sin precedentes, la victoria de Joe Biden en 2020, la pandemia de la Covid,la guerra de Ucrania en 2022, los ataques de Hamás en el festival de música de Reim en octubre de 2023, la sobrerreacción de Israel con ataques constantes sobre la población palestina que continúan en la actualidad, la erupción del volcán de la Palma, la tragedia de la dana de Valencia…

Un policía ayuda a un herido cerca de la sala de conciertos Bataclan
13/11/2015 Atentados de París

El Estado Islámico mató a 130 personas en seis ataques simultáneos.

Ciudadanos ejercen su derecho al voto durante las elecciones de 2015
20/12/2015 Elecciones generales en España

El desastre del PP dejó el Gobierno en el aire y el PSOE logró gobernar con pactos “endiablados”.

07/07/2016 La Manada

Un grupo de cinco hombres violó a una joven de 18 años en Pamplona durante la madrugada del 7 de julio de 2016.

El asesino confeso Patrick Nogueira durante el juicio por el crimen de Pioz
07/08/2016 El descuartizador de Pioz

Fue un asesinato cometido por Patrick Nogueira, un joven brasileño de 19 años sobrino de las víctimas.

José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, el asesino de Diana Quer
22/08/2016 El Chicle, asesino de Diana Quer

Uno de los crímenes más negros de la historia de nuestro país.

08/11/2016 Victoria de Donald Trump en las elecciones de EEUU

Las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las FARC pusieron fin al conflicto armado interno de Colombia iniciado en 1960.

La oposición reconoce algunas modificaciones, pero reprocha que sus principales peticiones no están reflejadas en el texto que Gobierno y FARC firman este jueves en Bogotá
24/11/2016 Acuerdo de paz entre Colombia y las FARC

Las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las FARC pusieron fin al conflicto armado interno de Colombia iniciado en 1960.

Las cenizas recorrerán la ruta inversa tomada por Fidel Castro desde Santiago a La Habana
25/11/2016 Muere Fidel Castro

El líder cubano, que se había retirado del poder en 2006 por una grave enfermedad, murió en La Habana a los 90 años.

Juana Rivas junto a sus hijos de 3 y 11 años
26/07/2017 Caso Juana Rivas

Proceso judicial entre Rivas y su expareja por la custodia de sus hijos.

01/10 /2017 Referéndum ilegal del 1-O en Cataluña

El uso de la fuerza para impedirlo corrió a cargo de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Felipe VI en su primer discurso de Navidad
03/10/2017 Felipe VI habla sobre Cataluña

Consolida su reinado al posicionarse y defender la unidad de España.

Sede de CaixaBank en Valencia
07/10/2017 Huida de empresas de Cataluña

Sabadell, Gas Natural y Caixabank fueron las primeras firmas catalanas en poner tierra de por medio.

Raúl Castro levanta el brazo del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
19/04/2018 Miguel Díaz-Canel es elegido presidente de Cuba

Por primera vez, la presidencia dejó de llevar el apellido Castro.

La banda terrorista ETA en uno de sus últimos comunicados
03/05/2018 Disolución definitiva de ETA

ETA envió una carta en la que apuntaba a su fin definitivo. En la misiva, la banda terrorista decía que daba por terminado "su ciclo histórico".

Francisco Correa, Pablo Crespo y Luis Bárcenas durante la celebración del juicio por el caso Gürtel
24/05/2018 Sentencia del Caso Gürtel

La Audiencia Nacional declaró probado que entre 1999 y 2005 las empresas de Francisco Correa y el PP crearon "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional mediante la manipulación de la contratación pública".

01/06/2018 Moción de censura de Sánchez a Rajoy

Mariano Rajoy cayó por la moción de censura del PSOE, la primera que prosperó en Democracia. Sánchez contó con el apoyo de Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Bildu y Nueva Canarias.

Una persona sujeta un cartel de Jamal Khashoggi durante una protesta frente al Consulado saudí en Estambul el pasado 5 de octubre
02/10/2018 Asesinato de Jamal Khashoggi

El periodista desapareció tras entrar en el consulado de Arabia Saudí en Estambul sin escapatoria.

Seguidores de Jair Bolsonaro celebran la victoria del candidato ultraderechista en Sao Paulo, Brasil
28/10/2018 Bolsonaro gana las elecciones de Brasil

El político de ultraderecha ganó la segunda vuelta electoral.

28/04/2019 Sucesión de elecciones generales

En 2019 se repitieron las elecciones generales, con una gran fragmentación política tras la entrada de nuevos partidos.

Banquillo de los juzgados en el ‘Procés’
14/10/2019 Juicio a los independentistas y sentencia del procés

El Supremo impuso la pena más severa, 13 años de cárcel, al exvicepresidente Oriol Junqueras.

El Valle de los Caídos durante el día de la exhumación de los restos de Franco
24/10/2019 Exhumación de los restos de Franco

Marcó un hito simbólico en la memoria histórica y abrió un intenso debate político y social en España.

15/04/2020 Pandemia de la Covid-19

Sánchez decretó el estado de alarma para frenar la propagación del coronavirus en España.

3/11/2020 Victoria de Joe Biden en EEUU

Biden puso fin a la era Trump.

Miles de partidarios de Donald Trump rodean el Capitolio de Washington
06/01/2021 Asalto al Capitolio de EEUU

El Congreso de EEUU fue desalojado durante horas de tensión y violencia, que acabaron con cuatro muertos y 14 policías heridos.

Miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente
25/06/2021 Aprobación de la Ley de Eutanasia

La regulación incluye la ayuda médica a morir como servicio básico de la Seguridad Social.

19/09/2021 Volcán de La Palma

El volcán de Cumbre Vieja entró en erupción y arrasó las poblaciones circundantes.

01/04/2022 Defenestración de Pablo Casado

El presidente del PP se despidió en un discurso en el que reivindicó la obra que no pudo cumplir.

Núñez Feijóo y Casado en abril de 2022
01/04/2022 Consolidación de Feijóo en el PP

Alberto Núñez Feijóo tomó el relevo de Pablo Casado.

Bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en Pontevedra
30/12/2022 Incendios forestales de 2022

Con casi el 40% del total, España fue el país con más superficie forestal quemada de la Unión Europea en el año 2022.

Las campeonas del mundial femenino de fútbol celebran su victoria
20/08/2023 Mundial femenino

España se impuso a Inglaterra (1-0) en Sídney y se convirtió en campeona del mundo sólo 8 años después de su primera participación en un Mundial.

20/08/2023 Beso de Rubiales

Luis Rubiales pidió perdón por el beso a Hermoso 24 horas después: "Seguramente me he equivocado".

07/10/2023 Guerra entre Israel y Hamás

Al menos 260 personas fueron asesinadas, la mayoría jóvenes, cuando celebraban un festival de música electrónica. El grupo islamista palestino Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel.

Javier Milei durante la celebración de su victoria en las elecciones de Argentina, con más del 30% de los votos
20/11/2023 Javier Milei gana las elecciones en Argentina

Milei, economista ultraliberal y de extrema derecha, cosechó el 55,70% de los votos.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso
14/03/2024 Caso del novio de Ayuso y la Fiscalía

Alberto González Amador presentó una querella por revelación de datos secretos en su investigación tributaria.

La mujer del presidente del Gobierno,
24/04/2024 Estalla el caso Begoña, mujer del presidente del Gobierno

El juez Juan Carlos Peinado abre una causa secreta tras la denuncia contra Begoña Gómez por tráfico de influencias presentada por la asociación Manos Limpias.

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, exministro de Transportes
29/05/2024 Estallido del Caso Koldo

Un informe de la UCO señala que el exministro Ábalos tenía “conocimiento” de los contratos adjudicados a las empresas de la trama de corrupción que gira en torno a Koldo García, su asesor.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
10/06/2024 La jueza investiga al hermano de Sánchez

La causa se inicia a instancias de Manos Limpias e incluye prevaricación, malversación, tráfico de influencias y delitos fiscales y administrativos.

La selección española de fútbol masculino celebra su veico
14/07/2024 Eurocopa masculina 2024

España conquistó en Berlín (Alemania) su cuarta Eurocopa tras vencer a Inglaterra (2-1).

Vecinos se manifiestan por la situación de la vivienda en España
09/08/2024 El problema de la vivienda en España

Según BBVA Research, el precio de la vivienda subió un 5% en 2024 y subirá otro 5% en 2025.

29/10/2024 Dana de Valencia

El número de víctimas mortales confirmadas por la dana del 29 de octubre de 2024 es de 227 (219 en la Comunidad Valenciana; 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía).

04/11/2024 Victoria de Donald Trump en EEUU

Victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos tras derrotar a la candidata demócrata, Kamala Harris.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su reunión en el Palacio de la Moncloa con Olaf Scholz, este lunes, en la Moncloa
26/06/2025 Aislamiento internacional de Sánchez

Los medios internacionales destacan su desmarque con los objetivos de la OTAN.

Montaje de Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, por la prostitución
09/07/2025 Feijóo contra Sánchez por la prostitución

El líder del PP vincula al presidente con las saunas de la familia de Begoña Gómez.

17/08/2025 Incendios de 2025

El fuego arrasó más de 400.000 hectáreas, con las provincias de Orense y Cáceres como principales afectadas, aunque también hubo incendios de importancia en Castilla y León.

Es muchísima la información que cubre un periódico a lo largo de un año. Sirva de ejemplo lo que llevamos de 2025: se ha intensificado la guerra en Gaza, ha muerto el papa Francisco, Trump ha desatado una guerra comercial contra varios países, en España los incendios de este verano han quemado más de 400.000 hectáreas, los escándalos de corrupción cercan a Sánchez… Y estos son sólo algunos ejemplos.

A lo largo de la última década EL ESPAÑOL ha cubierto innumerables noticias, tratando de condensar la actualidad y de transmitirla a los lectores de forma comprensible y veraz. Esto apenas es un resumen desde nuestros comienzos hasta hoy. Por otra década más informando de forma indomable, libre e independiente. Hoy más que nunca, hagámoslo juntos.

Exclusivas

Las exclusivas que cambiaron España

Diez años dan para mucho. Para ver caer gobiernos y resurgir partidos, para asistir a juicios que cambiaron el rumbo de la política, para descubrir corruptelas escondidas bajo alfombras de terciopelo o para acompañar a un país entero en los días más oscuros de la pandemia, cuando las calles quedaron vacías y la información veraz se convirtió en bien de primera necesidad.

También para consolidar a un periódico que nació digital y sin complejos, dispuesto a mirar de frente al poder. EL ESPAÑOL ha hecho de la exclusiva su estandarte, de la noticia de impacto su razón de ser.

Desde su fundación en 2015, EL ESPAÑOL se propuso ser libre e indomable. Lo fue ya en sus primeros meses de vida mostrando un reportaje fotográfico de cómo era el dúplex del rey Juan Carlos y Corinna en Suiza. También cuando desmontó la coartada de la herencia de Jordi Pujol al publicar su escrito al Andbank.

Las páginas de este diario han recogido conversaciones secretas, correos electrónicos, whatsapps, sumarios judiciales aún bajo secreto y confesiones a media voz. Publicó en exclusiva los mensajes de Cosidó justificando el pacto con el PSOE para repartirse el CGPJ, y adelantó los primeros datos que señalaban a José Luis Ábalos y Santos Cerdán en el llamado Caso Koldo, un escándalo del que se siguen escribiendo capítulos.

14/10/2015
Jordi Pujol en el Parlament
Pujol mintió: un escrito al Andbank desmonta su coartada de la herencia
Carlota Guindal, Esteban Urreiztieta
03/11/2015
El refugio del Rey Juan Carlos en los Alpex, un dúplex
Así es el 'dúplex del rey' en los Alpes estancia por estancia
Ana Romero, Moeh Atitar
31/05/2016
La duquesa de Alba junto a su marido y su hijo en una imagen de 2012 
La duquesa de Alba usó la cuenta suiza de Marjaliza para mover 450.000 euros
Carlota Guindal, Esteban Urreiztieta
05/07/2016
Eufemiano Fuentes, en una imagen de archivo
La AMA ya tiene la sangre para identificar a los deportistas que se doparon con Eufemiano
María Peral
 15/07/2016
Rodrigo Rato, ministro del Gobierno de España entre 1996 y 2004 y miembro del Partido Popular
La UCO incautó varios manuscritos con el plan de Rato para burlar la Justicia
Alejandro Requeijo, Daniel Montero
16/07/2016
Prenda (centro), Boza (primero por la izquierda) y Alfonso (el cuarto), junto a Antonio Manuel y Jesús, los violadores de La Manada
El tatuaje del ‘Prenda’, clave para la detención: así son los cinco violadores de San Fermín
Andros Lozano, Alejandro Requeijo
05/10/2016
Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Bárcenas'
Hacienda certifica que Bárcenas ingresó 8 millones de euros en efectivo en Suiza
Carlota Guindal
 19/08/2017
Imagen exterior de la Sagrada Familia
Volar la Sagrada Familia era el principal objetivo de los terroristas
David López Frías
 29/09/2017
La intendente de los Mossos, Teresa Laplana, a la derecha de la imagen
Así dejó tirados la jefa de los Mossos, Teresa Laplana, a los guardias civiles sitiados
María Peral
 09/10/2017
La intendente de los Mossos, Teresa Laplana, a la derecha de la imagen
Un documento incautado al número 2 de Junqueras atribuye a Trapero un papel "ejecutor" de la independencia
M. Peral, A. Requeijo, C. Lucas-Torres
21/10/2017
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont
Maza pedirá al Supremo la prisión de Puigdemont si declara la independencia
María Peral
 01/02/2018
Josep María Jové y Oriol Junqueras
Un "impuesto sobre la riqueza" para financiar la 'república catalana', según los papeles de Jové
María Peral
 08/02/2018
De izda. a dcha. y de arriba abajo: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart, Raül Romeva y Jordi Sánchez
Los audios del Supremo: así renegaron del 'procés' los hombres de Puigdemont
María Peral
 10/09/2018
Fotografía del Rey Felipe VI
El Rey busca al juez Llarena y su esposa para interesarse por el acoso que sufren
María Peral
 19/11/2018
Ignacio Cosidó junto a una representación del 'whatsapp' que ha enviado a los senadores del PP
"Controlando la Sala Segunda desde detrás": el 'whatsapp' de Cosidó justificando el pacto con el PSOE en el CGPJ
Ferrer Molina
 25/02/2019
Francisco Javier García, alias 'El Cuco' a su llegada a los juzgados de Sevilla durante el juicio al caso Marta del Castillo
El audio de la confesión inédita de 'El Cuco': “Miguel y el hermano se llevaron a Marta. Yo ayudé a limpiar"
Andros Lozano
 02/03/2019
María del Pilar Baeza, la candidata de Podemos a alcaldesa de Ávila
Pilar Baeza, la candidata de Podemos en Ávila, fue condenada a 30 años por asesinato
Diego Rodríguez Veiga
 23/09/2019
Tumba de Franco en el altar de la basílica del Valle de los Caídos
El ponente del Supremo, partidario de exhumar a Franco y rechazar su entierro en La Almudena
María Peral
 08/11/2019
Hugo Carvajal, en la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional el 12 de septiembre
La Audiencia Nacional falla a favor de entregar a EEUU al general venezolano Hugo Carvajal
María Peral
 19/12/19
Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso
Los mails que llevan a encausar a Laura Borràs: así contrataba y luego presumía de ejemplaridad
María Peral
 06/07/20
El rey emérito Juan Carlos I, el abogado Dante Canonica y Corinna Larsen
Juan Carlos I encargó en Zarzuela "crear una estructura" para ocultar dinero saudí en Suiza.
María Peral
 07/07/20
El dúplex del rey Juan Carlos y Corinna en los Alpes suizos
Juan Carlos recibía grandes cantidades de Fasana en su 'nido de amor' alpino con Corinna
María Peral
 13/07/20
Página del informe de apertura de la cuenta de Lucum con la mención a la donación del rey saudí
El banco suizo del rey Juan Carlos anotó en 2008 que los 100M$ eran "un regalo según la tradición saudí"
María Peral
 14/07/20
Don Juan Carlos no incluyó a Felipe VI como beneficiario de Lucum al abrir la cuenta en 2008
Juan Carlos I no incluyó a Felipe como beneficiario al abrir la cuenta suiza
María Peral
 13/10/2020
Banquillo del juicio del caso Gürtel en la Audiencia Nacional
El Supremo se inclina por censurar la parte de la sentencia de Gürtel que motivó el desalojo de Rajoy
María Peral
 21/02/2021
La imagen que obtuvieron los agentes de la investigación y la cita señalada en su agenda
La foto y las notas inéditas de Txapote: así cayó el asesino de Miguel Ángel Blanco
Brais Cedeira
 30/03/2021
Escrito de la Abogacía del Estado
La Abogacía del Estado allana los indultos del 'procés': "El perjuicio económico está reparado"
María Peral
 25/06/2021
Ilustración con los indultos del Gobierno a los responsables del proceso independentista catalán
El Gobierno reconoce en sus informes que 5 de los 9 "no merecen personalmente el indulto"
María Peral
 17/09/2021
Antonio Narváez Rodríguez, magistrado del Tribunal Constitucional.
Ponencia del TC: "El control del Congreso al Gobierno quedó cancelado en el 2º estado de alarma"
María Peral
 23/09/2021
Carles Puigdemont, en una imagen de archivo
Primicia: Carles Puigdemont, detenido en Cerdeña por la orden de busca y captura del Supremo
María Peral
 15/04/2022
Luis Medina, con gabardina, durante su declaración ante el fiscal anticorrupción
Luis Medina engañó al fiscal tras ser advertido de que no debía mover el dinero: "¡Ah, no, hombre!"
María Peral
 26/04/2022
Paz Esteban, directora del CNI, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en un acto en 2019
El CNI no ha pedido nunca permiso al juez para espionajes masivos como el del 'caso Pegasus'
María Peral
 11/05/2022
Hellín Moro, este miércoles durante su comparecencia como perito en la Audiencia Nacional
Hellín, asesino de Yolanda González, reaparece como perito en el juicio al excomisario Villarejo
María Peral
 10/10/2022
Carlos Lesmes, en el mensaje institucional en el que ha explicado las razones de su renuncia
Dos 'WhatsApp' a Bolaños y Pons precipitaron la dimisión de Lesmes: PSOE y PP seguían inmóviles
María Peral

El olfato de sus periodistas, como los de la adjunta al director María Peral, el subdirector de investigación Jorge Calabrés o el subdirector de Invertia Arturo Criado, ha acompañado la crónica reciente de España.

Peral ha firmado las principales exclusivas de tribunales. Suyas han sido las informaciones que han revelado el patrimonio del rey Juan Carlos o los avances judiciales promovidos por el Gobierno para la amnistía a Puigdemont.

Por su parte, Calabrés desveló en 2024 los contratos adjudicados por ayuntamientos socialistas a la directora del Instituto de la Mujer, Isabel García, y su pareja que provocaron su destitución. También han sido suyas las exclusivas, firmadas algunas de ellas junto a Criado o jóvenes y valiosos redactores como Javier Corbacho y Brais Cedeira, de las principales revelaciones sobre el Caso Koldo.

EL ESPAÑOL ha publicado, por ejemplo, los whatsapps de Aldama, las fotografías de Jésica junto a Ábalos en Rusiao la identidad de Carmen Pano como la empresaria que afirmó haber llevado bolsas de dinero a Ferraz.

22/02/2023
Enríquez Negreira y Josep María Bartomeu
Negreira sacaba miles de euros en efectivo de los pagos del Barça: no explicó su destino a Hacienda
Jorge Calabrés
 22/03/2023
Rafael Mozo, presidente suplente del CGPJ, en un acto el pasado 10 de enero
Mozo cobra 151.000€ como presidente del TS y del CGPJ sin pisar el tribunal
María Peral
 30/08/2023
Jorge Iván Palacio, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, y Jenni Hermoso
Las seis palabras de Jenni Hermoso que le bastaron a la FIFA para suspender a Rubiales en dos horas
Jorge Calabrés
 30/08/2023
Jenni Hermoso, en el vídeo que ha presentado Luis Rubiales ante la FIFA
Rubiales aporta a la FIFA un vídeo donde Hermoso y sus compañeras bromean con él sobre el beso
Jorge Calabrés
 08/09/2023
Victoriano Sánchez Arminio, Ángel María Villar y Javier Tebas con los documentos de la denuncia en un fotomontaje
Entregan en un tribunal de EEUU datos de supuestos pagos de Qatar'22 a Tebas, Villar y Sánchez Arminio
Jorge Calabrés
 04/10/2023
Luis Rubiales, ante el juez
Luis Rubiales, al juez sobre su beso a Jenni Hermoso: "Ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes"
Jorge Calabrés
 03/11/2023
Fotomontaje donde aparecen Carles Puigdemont y Pedro Sánchez
Henri Dunant, mediador en el desarme de ETA, es el 'verificador secreto' de los acuerdos PSOE-Junts
Alberto D. Prieto
 21/02/2024
Koldo García Izaguirre, al fondo de la imagen, mientras su entonces jefe, José Luis Ábalos, atiende a la prensa
Koldo lideraba una trama de cargos del MITMA que daba contratos, cobraba y blanqueaba comisiones
María Peral
 06/06/2024
El 'software' de Begoña Gómez y el registro de la marca Transforma TSC en un fotomontaje
El 'software' de Begoña Gómez utiliza el contenido que pagó la UCM con el logo y mail de su empresa
S. S. Bas, J. Calabrés, A. Criado
16/07/2024
La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, y su pareja, Elisabeth García, con un Punto Violeta y uno de los contratos adjudicados por ayuntamientos del PSOE en un fotomontaje
La directora del Instituto de la Mujer y su pareja obtuvieron 64 contratos del PSOE para gestionar Puntos Violeta
Jorge Calabrés
 06/08/2024
Fotomontaje de José María Enríquez Negreira y Ana Paula Rufas
Las 25 conclusiones de la Guardia Civil que señalan al Barça: pagó a Negreira por su 'influencia nacional'
Jorge Calabrés
 10/08/2024
Bárbara Vidal, la tenista en silla de ruedas que fue la chófer de Carles Puigdemont en su huida de Barcelona
Bárbara Vidal, la tenista en silla de ruedas que hizo de chófer de Puigdemont en su fuga de Barcelona
Jorge Calabrés
 09/10/2024
Koldo García y Santos Cerdán en un fotomontaje
Santos Cerdán negoció con Koldo tras la auditoría de Puente a Ábalos para llegar a un pacto de no agresión
Jorge Calabrés
 27/10/2024
El comisionista Víctor de Aldama en un acto del PSOE el 3 de febrero de 2019 en el que se fotografió junto a Pedro Sánchez
Aldama estuvo con Sánchez en Ferraz la última noche que ganó el PSOE, iba a actos y se fotografiaba con él
Jorge Calabrés
 28/11/2024
La empresaria Carmen Pano, en el centro, junto a Claudio Rivas y Víctor de Aldama en la sede del PSOE en un fotomontaje
La empresaria Carmen Pano asegura haber entregado 90.000 euros en Ferraz por indicación de Aldama
J. Calabrés, A. Criado
 10/02/2025
De izq. a der., Jésica Rodríguez, el ministro José Luis Ábalos y su asistente Koldo García, en un viaje oficial en Moscú
El viaje de Ábalos a Rusia con "doña Jésica" y "don Koldo" cuando ella le cobraba 1.500 euros al día
J. Calabrés, A. Criado
 10/06/2025
Comienzo del escrito de 'Observaciones escritas' de la Comisión Europea al TJUE sobre la ley de amnistía
La Comisión Europea alega ante el TJUE que la amnistía de Sánchez es una "autoamnistía" "contraria al Estado de Derecho"
María Peral
 11/06/2025
Gaspar Zarrías, histórico dirigente del PSOE, durante un acto del partido
Leire Díez estaba a sueldo de Gaspar Zarrías cuando reunía información para el PSOE contra la UCO, jueces y fiscales
J. Calabrés, A. Criado
 15/06/2025
El ministro Ángel Víctor Torres, Koldo García y Santos Cerdán
Koldo conserva grabaciones comprometedoras para Sánchez con Cerdán y el ministro Torres
Jorge Calabrés
 07/09/2025
Pedro Sánchez fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid entre 2004 y 2009
Sánchez era concejal con un programa contra la prostitución mientras su mujer gestionaba locales en los que se ejercía
Jorge Calabrés
 10/09/2025
Koldo García, Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama
Koldo visitó a Delcy en Caracas para los pagos del chavismo a dirigentes del PSOE a través de PDVSA
Jorge Calabrés

También, recientemente, este periódico divulgó un gran informe de investigación sobre cómo se ejercía la prostitución en las saunas y los clubes de alterne del suegro de Pedro Sánchez y los pagos que realizaba a proveedores Begoña Gómez. Pero no todo fueron noticias de política y corrupción. EL ESPAÑOL ha mostrado su músculo en el ámbito económico, revelando en exclusiva las condiciones del rescate de Air Europa o las cifras ocultas detrás de las grandes operaciones empresariales. También en el deporte este periódico ha sido líder, destapando los documentos entregados en un tribunal de EEUU sobre los supuestos pagos de Qatar 2022 a Javier Tebas o el sumario del Caso Negreira.

En estos diez años, EL ESPAÑOL ha demostrado que la exclusiva no es un fin en sí mismo, sino un servicio al lector. Cada revelación fue una piedra en el edificio de la transparencia. Cada documento publicado, un acto de fe en el periodismo. Ahora, una década después de su nacimiento, EL ESPAÑOL reafirma el compromiso que lo llevó hasta el liderato en los últimos dos años de forma ininterrumpida: ejercer un periodismo libre, riguroso e incómodo. Seguir siendo la voz que no se calla, la mirada que no se aparta, el león que vigila. Su deber es con la verdad, con los lectores, y con la historia que aún está por escribirse.

Periodismo
de calidad

Todas las voces y las secciones a una: contar la verdad

El buen periodismo es el periodismo de siempre. El de las informaciones que María Peral consigue en los tribunales y el de las exclusivas sobre la corrupción de Jorge Calabrés. También lo es el de los especiales de Lina Smith, el de las opiniones de Cristian Campos, los análisis de Fernando Garea o los reportajes de David G. Maciejewski.

La lista en EL ESPAÑOL es extensa y variada, y lo mejor es que no deja de crecer.

Exclusivas

Panorámica del salón del dúplex
El dúplex de lujo en los Alpes de los amantes Corinna y Juan Carlos se conocía como 'The Royal'

Marta Espartero

Corinna zu Sayn-Wittgenstein con Juan Carlos I
Las cintas en las que Corinna desveló que Juan Carlos I la usaba como testaferro: "No porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco

Daniel Montero

José Luis Ábalos y Koldo García
"500.000 pavos al mes. Que se haga un contrato": Ábalos y Koldo negociaron con Aldama cobrar por la llegada a España de petróleo de Venezuela

Jorge Calabrés, Arturo Criado, María Peral, Javier Corbacho

Gaspar Zarrías, histórico dirigente del PSOE, durante un acto del partido
Leire Díez estaba a sueldo de Gaspar Zarrías cuando reunía información para el PSOE contra la UCO, jueces y fiscales

Jorge Calabrés, Arturo Criado

Hablando sobre España

Miguel Herrero de Miñón es considerado el mejor orador del centroderecha español de la democracia
Herrero de Miñón: "Si la Constitución reconociera la personalidad de Cataluña, los independentistas optarían por un nuevo Estatuto"

Pedro Cifuentes

José María Aznar, durante un momento de la entrevista, celebrada en la sede de Faes
Es difícil traicionar más que Sánchez; habría que preguntarle si soy uno de los señores de los puros

Daniel Ramírez

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, en la sala Tapies de la Moncloa atendiendo a EL ESPAÑOL
Sánchez: "Si la Generalitat es irresponsable, tomaremos medidas extraordinarias"

Pedro J. Ramírez, Daniel Basteiro

Mario Conde, antes de su entrevista con EL ESPAÑOL
Mario Conde: "Iglesias tiene un chalé más grande que el mío, es garantía de que el sistema funciona"

Daniel Ramírez

Hemos dado también voz a Santiago Abascal, a Antonio Escohotado, a Manolo Lama, a Juan Carlos Monedero, a Paul Preston o a Herrero de Miñón. Porque el periodismo de calidad no puede estar reñido con la pluralidad, como atestiguan las más de 450 entrevistas de nuestro dominical Hablando sobre España, en el que todas las opiniones tienen cabida.

La opinión de
EL ESPAÑOL

Panorámica del salón del dúplex
BLOC DE NOTES Israel no tiene otra opción que destruir a Hamás El autor de EL ESPAÑOL, Bernard-Henri Lévy

Bernard-Henri Lévy
Félix Bolaños y Oriol Junqueras
LLENO DE ENERGÍA Destrucción del estado de derecho y la mentira de la quita de deuda El autor de EL ESPAÑOL, Daniel Lacalle

Daniel Lacalle
Lalachús en La Revuelta
DESÓRDENES Callaos, estáis todas gordas, desde Ayuso a Lalachús La autora de EL ESPAÑOL, Lorena G. Maldonado

Lorena G. Maldonado
Una 'cola del hambre' en España
EL PANDEMONIUM Hay que estar ciego para no ver las señales: España es ya un país de tiesos El autor de EL ESPAÑOL, Cristian Campos

Cristian Campos

Eso, obviamente, sin comentar la variedad de nuestros columnistas, tanto los fijos como los esporádicos, porque en EL ESPAÑOL miramos a izquierda y a derecha. Desde estrellas mundiales como Bernard-Henri Levy o Andrés Oppenheimer al exministro Miguel Sebastián, el economista Daniel Lacalle o los catedráticos Agustín Ruiz Robledo y Enrique Gimbernat, sin olvidarnos de Lorena G. Maldonado, Cristian Campos y, por supuesto, Pedro J. Ramírez.

La carta del director

La Carta del Director, publicada de forma ininterrumpida durante tantos años, es nuestro santo y seña, nuestra guía ideológica y, de forma inevitable, la marca indeleble de nuestra línea editorial, la expresión máxima de periodismo de opinión a la que todo profesional aspira y de la que sólo EL ESPAÑOL puede presumir.

Director del periódico EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez

Pedro J. Ramírez

Ilustración de la Carta del director, Anochece en Windsor, Putin apaga la luz
Anochece en Windsor, Putin apaga la luz

Pedro J. Ramírez

Ilustración de la Carta del director, Diez razones por las que EL ESPAÑOL es el diario más leído de España
Diez razones por las que EL ESPAÑOL es el diario más leído de España

Pedro J. Ramírez

Ilustración de la Carta del director, ¿Amnistía para el Emérito?
¿Amnistía para el Emérito?

Pedro J. Ramírez

Ilustración de la Carta del director, Un bienio negro: el peor gobierno de la democracia
Un bienio negro: el peor gobierno de la democracia

Pedro J. Ramírez

Nuestros especiales de visualización y datos

Cien años con Tutankamón: la tumba y la momia que fascinaron al mundo
Los 12 escalones de Putin hacia el infierno
Carrero Blanco: en el lugar del atentado que cambió la historia de España, 50 años después
Un año del 7-O: el día que Hamás abrió las puertas del infierno que ahora nadie quiere cerrar

No podemos hablar de periodismo de calidad sin mencionar nuestros 'documentos especiales'. Pequeñas obras de arte con grandes desarrollos técnicos para narrar los horrores de la guerra de Ucrania, describir el interior de la tumba de Tutankamón o contar los entresijos de los 50 años de nuestra Reina.

Los análisis políticos

Ilustración de Tomás Serrano
El Gobierno se jacta de que mantiene el apoyo de sus socios frente al PP a pesar del ingreso en prisión de Santos Cerdán

Fernando Garea

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, en la tribuna del Congreso
El día de San Whatsapp que Rufián, manos en los bolsillos, quiso convertir en el del "golpe de Estado blando" de la derecha

Daniel Ramirez

El presidente Pedro Sánchez, este domingo en Sevilla, junto a Cristina Narbona y María Jesús Montero, durante la clausura del Congreso Federal del PSOE
Las estampas más surrealistas de un Congreso federal inolvidable: habrá que jurar que ocurrió

Daniel Ramirez

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, el miércoles en la tribuna del Congreso
Moncloa intenta salvar la relación con Puigdemont tras el duro ataque de Yolanda Díaz a Junts por la jornada laboral

Daniel Ramírez

Una mirada crítica es también imprescindible, la misma que emplean Fernando Garea y Dani Ramírez en sus análisis políticos. Brillantes crónicas de la actualidad que sintetizan con perspicacia lo que se habla (y lo que no) dentro y fuera del Congreso.

Grandes Reportajes, Porfolio

Jon Balenciaga
Mi viaje con 2.400 kilos de hachís a bordo de una lancha de traficantes.

Andros Loazano

Emilia Mavru muestra una de sus heridas, poco después del atentado
Los sueños rotos de Laura, Emilia y Óscar tras 20 años del 11-M en el tren de El Pozo: "Llegué a pensar que ojalá me hubiera muerto ahí"

Rafa Martí

Sala de espera habilitada para los pacientes por coronavirus en el Gregorio Marañón
Mi noche en el infierno de las Urgencias de 4 grandes hospitales de Madrid: “De nuevo a la guerra”

Diego Rodríguez Veiga, Esteban Palazuelos

El hombre posa para la cámara de EL ESPAÑOL en una de las playas donde, cuando cae la noche, grupos de migrantes se suben clandestinamente a cayucos para iniciar su travesía hasta Canarias
Ely, el patrón de cayuco mauritano que más migrantes ha llevado a Canarias: "Gano 6.000 € por viaje y España me paga el vuelo de regreso"

Julio César Ruiz Aguilar

En miradas hacia fuera, la sección de reportajes es la verdadera especialista. El espacio del periódico donde el periodismo gonzo, de inmersión y en primera persona es más que viable. Donde nos hacemos eco de las mejores historias humanas: las emocionantes, las desoladoras, las increíbles.

Producciones de moda

Noche de Magas en Granada
Noche de Magas en Granada: así fue la gran Alfombra del Liderazgo y la Cultura en La Alhambra con las mujeres LVMH
Sara García y Carolina Marín, juntas por primera vez y sin límites
Sara García y Carolina Marín, juntas por primera vez y sin límites: "Es un orgullo que nuestra historia pueda servir e inspirar a otras"
Algoritmos sin sesgos
Algoritmos sin sesgos: 19 mujeres referentes unen sus voces para acercar la informática en la infancia
La artista Coco Dávez
La artista Coco Dávez: “Fui la mala estudiante, la repetidora, pero eso me dio la fuerza para dedicarme a lo que quería”

Todo esto sin dejar atrás el valor añadido que ha aportado la revista de MAGAS en EL ESPAÑOL, que corroboran el compromiso del periódico con la igualdad y el liderazgo femenino. Entrevistas a figuras como Sara García, Carolina Marín y más mujeres de relevancia pública protagonizan nuestras producciones de moda, caracterizadas por un estilo cuidado y definido.

Crecemos

Redacciones en cada rincón, expansión territorial y temática

El liderazgo de la prensa se consigue ofreciendo la mejor información y persiguiendo la información sobre el terreno.

Tan sólo unos meses después del lanzamiento de EL ESPAÑOL el 14 de octubre de 2015. A Jaleos, su sección especializada en información del corazón, se sumaba una alianza con El Androide Libre, focalizado en tecnología.

A lo largo del ejercicio 2017 esos primeros acuerdos editoriales fueron ampliándose, y EL ESPAÑOL fue tomando posiciones accionariales en distintos medios sectoriales que le permitirían dar forma a sus verticales temáticos: ‘Cocinillas’, ‘Omicrono’ y 'Vandal', el diario de referencia de los videojuegos.

Era el germen de lo que vendría después. Durante el 2018 este diario se hizo con el portal especializado en información del Real Madrid, ‘El Bernabéu’.

La economía es otra de las áreas en las que EL ESPAÑOL siempre ha querido lograr la excelencia y la influencia. De ahí la incorporación en 2019 de Invertia, un decano de la información económica y bursátil adquirido a Telefónica tras una subasta pública.

Bajo su paraguas se han configurado Disruptores, el vertical de innovación y digitalización, así como los Observatorios de la Sanidad, la Energía y la Defensa.

Infografía de la incorporación de las secciones y verticales de EL ESPAÑOL Infografía de la incorporación de las secciones y verticales de EL ESPAÑOL

Pasada la pandemia, llegó el momento de la expansión territorial de EL ESPAÑOL. A los acuerdos primigenios con Crónica Global en Cataluña y Diario de Avisos en Canarias, vino la implantación en distintas regiones de nuestro país.

Un desarrollo basado en la experiencia piloto lanzada en Galicia con el diario de información local de A Coruña, ‘Quincemil’ y que se replicó en Vigo con ‘Treintayseis’. A la familia de EL ESPAÑOL se sumaron después cabeceras como El Digital de Castilla-La Mancha y Noticias de Castilla y León, que hace tan sólo unas semanas han reformulado sus nombres a ‘De Castilla-La Mancha’ y ‘De Castilla y León’.

Comenzaba también un despliegue sin precedentes por distintas ciudades con el lanzamiento de las ediciones locales ‘De Málaga’ y ‘De Alicante’.

Infografía (elaboración propia)
Infografía (elaboración propia)

A ellas se sumaron delegaciones en Andalucía y Comunidad Valenciana, que desarrollaron los conceptos locales 'De Sevilla' y ‘De Valencia’. Ahí está también Metrópoli sobre información de Barcelona.

País Vasco es otra de las zonas en las que este diario ya está presente a través de Crónica Vasca. ¿La penúltima región a la que hemos llegado? Aragón. Y decimos la penúltima porque vendrán más. Seguro.

Una expansión territorial que crecía en paralelo con la búsqueda de nuevos públicos para EL ESPAÑOL. La incorporación de ‘El Cultural’ en 2022 para reforzar los contenidos del diario da buena muestra de ello.

También lo da Magas, el vertical de liderazgo femenino que semana tras semana amplía su comunidad de mujeres líderes. Junto a la información, los Premios Top 100 Mujeres Líderes. Y por último, este 2025, EL ESPAÑOL ha dado la bienvenida al Mascotario, un nuevo hogar para estar ‘a la última’ sobre lo que necesitan nuestras mascotas.

Eventos

Los encuentros que inspiran el progreso de España

La apuesta por grandes eventos ha facilitado el diálogo entre la administración pública, el sector privado y numerosos expertos para abordar los principales problemas, las tendencias de actualidad y analizar los desafíos emergentes del país en un contexto internacional cambiante.

En sus cinco ediciones Wake Up! Spain se ha consolidado como el foro económico y de liderazgo empresarial más influyente de España, presidido en las dos últimas ediciones por Su Majestad el Rey Felipe VI.

La participación de importantes líderes internacionales como Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo; Andrius Kubilius, Comisario de Defensa Europeo; el ex primer ministro de Italia, Enrico Letta; Mathias Cormann, secretario general de la OECD, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI y embajadores de diferentes países como la India o Panamá han enriquecido la última edición de Wake Up Spain.

Pedro J. Ramírez en el segundo Wake Up! Spain (2022)
Pedro J. Ramírez en el segundo Wake Up! Spain (2022)
Pedro J. Ramírez en el segundo Wake Up! Spain (2022)
El Rey Felipe VI en el penúltimo Wake Up! Spain (2024)

La presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez en varias ediciones y de más de 30 ministros, los presidentes autonómicos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla- La Mancha, Castilla-León, la Generalitat Valenciana, Islas Baleares, la Xunta de Galicia, Murcia, La Rioja…, alcaldes de grandes ciudades y el presidente de la oposición Alberto Núñez-Feijoo, los sindicatos y la patronal acreditan la pluralidad del encuentro.

Las grandes empresas del IBEX 35 y sus líderes, así como EY, Microsoft, Oracle, Grupo Oesía y la EMT como colaboradores principales, entre más de 300 empresas, nos han acompañado generando debates desde la I edición. En 2021 muy centrado en la reconstrucción post-pandemia, los PERTE y los Fondos Next Generation EU y muchas otras temáticas como digitalización, tecnología, energía, sostenibilidad, sanidad, educación, movilidad, infraestructuras y los grandes desafíos empresariales han copado gran parte de las diferentes ediciones.

Wake Up! Spain por su impacto y nivel de convocatoria se ha ganado el apodo de ‘el Davos español’, ha generado más de 7.500 noticias y un valor publicitario superior a los 65 millones de euros, esto le ha convertido en un gran escaparate para empresas e instituciones.

Isabel Díaz Ayuso
Isabel Díaz Ayuso (2025)
Pedro Sánchez (2021)
Pedro Sánchez (2021)
María Jesús Montero (2023)
María Jesús Montero (2023)
Félix Bolaños (2022)
Félix Bolaños (2022)
Margarita Robles (2024)
Margarita Robles (2024)
Yolanda Díaz (2024)
Yolanda Díaz (2024)
José Luis Martínez Almeida (2023)
José Luis Martínez Almeida (2023)

Los Premios Los Leones de EL ESPAÑOL son galardones anuales creados en 2016 que celebran y reconocen públicamente a figuras y proyectos destacados en España por su éxito empresarial, su trayectoria deportiva o por su solidaridad. Se celebran coincidiendo con el Aniversario del periódico.

Premio a la gestión empresarial
Foto de Ana Patricia Botín-Sanz, presidenta del Consejo de Administración de Banco Santander
Ana Patricia Botín-Sanz Presidenta del Banco Santander 2025
Foto de Antonio Huertas, presidente del grupo Mapfre
Antonio Huertas Presidente de Mapfre 2024
Foto de José María Álvarez-Pallete, Presidente ejecutivo de Telefónica
José María Álvarez-Pallete Presidente ejecutivo de Telefónica 2023
Foto de José Manuel Entrecanales, Presidente de Acciona
José Manuel Entrecanales Presidente de Acciona 2022
Logos de las vacunas contra la covid, Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Moderna
Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Moderna Vacunas contra la Covid 2021
Foto de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola
Ignacio Sánchez Galán Presidente de Iberdrola 2019
Foto de Francisco González, Ministro de Vivienda y Agenda Urbana
Francisco González Ministro de Vivienda y Agenda Urbana 2018
Foto de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola
Florentino Pérez Presidente del Grupo ACS 2017
Foto de Pablo Isla, expresidente de Inditex
Pablo Isla Expresidente de Inditex 2016
Premio a la solidaridad
Organización de Estados Iberoamericanos
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) Premio a la solidaridad 2025
Fundación ProFuturo
Fundación ProFuturo Premio a la solidaridad 2024
Woman Action Sustainability
Woman Action Sustainability Premio a la solidaridad 2023
Mujeres de Mariupol
Mujeres de Mariupol Premio a la solidaridad 2022
Embajada de España en Kabul
Embajada de España en Kabul Premio a la solidaridad 2021
Fundación La Caixa
Fundación La Caixa Premio a la solidaridad 2021
Fuerzas Armadas
Fuerzas Armadas Premio a la solidaridad 2020
Fundación Francisco Luzón
Fundación Francisco Luzón Premio a la solidaridad 2019
Fernando Raigal
Fernando Raigal Buzo en Tailandia 2018
Ignacio Echeverría
Ignacio Echeverría Postumo 2017
Óscar Camps
Óscar Camps Open Arms 2016
Iris Tió
Iris Tió Natación sincronizada 2025
María Pérez y Álvaro Martín
María Pérez y Álvaro Martín Campeones olímpicos de marcha 2024
Olga Carmona
Olga Carmona Fútbol Femenino 2023
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti Fútbol 2022
Marta Fernández
Marta Fernández Nadadora paralímpica 2021
Pablo Laso
Pablo Laso Baloncesto 2020
Deporte Femenino Español
Deporte Femenino Español Premio al deporte 2019
Sergio Ramos
Sergio Ramos Fútbol 2018
Rafael Nadal
Rafael Nadal Tenis 2017
Bádminton
Carolina Marín Bádminton 2016

Los Observatorios son grandes eventos monográficos sobre temáticas de vanguardia como ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), movilidad, salud, finanzas, energía y 5G, las mesas de debate y las intervenciones de los expertos se retransmiten en streaming desde la home de EL ESPAÑOL e Invertia y tienen muy buena acogida entre nuestros lectores.

El Observatorio de la Sanidad fue el primero, se celebró en 2020 coincidiendo con la pandemia del coronavirus y desde la primera edición se ha consolidado como un referente nacional para el debate abierto y la reflexión independiente. Participan altos cargos de la administración, la industria farmacéutica, grandes grupos hospitalarios, asociaciones sanitarias, empresas de tecnología sanitaria y especialistas, el objetivo es profundizar en el estado actual del sistema sanitario, compartir buenas prácticas y proponer soluciones a los principales desafíos: la colaboración público-privada, las listas de espera, la formación de los profesionales, la salud mental, las enfermedades raras…

Valentín González Formoso, presidente de la Diputación Provincial de A Coruña; Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia; Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara; vicepresidenta de EL ESPAÑOL
III Foro Económico Español en Galicia 'La Galicia que viene'
Observatorio de la Sanidad (2023)
III Observatorio ODS (2024)

Por orden, José Manuel Miñones, ministro de Sanidad en funciones y Jaume Miquel, presidente de Tendam

Tanto el Observatorio de Sanidad como el de Energía cuentan con un comité de miembros permanentes, principales empresas, que mantienen un debate continuo con reuniones periódicas sobre temáticas de actualidad en las que invitamos a expertos para que a puerta cerrada puedan aportar luz sobre diferentes cuestiones.

La expansión del periódico en varias comunidades autónomas ha propiciado la realización de eventos locales enfocados a analizar los retos y las oportunidades económicas territoriales: Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia, Valencia, Alicante, Ceuta, Canarias o Cataluña han acogido los diferentes Foros Económicos.

Magas la cabecera femenina de EL ESPAÑOL, en muy poco tiempo se ha convertido en referente nacional en el impulso del talento, el liderazgo y en la inspiración de mujeres de todos los ámbitos. Con eventos como los premios Maga de Magas o Las top 100 mujeres líderes conseguimos darle visibilidad a grandes profesionales.

Los Premios Maga de Magas reconocen la trayectoria y el impacto social de mujeres referentes en literatura, periodismo y comunicación.

Las Top 100 mujeres líderes, premia el talento femenino en diferentes sectores como la política, la empresa, la ciencia, la cultura, el deporte…este ranking se presenta anualmente destacando figuras renovadas por su trayectoria y por su aportación a la sociedad. La deliberación del jurado, la presentación de candidaturas, el inicio de las votaciones y la gran Gala del Teatro Real se han convertido en las citas imprescindibles del liderazgo femenino en España.

Desarrollo
empresarial

Creciendo como empresa, creciendo como diario

En 2015, más de 5.600 accionistas decidieron apostar por un periódico independiente en plena crisis de la prensa. De esa apuesta nació EL ESPAÑOL, impulsado por la mayor campaña de crowdfunding en medios de comunicación realizada en Europa. El proyecto arrancó con una principio claro: la independencia editorial debía sostenerse en un modelo financiero sostenible.

Los comienzos del proyecto exigieron resolver dos grandes retos: construir una base tecnológica sólida y definir un modelo de negocio estable. La combinación entre ingresos por publicidad y suscripciones era un modelo inexplorado en el ámbito digital.

Pero en 2018 llegó el punto de inflexión: EL ESPAÑOL superó su “Cabo de Hornos”. Logró beneficios por primera vez tras una dura etapa de prueba y error. Ese cambio fue también el resultado de un aprendizaje continuo. Los años previos sirvieron para ajustar el modelo, innovar en la tecnología y explorar nuevas vías de ingresos. Cada paso contribuyó a construir una base más sólida.

Infografía (elaboración propia)
Infografía (elaboración propia)

A partir de ahí comenzó una etapa de crecimiento rápido y sostenido. El incremento de ingresos vino acompañado de la consolidación editorial. En 2023, EL ESPAÑOL encabezó simultáneamente los rankings de GfK DAM y Comscore, algo inédito en la prensa digital española. Desde entonces se ha mantenido más de dos años consecutivos en el número uno.

En 2024 el grupo presentó sus primeras cuentas consolidadas, confirmando la madurez de una organización que ya no se limita únicamente a la edición del diario. La diversificación se ha convertido en un eje estratégico. Un ejemplo claro fue la creación de El Rugido Producciones, la productora audiovisual liderada por Miguel Toral, que refuerza la apuesta por el vídeo y multiplica la capacidad de llegar a nuevas audiencias.

“Hace 10 años os hice tres promesas. Hoy me produce una inmensa satisfacción comunicaros que hemos cumplido esa triple promesa y que iniciamos la segunda década de la vida de EL ESPAÑOL ciñendo la triple corona”.

- Pedro J. Ramírez

A ese movimiento se suma el desarrollo de nuevos negocios en redes sociales, publicidad y tecnología. Iniciativas que definen a EL ESPAÑOL como un grupo capaz de innovar, ampliar sus fuentes de ingresos y reforzar su independencia editorial.

Tras diez años de trayectoria, EL ESPAÑOL encara el futuro con la ambición de consolidar su grupo y liderar los grandes retos del sector: desde la inteligencia artificial hasta la desinformación, la polarización política y el gran cambio de los hábitos de consumo.

Somos líderes

Una década para llegar a la cima del periodismo

En sólo una década EL ESPAÑOL ha cambiado el mapa de la prensa española. Dos años de liderazgo consecutivos coronan una trayectoria de crecimiento inédita en un medio europeo de calidad.

25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jul 2025 Usuarios únicos 25.532.797 2015 2020 Jul 2025 2025 25M 0 10M 5M 15M 20M Usuarios únicos 25.532.797
20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2022 2023 2024 2025 Ago 2025 Jul 2025 19.143.162 Usuarios únicos Ago 2025 Jul 2025 2022 2023 2024 2025 20M 0 5M 10M 15M 19.143.162 Usuarios únicos

El ascenso comenzó a consolidarse en julio de 2019cuando alcanzó su primer gran hito al convertirse en líder entre los nativos digitales, superando por primera vez a El Confidencial.

Apenas dos meses más tarde, en septiembre de 2019, dio el salto al Top-5 de la prensa nacional, una posición impensable para un medio con apenas cuatro años de vida.

La progresión no se detuvo. En septiembre de 2020 EL ESPAÑOL entró en el podio y se convirtió en el tercer diario más leído de España, por delante de cabeceras históricas como El Mundo.

Ese impulso desembocó en un nuevo logro en julio de 2022, cuando alcanzó por primera vez el liderazgo absoluto. Fue el número uno de la prensa española según Comscore, y lo consiguió antes de cumplir su séptimo aniversario.

“Durante su primera década de vida, EL ESPAÑOL ha ejercido un periodismo basado en la búsqueda de la calidad, innovación y la autoexigencia apoyándonos en las oportunidades de las nuevas tecnologías”.

- Pedro J. Ramírez

Ese mismo año se consumó el cambio de medidor en España, con la transición de Comscore a GfK DAM impulsada por los grandes grupos de prensa tradicional. La operación buscaba cambiar los criterios de medición para penalizar a los actores emergentes, en especial a EL ESPAÑOL. Pero el efecto fue el contrario: desde el primer mes con GfK DAM, el diario se mantuvo en el podio.

La respuesta llegó con fuerza en junio de 2023, cuando por primera vez en la historia de la medición digital un mismo medio encabezaba al mismo tiempo el ranking oficial de GfK DAM y el de Comscore.

Ese camino culminó en julio de 2025 con otro récord histórico. Veinticuatro meses consecutivos como el diario más leído de España situaron a EL ESPAÑOL en una posición de referencia indiscutible.

Pero el éxito de EL ESPAÑOL no se entiende sólo en cifras. Se apoya en una estrategia clara: influencia, especialización y expansión territorial.

Desde el principio apostó decididamente por la investigación, la política y la cobertura del mundo empresarial. Tres pilares para marcar agenda e influir en los debates nacionales.

El resultado es un modelo híbrido y robusto. Capaz de influir en el debate político y económico, de atraer comunidades y de llegar al ciudadano en cada territorio.

EL ESPAÑOL es un medio con el que nos identificamos plenamente y que consideramos hoy más necesario que nunca. Sus artículos y columnas nos acompañan a diario. Lo definiría como un periódico de calidad, valiente y cercano, gracias al gran valor de su equipo humano. En casa nos sentimos parte de la familia de El Español. ¡Felicidades por los 10 años! Esto es sólo el principio.

Jose Adserias Suscriptor

Diez años de ESPAÑOL son 10 de ilusión y crecimiento constante. Es impresionante ver la evolución de este proyecto, cómo se ha expandido en contenidos y ha logrado un impacto tan significativo en otros medios. Ha sido un trayecto magnífico y estamos emocionados por lo que vendrá. ¡Feliz Aniversario!

Antonio Peraza Pérez HidalgoSuscriptor

Mi día comienza con la lectura de El Español que se ha convertido en un medio imprescindible para conocer la realidad española y estar bien informado de la actualidad mundial. Valoro mucho su objetividad, su valentía y su apuesta firme por la defensa de los valores de la transición española. Felicidades por el aniversario.

Javier Molina AragónSuscriptor

Hace diez años no quise perder la oportunidad de ser accionista de EL ESPAÑOL. Quería formar parte de la apuesta por un nuevo medio de comunicación digital, que no tuviera la mochila analógica pero sí un buen director y periodista a la cabeza. Una década después, celebro no sólo el aniversario, también que haya conseguido una rentabilidad que permita distribuir dividendos a sus accionistas.

Pilar GómezSuscriptora

Desde que soy suscriptora de El Español, todas mis mañanas comienzan leyendo sus noticias porque me informan de una forma exhaustiva y puntual de la actualidad. Además, he tenido la suerte de ser premiada en dos ocasiones con los múltiples sorteos que realizan. Muchas gracias por vuestra rigurosidad y que cumpláis muchos años más.

Raquel ArandaSuscriptor

No concibo mis mañanas sin comenzar por las páginas de El Español. Encuentro actualidad clara, investigaciones sólidas y opiniones que me hacen crecer como lector. Es un medio fiable, valiente e imprescindible en el panorama informativo. Me siento orgulloso de poder poner mi granito de arena como accionista y suscriptor a la viabilidad de este proyecto.

Francisco VivóSuscriptor

El pasado mayo Comscore certificó un un nuevo récord histórico al incluir por primera vez las redes sociales en su medición. EL ESPAÑOL alcanzó 26,3 millones de visitantes únicos, un resultado que refleja su capacidad de llegar a los lectores en todos los formatos y plataformas, adaptándose a nuevos hábitos de consumo.

Este éxito no se entiende sin la apuesta por la producción audiovisual. La creación de contenidos de vídeo ha multiplicado la visibilidad de la cabecera y consolidado un liderazgo que ya no sólo se mide en la web, sino en el conjunto del ecosistema digital.

Diez años después, EL ESPAÑOL cumple el hito fundacional con el que nació: competir en audiencia e influencia con cabeceras tradicionales con décadas de trayectoria. Y ahora abre una nueva etapa con retos aún más ambiciosos.

Somos líderes.

Quiénes somos

Unidos alcanzamos el liderazgo

De nada sirve contar con el mejor violinista del mundo si el segundo violín no acompaña. Y por muy bueno que sea el grupo de cuerdas, una orquesta jamás sonará bien si la percusión, las cuerdas o los metales no se coordinan a la perfección bajo las órdenes de un director. Siempre se ha dicho que los medios de comunicación son lo más parecido a la disciplina militar en su organización, pero lo cierto es que el día a día demuestra que la compenetración de los músicos es mucho mejor espejo para mirarse.

El grueso del periódico lo componen redactores jefe y jefes de sección, sin los que la organización sería imposible. Y no podemos olvidarnos de todos los redactores, los compañeros de prácticas, los redactores que llegan del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL en conjunto con la Universidad Camilo José Cela que dirige Miguel Ángel Mellado y, por supuesto, de los colaboradores. Nada sería posible sin ellos. El otro ala de EL ESPAÑOL es tan importante como la primera. Qué sería del periódico sin Verónica Milo, directora de Producto; Sergio Sanz, director de Tecnología; Daniel Muñoz, director de Estrategia; Álvaro Mazariegos, director de Audiencias.

Y, para terminar, los compañeros de EL ESPAÑOL de Andalucía, EL ESPAÑOL de Valencia y Alicante, EL ESPAÑOL de Aragón, El Digital de Castilla-La Mancha, Noticias de Castilla y León; Crónica Global, Metrópoli, Crónica Vasca, Diario de Avisos, Quincemil y Treintayseis están lejos de la redacción central, pero cada día logran con su trabajo que se les note un poquito más cerca.

Compañeros
de viaje

Juntos sumamos más que valores y objetivos

Logo de Telefónica

Contenidos para comprender la economía del mañana

La relación entre este periódico y Telefónica comenzó en 2019 con la compra por parte del medio digital de Invertia, el portal financiero que pertenecía a la compañía y actualmente es un importante vertical de EL ESPAÑOL.

Distrito Telefónica, sede central de la multinacional española Telefónica en Madrid
Marc Murtra, presidente no ejecutivo del consejo de administración de Indra
Logo del Banco Santander

Innovación y conocimiento para un futuro digital más sólido

El propósito de Banco Santander y EL ESPAÑOL confluyen en la palabra progreso. A través de iniciativas como el Observatorio de las Finanzas de Invertia, donde el banco ha tenido desde sus orígenes una presencia destaca, ambas compañías ponen el conocimiento y la innovación al servicio del crecimiento sostenible y el progreso de las personas y las empresas.

Ana Botín, presidenta ejecutiva del Banco Santander, durante una conferencia de prensa en 2024
Ciudad Financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte, Madrid

¿Y ahora qué nos depara el futuro?

Sólo el buen periodismo, el viejo periodismo de siempre, tendrá futuro. En un ecosistema en el que la inteligencia artificial ya está cambiando los usos y costumbres de los periodistas, las formas en que los usuarios consumen la información y la manera en que las distintas plataformas la presentan, la adaptación será la clave.

Habrá que adaptarse a un escenario cambiante, con pequeñas revoluciones cada vez más rápidas y constantes, en las que los intermediarios como Google o ChatGPT modificarán las reglas del juego para usuarios e informadores. Y será en esos vaivenes donde la rápida toma de decisiones y la capacidad de moldear la estructura de las redacciones profesionales sean puntos fundamentales en la evolución y supervivencia de los medios de comunicación.

EL ESPAÑOL se ha destacado desde aquel 14 de octubre de 2015 por su maleabilidad y su conductividad, por la capacidad de absorber los nuevos desafíos de la información, los nuevos medidores, los nuevos KPIs, por asaltar los datos de audiencia sin dejar nunca de lado la importancia de la influencia. Todo ello basado en un organigrama ágil, sin miedo al cambio y altamente preparado frente a los nuevos desafíos.

Así es el futuro. La IA ya está aquí y lo cambiará todo. Todo menos una cosa: el buen periodismo prevalecerá. Y con él, EL ESPAÑOL.

Imagen de la carta del director por los 10 años de vida del periódico EL ESPAÑOL

Un león llamado Sísifo: otros diez años contra la corrupción

por Pedro J. Ramírez

Diez años después, seguimos empujando la piedra: contra la corrupción, contra el miedo y a favor de la verdad que aún puede salvarnos.

Leer carta del director
