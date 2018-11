"Controlaremos la Sala Segunda desde detrás": el 'whatsapp' de Cosidó justificando el pacto con el PSOE en el CGPJ

Cinco días después de que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Poder Judicial, el portavoz de los populares en el Senado se ha visto obligado a enviar un whatsapp a sus compañeros para responder a las críticas que ese pacto ha suscitado tanto en la opinión pública como en círculos del propio partido.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Ignacio Cosidó envió ese whatsapp el sábado por la noche, en torno a las 21:30. En él celebra el "esperanzador" reparto para el PP del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El mensaje lo puso en el grupo en el que están registrados los 146 parlamentarios que tiene el PP en la Cámara Alta. Entre algunos senadores sorprendió esa nota, pues aseguran que Cosidó no suele intervenir en el chat.

En el mensaje, el portavoz explica a los senadores que "el pacto previo" con el PSOE daba al PP 10 vocales, mientras que el PSOE obtenía 11: 10 más la presidencia. "Con la negociación, el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11", recalca Cosidó.

"Con otras palabras", continúa el portavoz del PP, "obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás [la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno] y presidiendo la sala 61 [la Sala especial que tiene entre sus atribuciones la de ilegalizar partidos políticos, como sucedió en el caso de Herri Batasuna]".

Malestar por el 'procés' y De Prada

Cosidó alaba la elección de Manuel Marchena, pero sin hacer alusión a que su nombramiento dará lugar a una alteración en la composición del Tribunal que debe juzgar por rebelión a los presos del procés. Marchena era precisamente el encargado de presidir ese Tribunal y ser el ponente de la sentencia, tareas que pasan a manos del progresista Andrés Martínez Arrieta. La marcha de Manuel Marchena también da acceso a ese Tribunal a Susana Polo, de corte progresista.

Es este punto, precisamente, el que genera mayor desconfianza en las filas del PP, junto con la presencia entre los nuevos vocales del CGPJ de José Ricardo de Prada, que juzgó el caso Gürtel y condenó a los populares como beneficiarios de la trama, en una sentencia en la que cuestionó además la credibilidad de Mariano Rajoy en su declaración como testigo en la causa. Fue la sentencia que dio pie a la moción de censura a Rajoy.

Sobre esta cuestión, Cosidó sostiene: "Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del PSOE, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación. (...) En cualquier caso, sacar a De Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP".

Cosidó, en una crítica que parece dirigida a la prensa, dice por último que lo que ha leído estos días "es de una ignorancia que raya el delito", y se ofrece a sus compañeros para ofrecerles "más detalles" si lo estimasen conveniente. Para él, las cosas son muy distintas: "Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España".

El 'whatsapp' íntegro de Cosidó

El mensaje enviado por el portavoz de los senadores del PP es el siguiente:

"El pacto previo suponía (10 Psoe + 10 PP + el Presidente (Magistrado del Supremo) Psoe = 21 ) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro.

= (12 jueces + 8 juristas de reconocido prestigio (JRP) + 1 Presidente) = 21

= ((3 jueces PP Congreso + 3 jueces Psoe Congreso + 3 jueces PP Senado + 3 jueces Psoe Senado) + ( 2 JRP PP Congreso + 2 JRP Psoe Congreso + 2 JRP PP Senado + 2 JRP Psoe Senado) + 1 Presidente = 21

Dicho de otra manera: El PP hubiera tenido 10 vocales, y el PSOE 10 vocales + el Presidente = 11.

Con la negociación, el PP tiene 9 vocales + el Presidente = 10, y el Psoe tiene 11 vocales.

Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, que fue vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España.

Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del Psoe, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso sacar a de Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP.

Otra consideración importante, es que éste reparto 50% para los próximos años, supone más de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras fuerzas políticas.

En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo fuerte".