Otegi garantiza que un pacto PNV-PSE no pondrá en riesgo la relación de Bildu con el Gobierno

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha garantizado este martes que un acuerdo entre el PNV y el PSE-EE para conformar el Gobierno vasco no afectará a la relación de su partido con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y no pondrá en riesgo la gobernabilidad.



Otegi ha indicado ha dejado claro al PSOE que con Bildu no se van a cumplir los vaticinios que en la campaña electoral hizo, entre otros, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien afirmó que la izquierda abertzale exigiría los votos del PSE-EE para gobernar en Euskadi a cambio de mantener el apoyo al Gobierno central.



"Nosotros no actuamos así", ha dicho Otegi en una entrevista en Euskadi Irratia en la que ha explicado que tras las elecciones generales el "mandato democrático" de los votantes vascos fue "que la extrema derecha no gobierne" y la coalición abertzale lo cumplirá, independientemente de lo que haga el PSE-EE en País Vasco.

Un País Vasco "muy abertzale y de izquierdas"

Precisamente sobre el cumplimiento de ese "mandato democrático" del 23-J, Arnaldo Otegi ha pedido al PNV y al PSE que cumplan con el arrojado este domingo, es decir, el de una sociedad nacionalista "que es muy abertzale y de izquierdas".



También ha lamentado que vuelva "al día de la marmota" al País Vasco porque, en su opinión, PNV y PSE-EE van a formar un Gobierno que no es "ni abertzale ni de izquierdas" y que ambas formaciones "estarán ahora entrenidos en sus debates sobre cómo repartir los cargos"

El líder de Bildu también ha desvelado que el aspirante del PNV, Imanol Pradales, el más votado el 21-A, "de momento no ha llamado" a su partido para hablar de la gobernabilidad, cuando sí parece que lo ha hecho ya con el "tercer partido", en alusión a los socialistas vascos. Por este motivo, Otegi no ha aclarado si presentarán a Pello Otxandiano como candidato a lehendakari, del que ha dicho "representa una alternativa de gobernanza".

ETA

Preguntado sobre si las palabras de Otxandiano sobre ETA pudieron tener algún tipo de efecto negativo para EH Bildu, Otegi cree que este asunto "cada vez influye menos" y que así lo avalan sus resultados, los mejores de su hitoria con 27 escaños, rompienso su techo electoral.



"Aquí se pregunta ¿qué es ETA? ETA es una organización desaparecida. Y que resucita en periodo electoral. ¿Quién la resucita? Los que buscan excusas", ha afirmado para insistir, en al menos dos ocasiones, en que "esa fase es una fase ya superada".

También se ha preguntado si "alguien piensa que de aquí a cuatro años alguien va a hablar de esto", sin mencionar a ETA en este punto. "No es razonable y no va a ocurrir", ha zanjado, poniendo de relieve que el terrorismo de ETA "cada vez tiene menos influencia" en las elecciones vascas "y los resultados están ahí".

En esto punto ha indicado que la izquierda abertzale está dispuesta a dar más pasos, pero "los demás" no. "Nosotros hemos reconocido el daño causado, hemos dicho que no tenía que haber pasado. Ellos ¿cuándo lo tienen que hacer? ¿El PSOE cuándo lo tiene que hacer?, ¿el PNV cuándo lo tiene que hacer?", ha preguntado.



"Vamos a una mesa, a sentarnos y a admitir todos lo que hemos hecho todos, no tenemos problema", ha ofrecido.

Por último y debido a su postura respecto a ETA, Otegi ha puesto sobre la mesa que "se plantea que no puede haber acuerdos con EH Bildu" y ha preguntado "¿con quién hemos hecho acuerdos en Madrid o Navarra, o con quién hemos llegado a acuerdos en el Parlamento?".

"Para nosotros los tiempos de las excusas se están acabando, entre otras cosas, porque hay una tendencia estructural. En 2016 el PNV sacaba 175.000 votos a EH Bildu, hace cuatro años 100.000, y ahora 29.000. Si eso no es una tendencia estructural, pues muy bien, les felicito, pero la tendencia es esa", ha concluido.