PSOE y PP empatarían en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, según el CIS

Las elecciones europeas del próximo 9 de junio tendrán como resultado un empate entre PSOE y el PP que obtendrían el 19,3% y el 19,2% de los votos respectivamente, según una encuesta del CIS, todo ello pese a que ninguno de los dos partidos ha desvelado su cabeza de lista.

Vox lograría el 4,7% de los votos mientras que Sumar quedaría en cuarta posición con el 2,9%. Podemos, con Irene Montero como cabeza de lista, lograría el 2,3%.



La encuesta, elaborada con 3.750 entrevistas realizadas entre el 9 y el 13 de abril, refleja el voto directo, no una estimación, y revela que un 31,8% de los encuestados aún no sabe a quién votará. El 4,7% asegura que no ejercerá su derecho a voto.

Preguntados por a quién votaron en las anteriores elecciones al Parlamento Europeo, el 33,5% asegura que votó al PSOE, mientras que un 23% recuerda haber votado al PP, lo que refleja una fuerte caída de los socialistas.

El CIS ya incluyó en su barómetro de abril una primera pregunta directa sobre las elecciones al Parlamento Europeo, y entonces el PP aparecía en cabeza con un punto de ventaja sobre el PSOE: 23,4% frente a un 22,4%, si bien un 21,8% de encuestados dijo que no sabía qué va a votar en estos comicios, otro 3,2% que evita pronunciarse, un 3% que menciona a otras formaciones minoritarias, y un 3,5% que ya piensa en abstenerse.

Con este nueva encuesta del CIS, con apenas una semana de diferencia, el PSOE y el PP se han dejado entre tres y cuatro puntos en voto directo y los indecisos han subido 10 puntos.

El 54% se siente europeo y español

Casi el 54% de los encuestados se siente al mismo tiempo europeo y español y, aunque los ciudadanos tienen un claro interés por todo lo que rodea a la UE y admiten que a España le iría mucho peor económicamente si no formara parte de la misma, el 65,2% creen que la última palabra la tienen que tener siempre los Estados miembro.

En concreto, el 53,9% asegura que se siente "ciudadano europeo y español al mismo tiempo", un 35,7% dice que "sobre todo ciudadano español", un 4,6% asegura ser "sobre todo ciudadano europeo" y por último un 1,3% dice ser "ciudadano del mundo".

Pese a que al 65,3% de los españoles les interesan mucho o bastante las noticias relacionadas con la UE, un 58,3% admite que está "poco o nada informado" sobre los asuntos relacionados con la misma, frente al 40,9% dice estar "muy o bastante informado".

Salario Mínimo Europeo y un Ejército común

En cuanto a las eventuales medidas que la UE podría adoptar, para el 47,2% la más prioritaria debe ser "fijar un salario mínimo europeo", seguida por el 47,1% que cree que hay que priorizar en "avanzar en los derechos sociales y políticos de los ciudadanos de la Unión Europea". Para el 30,7% lo más importante es "reforzar la política exterior y de seguridad común".

Respecto a medidas concretas, el 87,1% se decanta por "una política de derechos y obligaciones comunes" en la UE; el 83,3% por reforzar la política exterior común europea; un 80,7% asegura que habría que "contribuir económicamente a financiar un estado de bienestar europeo"; y un 63,5% es partidario de la creación de un Ejército común europeo.

Por otra parte, y mirando más a futuro, el 65,2% de los españoles cree que la última palabra de las decisiones importantes deben tenerla siempre los estados miembros frente al 30,6% que opina que la UE debería tener un verdadero Gobierno federal que tomara las decisiones.

El CIS también se ha interesado por la opinión que tienen los españoles de las instituciones europeas. El Parlamento Europeo es de la que más han oído hablar los ciudadanos (94,3%), seguida del Banco Central Europeo (92,6%), la Comisión Europea (84,8%), el Consejo de la Unión Europea (83,1%) y el Consejo Europeo (73,4%).

En cuanto a la confianza que les merecen, el Parlamento Europeo obtiene una nota de 5,94 sobre 10 de nota, seguida de la Comisión Europea con un 5,88.

El PP ganaría si hay generales: 24,6%

El CIS también pregunta por cuál sería la intención de voto si las elecciones fueran nacionales y se votara al Parlamento español. En este caso, el 24,6% asegura que votaría al PP, mientras que el 23% lo haría al PSOE.



Además, según la encuesta, Vox quedaría en tercer lugar con un 7,3% de los votos, por delante de Sumar, que se hunde y obtendría el 4,8% del voto, seguido por Podemos, con el 2,2%.



No obstante, el 16,5% admite que “no sabe todavía” a quién votaría en unas hipotéticas elecciones nacionales.