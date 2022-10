Dos 'whatsapp' a Bolaños y Pons precipitaron la dimisión de Lesmes: PSOE y PP seguían inmóviles

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, llegó al convencimiento a última hora de la mañana de este domingo de que no podía hacer nada más para procurar que el PSOE y el PP renueven el órgano de gobierno de los jueces, en prórroga de mandato desde diciembre de 2018.

Fue entonces cuando decidió anunciar que este lunes va a formalizar su renuncia a los cargos para los que fue elegido el 9 de diciembre de 2013 por una amplia mayoría de votos (16 de 20) de los vocales del CGPJ.

Anoche, Lesmes llamó uno a uno a esos vocales para explicarles lo que ya anticipó un comunicado oficial difundido a las 20.20 horas y que pilló de sorpresa a los miembros del Consejo.

La declaración de Carlos Lesmes.

Los consejeros se despidieron el pasado viernes en la creencia de que el presidente no se marcharía antes del próximo jueves, ya que había convocado para ese día un pleno extraordinario con el fin de elegir a los dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que sustituirán a los que terminaron su mandato el pasado junio, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares.

[Lesmes dimite al perder la "esperanza" de renovar el CGPJ y no ser "cómplice de lo que aborrezco"]

Lesmes, además, había multiplicado en los últimos días sus gestiones para lograr los 12 votos mínimos que la ley exige para efectuar esos nombramientos. Incluso había emplazado a los dos grupos del CGPJ para que en la tarde de este lunes dijeran cuáles eran sus respectivos candidatos.

El TC, en 'stand by'

Para contrariedad del Gobierno, todo ese proceso se va a paralizar por efecto de la renuncia de Lesmes, que ni siquiera tiene previsto presidir el pleno del jueves.

Los vocales se centrarán a partir de este lunes en la sustitución del dimitido y en volver a encauzar la institución sin un presidente que ha controlado todo que se mueve en el CGPJ de una manera muy marcada.

Los consejeros deberán decidir si aceptan la tesis de Lesmes de que debe ser sustituido -tanto en el Tribunal Supremo como en el CGPJ- por Francisco Marín, presidente de la Sala Civil, o si acuerdan que el presidente interino del Consejo sea el vocal de mayor edad, Rafael Mozo.

En este último caso, la presidencia del órgano de gobierno de los jueces pasaría a estar desempeñada por un consejero propuesto por el PSOE.

[Lesmes pide un informe técnico sobre quién le sustituirá si dimite al frente del Poder Judicial]

La elección de los magistrados del TC -una prioridad para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que quiere cuanto antes una mayoría progresista en el tribunal de garantías- tendrá ahora que esperar y nadie es capaz de aventurar por cuánto tiempo.

Lesmes, sin embargo, nunca ha vinculado la cuestión de su dimisión con el asunto de la renovación del TC. La primera se empezó a dar por descontada desde que la sugirió el pasado 7 de septiembre en su discurso de apertura de tribunales y cuando se constató que ni PSOE y PP movían ficha.

El presidente del Poder Judicial ha llevado a cabo durante las cuatro últimas semanas gestiones muy intensas para forzar a socialistas y populares a negociar la renovación del CGPJ o, en su defecto, para que se devuelva al Consejo de la competencia de realizar nombramientos de cargos judiciales con el fin de arreglar la situación del Tribunal Supremo. El alto tribunal tiene ya el 20% de su plantilla vacante. Al mismo tiempo, 49 de las 113 presidencias de Tribunales Superiores y Audiencias provinciales están cubiertas por magistrados en funciones.

No ha conseguido ni lo uno ni lo otro, y ello pese a que Lesmes dejó claro a sus interlocutores del PSOE/Gobierno y del PP que si no hacían nada no le quedaba otro remedio que dimitir.

Responsables, los dos

A primera hora de este domingo, más de un mes después de su primer aldabonazo, el presidente del Poder Judicial envió dos mensajes de Whatsapp para preguntar cómo iban las negociaciones sobre la renovación del CGPJ y si había perspectiva de acuerdo.

El primer mensaje fue dirigido a Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional del PP. El segundo, al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Las respuestas recibidas de cada uno de ellos no abonaban una posibilidad cierta de entendimiento y mucho menos a corto plazo. Ninguna de las dos fuerzas políticas se siente concernida por la "urgente" renovación reclamada por el presidente del Poder Judicial.

A ello se suma que en pocos meses España volverá a entrar en campaña electoral para los comicios locales y autonómicos, que se concatenarán con las elecciones generales. En un contexto así la renovación del CGPJ será imposible.

A la vista de los mensajes de respuesta de este domingo, Lesmes concluyó que ninguna de las dos grandes fuerzas, ni el PSOE ni el PP, tiene una voluntad real de elegir al nuevo órgano de gobierno del Poder Judicial. Por ello, la declaración institucional que difundió este domingo alude a "los principales responsables políticos", sin distinguir si hay más o menos responsabilidad en uno u otro partido.

Llamadas del Gobierno

Tomada la decisión de renunciar, desde el Poder Judicial se avisó a la Casa Real y al Gobierno para que supieran que el anuncio de la dimisión de Carlos Lesmes se produciría este mismo domingo.

A partir de ese momento hubo varias llamadas de Moncloa para intentar evitar la renuncia. El Gobierno sabe que, sin Lesmes en la Presidencia del Consejo, la renovación del TC es mucho más difícil por la ausencia de un referente que logre alcanzar un consenso.

Fue en balde. Lesmes ya había avisado a algunos de sus colaboradores para que acudieran por la tarde a la sede del Consejo, donde grabó una declaración institucional explicando los motivos de su renuncia.

El presidente escogió el salón de plenos del CGPJ para leer ante la cámara un escrito preparado por él. No hubo necesidad de repetir la grabación: le salió a la primera.

En su alocución se queja de la "reiterada indiferencia" a sus llamamientos para cambiar al Consejo.

"La expectativa que se abre no parece ser otra que el mantenimiento de una situación, quizá durante años, que debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones de la Justicia española y, por ende, de nuestro Estado de Derecho", afirma.

"Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del CGPJ, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería, además, contraria a mi propia conciencia profesional", indica en su último mensaje institucional.

"Mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad sólo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable", sostiene.

[Sánchez convoca a Feijóo a La Moncloa para intentar renovar el Poder Judicial tras la dimisión de Lesmes]

Pocos minutos después de que se difundiera el anuncio de la dimisión, el Gobierno comunicó que Pedro Sánchez ha convocado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para una reunión sobre el CGPJ este mismo lunes.

"A buenas horas", exclamaron fuentes del CGPJ al conocer la noticia. "¿Por qué no lo ha hecho antes?", se preguntaron.

Para estas fuentes, el movimiento de Moncloa sería, de nuevo, "aparentar que quieren renovar el CGPJ para echarle al PP la culpa de que no se consigue".

Feijóo contestó anoche, vía Twitter, que en Moncloa "está desde julio mi oferta de pacto para garantizar la independencia de la Justicia como pide la UE y, aunque lamento que se haya tenido que llegar a la renuncia del presidente del TS, acudiré con la mejor disposición".

Me reuniré con @sanchezcastejon mañana en La Moncloa. Allí está desde julio mi oferta de pacto para garantizar la independencia de la Justicia como pide la UE y, aunque lamento que se haya tenido que llegar a la renuncia del presidente del TS, acudiré con la mejor disposición. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 9, 2022

Sigue los temas que te interesan