Feijóo descarta llegar hoy a un acuerdo con Sánchez sobre el CGPJ: "No acepto un cambio de cromos"

Alberto Núñez Feijóo acude este lunes a Moncloa "con el ánimo de retomar conversaciones" con Pedro Sánchez y "renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". Fue convocado de urgencia este domingo para abordar la renovación del Consejo tras la dimisión de Carlos Lesmes.

Para el presidente del PP, entrevistado en Telecinco, "lo primero es establecer cuál es el procedimiento -de renovación- y después los nombres". Por lo tanto, no aceptará un mero "cambio de cromos" de Sánchez, "un 'yo tengo más porque estoy en el Gobierno y tú en la oposición'", sino antes que eso un compromiso de "regeneración".

Núñez Feijóo está dispuesto a renovar ya -que no hoy- siempre que en un plazo no superior a seis meses esté en marcha un cambio en la legislación en sintonía con el "mandato de la Unión Europea", es decir que "los jueces puedan opinar y proponer" o que una ministra recién cesada -en alusión a Dolores Delgado- no pueda asumir la Fiscalía General del Estado.

El primer partido de la oposición hace suyas las "advertencias" del comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, que visitó España hace unos días en busca de una solución. El comisario se marchó apenas con el "compromiso claro" de PSOE y PP de actualizar el órgano de gobierno de los jueces.

"Ha merecido la pena"

Núñez Feijóo ha sido el primer invitado de Ana Rosa Quintana en su regreso a la televisión. Hace cerca de un año, el 2 de noviembre, la periodista anunció que padecía un cáncer de mama. "Sé que me voy a curar", dijo en su despedida. Este lunes se ha puesto de nuevo al frente de su programa.

Quintana ha preguntado al líder del PP si no cree que "se ha metido en un lío con lo a gusto que estaba en Galicia". El entrevistado ha admitido que en su tierra ha vivido "años muy felices", pero que llegado un momento entendió que podía ser "útil para mantener el centro derecha en España".

Para Núñez Feijóo, y pese a lamentar que nunca le han "insultado tanto de forma tan continuada", le parece que su traslado a Madrid "ha merecido la pena solo por ver" que en seis meses el PP ha pasado de estar rezagado en los sondeos a "tener una ventaja muy notable".

"¿Se ve en Moncloa?", ha preguntado Quintana, que ha encontrado una respuesta muy propia de Núñez Feijóo: "No es una obsesión. Voy a intentar ser presidente, no tenga usted ninguna duda. Voy a intentar vivir en la carretera de A Coruña, que es donde está Moncloa y como gallego es un honor. Yo lo que voy a hacer es servir a mi país".

