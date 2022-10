Así ha sido la vuelta de Ana Rosa Quintana a la televisión: "No he perdido el gusanillo del periodismo"

El pasado miércoles, tal como anunció BLUPER en exclusiva, se confirmó que Ana Rosa Quintana regresaría este lunes a la televisión. La periodista se incorpora como maestra de ceremonias al magacín que lleva su nombre, El programa de Ana Rosa, tras haber superado un cáncer de mama que le apartó de su trabajo hace ya casi doce meses.

En su vuelta, Ana Rosa se encontraba visiblemente emocionada. Vestida de blanco, y con el pelo corto y de color rubio, la periodista arrancó el previo de El programa de Ana Rosa dirigiéndose a la cámara. “Buenos días, espero que sigamos muchos más días diciendo los buenos días... Os dije que nos veríamos pronto, a mí se me ha hecho un poquito largo pero ya estoy aquí. Buenos días”, empezó diciendo.

“Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes, desde mis compañeros, personas que no conozco que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido”, seguía diciendo. “He recibido muchísimo amor en mi casa, de mi marido, de mis hijos, de mis amigos... bueno, sin mis amigas todo habría sido muchísimo más duro”, continuaba.

Sobre el cáncer que le apartó del trabajo quiso dar un mensaje de ánimo, consciente de que “en este momento hay miles de personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o que lo van a vivir” y que no piensa guardarse nada al respecto, y que contará todo lo que el público desee saber.

Después, ya volviendo a su profesión, aseguró que “el gusanillo del periodismo no le ha abandonado, a pesar de que he tenido que seguirlo todo desde el sofá desde mi casa”. Y así, hizo un breve resumen de algunos de los eventos que no ha podido cubrir, como el inicio de la guerra de Rusia y Ucrania, el récord del precio de la gasolina, la dimisión del jefe de la oposición o la muerte de Isabel II. “Y regreso con la crisis de uno de los tres poderes del Estado, el poder judicial”, explicaba, en referencia a la disimión de Carlos Lesmes.

Después, cambiando a un prisma más optimista, habló de algunos de los “milagros” que han sucedido, como que una ley permita la desokupación en 48 horas, o las subidas de algunos salarios y pensiones. “He escuchado cosas que parecían prácticamente imposibles. Yo lo llamo el milagro de las elecciones. Los milagros existen. Pedid y se os concederá. Es el milagro de la multiplicación de los votos y los peces. Y ahora, muy en serio, milagro es que yo hoy esté aquí”.

Después, Ana Rosa se reencontraba con Joaquín Prat, y tras hacer un breve repaso de contenidos, decía: “Esta fecha no se me va a olvidar. Lunes 10 de octubre. Empieza el programa de Ana Rosa”. Y después añadía a Joaquín, sobre su ausencia del programa: “Habéis estado magistrales. No sé para qué vengo. Vengo porque no sé estar sin vosotros”.

Desde que Ana Rosa Quintana se viese obligada a apartarse de la televisión, no hubo día en la que no la recordasen desde su casa televisiva. En ese sentido, Joaquín Prat dijo la semana pasada: “Durante casi un año, este, que es El programa de Ana Rosa ha estado huérfano de la propia Ana Rosa. Huérfano profesional de la que es la inspiradora, alma, de este programa, que no es otra que nuestra compañera y amiga Ana. Ustedes, seguramente, la han echado de menos. Nosotros también”, explicaba, para después confirmar la fecha de su vuelta. “Todos los días nosotros le mandamos un beso a Ana. Aquí te esperamos, y aquí te esperamos, y ya queda menos, y queda mucho menos”, añadía, apuntando que Ana Rosa “está nerviosa, pero sobre todo muy ilusionada”.

Más de 11 meses apartada de la televisión

Fue en noviembre de 2021 cuando Ana Rosa Quintana se vio obligada a apartarse de la televisión. El día 2 de ese mes anunció que volvía a enfrentarse a un cáncer de mama. “Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama”, explicó a sus espectadores. “Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz”, añadía. Ahora, esos mismos médicos son los que han dado el visto bueno para que se reincorpore al programa, el cual lleva capitaneando en Telecinco desde el año 2005.

