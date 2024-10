Santos Cerdán negoció con Koldo tras la auditoría de Puente a Ábalos para llegar a un pacto de no agresión

Santos Cerdán y Koldo García Izaguirre mantuvieron contactos después de la publicación de la auditoría interna encargada por Óscar Puente en el Ministerio de Transportes en relación con los contratos de las mascarillas.

El objeto de las conversaciones era lograr un pacto de no agresión entre José Luis Ábalos, el propio Koldo García y el PSOE.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL por testigos presenciales, Santos Cerdán llamó al exasesor y hombre de confianza de Ábalos el pasado 28 de agosto sobre las 22:00 horas.

El secretario de Organización del PSOE se encontraba en ese momento en México y quería buscar un acercamiento con Koldo García. Ambos quedaron en verse a principios de septiembre en Madrid, según relatan estos testigos que vieron el nombre de Santos Cerdán en el teléfono y escucharon su voz.

El día en el que se produjo la llamada, sólo unas horas después de hablar con Koldo García, el número tres del PSOE suscribió una alianza con el partido de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum para crear un frente internacional contra la ultraderecha.

Mario Delgado, dirigente de la formación Morena, y Santos Cerdán firmaron el convenio entre los dos partidos en Ciudad México.

Mario Delgado, dirigente de Morena, y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, el pasado 28 de agosto de 2024 en México. PSOE

Los contactos entre Cerdán y Koldo García continuaron en días posteriores. EL ESPAÑOL también puede confirmar, por fuentes próximas a ambos interlocutores, que "se tomaron un café" en la segunda semana de septiembre en Madrid, aprovechando un viaje a la capital de España del exasesor de Ábalos, investigado por corrupción en la Audiencia Nacional.

Este encuentro sirvió para restablecer la confianza entre los dos socialistas, que fueron amigos íntimos en el pasado. Cerdán consiguió también de Koldo García el compromiso de que no habría ninguna filtración, ni por su parte ni por la de Ábalos, que perjudicara al PSOE.

La conversación entre Cerdán y Koldo García fue larga. Además de abordar el caso de las mascarillas, el secretario de Organización del PSOE confesó a su antiguo compañero en Navarra la preocupación de Pedro Sánchez y de la dirección del partido por el alineamiento de los barones críticos contra la gestión del presidente del Gobierno.

Confesiones de Cerdán

Cerdán reconoció a Koldo García en esa charla que Sánchez estaba molesto por la oposición interna de Luis Tudanca, Emiliano García Page, Adrián Barbón y Javier Lambán. También por el surgimiento de sectores críticos en Andalucía próximos a Susana Díaz, sobre todo a raíz de anunciarse el concierto catalán.

El PSOE ya había anunciado, cuando se produjo esta conversación entre Cerdán y Koldo, que el Congreso Federal se celebraría el 29 y 30 de noviembre en Sevilla.

En el clima de confianza de esa conversación, el secretario de Organización del PSOE le anunció a Koldo García que se reuniría el 20 de septiembre en Suiza con Carles Puigdemont. En efecto, la visita en Suiza al expresidente catalán, prófugo de la Justicia, se celebró en la fecha y el lugar avanzados por Santos Cerdán.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el dirigente socialista, que niega cualquier contacto con Koldo García, personal y telefónico. Cerdán afirma que no ha vuelto a tener contacto con Koldo García desde finales de 2023 y repite lo que dijo, respecto a este punto, en la Comisión del Senado.

La publicación de la auditoría encargada por Óscar Puente sobre los contratos de las mascarillas que investiga la Justicia rompieron las relaciones del PSOE con José Luis Ábalos y Koldo García. El exministro amenazó con votar en conciencia en el Congreso y no seguir la disciplina del PSOE a partir de ese momento. A su vez, Koldo García hizo llegar a Cerdán su malestar.

El secretario de Organización del PSOE tendió entonces la mano a ambos para minimizar el escándalo y por temor a posibles filtraciones que pudieran salpicar al partido o a algunos de sus dirigentes.

Cerdán contra Puente

Fuentes cercanas a Cerdán y al exasesor del ministro de Transportes aseguran que el número tres socialista dijo que la auditoría a la gestión de Ábalos era responsabilidad única de Óscar Puente y que no contó con el beneplácito del partido.

Cerdán quiso así culpar a Puente y aseguró que el PSOE no había traicionado a Ábalos y Koldo García. El secretario de Organización también se mostró muy preocupado por las averiguaciones que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil podía haber hecho sobre miembros del Gobierno.

El teléfono de Koldo García y las conversaciones que éste mantuvo con dirigentes socialistas y del Ejecutivo de Sánchez preocupaban mucho a Cerdán.

Este pacto de no agresión incluía que Koldo García no revelaría ninguno de los "secretos" que sabe del PSOE y el partido no volvería a atacarle ni a él ni a José Luis Ábalos tras la auditoría encargada por Puente.

Estas mismas fuentes aseguran que los contactos de Cerdán tanto con Koldo García como con Ábalos han sido continuos desde la detención del exasesor en el mes de febrero.

El PSOE siempre ha tenido como objetivo un control de daños en este caso de corrupción que afecta al Gobierno de Sánchez. Más allá de las mascarillas, los socialistas temen que salgan a la luz comisiones de constructoras durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Además, este mismo lunes el comisionista Víctor de Aldama fue detenido por un fraude a Hacienda de 182 millones de euros cometido por empresas de hidrocarburos. Entre las empresas que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional se encuentra Have Got Time SL, la sociedad que alquiló un chalet en Cádiz a Ábalos.

La Fiscalía destaca también la "alta capacidad de corrupción" que tenía esta red sobre funcionarios públicos.