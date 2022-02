Vladimir Putin ordena atacar Ucrania: Rusia inicia la invasión con bombardeos cerca de Kiev

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado el comienzo de una operación militar en este de Ucrania para proteger a las personas de "abusos y del genocidio" del Gobierno de Ucrania desde hace ocho años.

"Las repúblicas populares de Donbás se acercaron a Rusia con una solicitud de ayuda. En relación con esto (...) tomé la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que son objeto de abusos, genocidio del régimen de Kiev durante ocho años, y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos", ha dicho Putin en un discurso a la nación emitido en televisión.

El presidente ha asegurado que no planea la ocupación de territorios, sino que apoya el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación. "La ocupación de territorios ucranianos no está en nuestros planes. No vamos a forzar nada a nadie".

Putin lanza operación militar en el este de Ucrania Efe

Putin se ha dirigido a los militares ucranianos y les ha pedido "deponer inmediatamente las armas y regresar a sus hogares". "Todos, todos los militares del Ejército ucraniano -ha continuado- pueden abandonar la zona de combate y volver con sus familias".

Amenaza a Occidente

Asimismo, el mandatario ha recordado el derecho de las naciones a la autodeterminación: "Ni cuando se creó la URSS, ni después de la Segunda Guerra Mundial, nadie preguntó a las personas que vivían en ciertos territorios que formaban parte de la Ucrania moderna cómo querían establecerse en la vida. La libertad es la base de nuestra política".

"Consideramos importante que todos los pueblos que residen en el territorio de la actual Ucrania puedan aprovechar este derecho, el derecho a elegir. Todos los que lo quieran", ha añadido después de que reconociera el lunes pasado la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk.

Por último, Putin ha lanzado una contundente advertencia a Occidente en su anuncio: "En lo que respecta a la esfera militar, la Rusia moderna es una de las potencias nucleares más fuertes ahora, incluso después de la desintegración de la URSS y la pérdida de una parte considerable del potencial nuclear. Además, tiene ciertas ventajas en la línea de las armas de última generación. En este sentido, nadie debería tener dudas de que el ataque directo contra Rusia conducirá a una derrota y consecuencias devastadoras para un potencial agresor".

