Carta a todos los lectores

imagen

Pedro J. Ramírez

Un león llamado Sísifo: otros diez años contra la corrupción

Comprendo que muchos ciudadanos nos vean a los periodistas honestos como una banda de obstinados ilusos. Así percibía Albert Camus a Sísifo, su “héroe absurdo”, encadenado al deber perpetuo de empujar la piedra ladera arriba.

Cuando el 14 de octubre de 2015 -pasado mañana hará diez años- nació EL ESPAÑOL, sus fundadores no nos llamábamos a engaño.

Aunque nos faltaban los detalles, sabíamos perfectamente lo que nos depararía el destino. No en vano muchos de nosotros habíamos pasado ya por peripecias recurrentes.

En mi caso concreto, por el doble trauma de que un gobierno de izquierdas hubiera logrado que me destituyeran como director de Diario 16 y uno de derechas hubiera conseguido lo propio en El Mundo, con veinticinco años de interregno.

Es cierto que en ambos casos me levanté para empezar desde cero. Pero no es a eso a lo que se refiere la metáfora de la piedra y la empinada ladera. Ejemplos de reinvención ante la adversidad los hay, en definitiva, en todas las profesiones.

Leer carta completa

10 firmas, 10 miradas únicas

EL ESPAÑOL cumple 10 años liderando el periodismo del futuro

imagen

Por qué hay que leer EL ESPAÑOL: hágase periodismo aunque perezca el mundo

por Cristian Campos

En EL ESPAÑOL no somos perfectos. A veces no tenemos flecha, o diana, o arco. A veces, en los días malos, no tenemos ninguno de los tres. Pero cuando los tenemos todos, la flecha parte sí o sí.

Leer historia
imagen

En defensa de la pluralidad

por Fernando Garea

En tiempos de polarización y discursos simplificados, EL ESPAÑOL defiende la pluralidad y ofrece análisis rigurosos y perspectivas alternativas que fortalecen el debate público y la formación de opinión.

Próximamente
imagen

Aullidos de redacción

por Dani Ramírez

Aquí no hay redacción silenciosa ni ideas aburridas: cada crónica, entrevista y reportaje golpea, te seduce a través de caminos inesperados y te arrastra a un periodismo que se vive a conciencia.

Próximamente
imagen

La tibieza de los pusilánimes

por Ana Núñez-Milara

EL ESPAÑOL es un periódico que alza la voz cuando otros titubean, con información rigurosa y crítica, un espacio para quienes eligen la verdad sin tibieza.

Próximamente
imagen

Nos gusta la vida y hemos venido a contarla

por Lorena G. Maldonado

Somos un periódico que crece con sus lectores, que piensa, cuestiona y celebra cada historia con rigor, frescura y pasión.

Próximamente
imagen

por Alberto Prieto

Próximamente
imagen

¿A quién no le va a gustar unirse al líder?

por Charo Izquierdo

Diez años después, EL ESPAÑOL sigue marcando el paso del periodismo en España. Una década de liderazgo, innovación y conexión real con sus lectores.

Próximamente
imagen

por Jorge Calabrés

Próximamente
imagen

por María Peral

Próximamente
imagen

por Cruz Sánchez de Lara

Próximamente
imagen

por Mario Díaz

Próximamente
