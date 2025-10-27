ES NOTICIA:
Cruz Sánchez de Lara, Vicepresidenta Ejecutiva de EL ESPAÑOL

Opinión

Por historia y por futuro: diez años para dar significado a El Español

Por lo visto y por lo escrito, por EL ESPAÑOL, por ti, por mí, por nosotros.

Publicada
Actualizada

Por qué EL ESPAÑOL

Por amor al arte. Por amor a la verdad, por encima de todo. Por dentro y por fuera. Por los que estaban y por los que vendrán. Por lo que fuimos y por lo que aún soñamos ser. Por lo visto y por lo escrito. Por la palabra dada. Por lo que se calla, por si acaso la vida se nos escapa entre titulares. Por si acaso el silencio pesa más que el miedo. Por si acaso alguien todavía cree que contar es creer.

Por favor: que no se pierda el asombro. Que no se rompa el hilo que une una historia con otra. Que sigamos mirando el mundo con los ojos limpios y la espalda recta.

Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara y Mamen Vázquez junto al equipo de El Español.

Por supuesto. Por supuesto que seguimos. Que caemos y nos levantamos. Que no vale cualquier cosa. Que el rigor también emociona. Que el entusiasmo es una forma de resistencia.

Por lo tanto. Por lo pronto. Por lo que venga. Por lo que falta. Por lo que nunca nos cansamos de buscar. Por lo que aprendimos del error. Por lo que duele. Por lo que cura.

Por lo visto y por lo oído. Por lo que se dice y por lo que se piensa. Por lo nuestro. Por lo vuestro. Por lo de todos. Por lo que une, no por lo que separa.

Por dentro. Por debajo. Por detrás del ruido. Por encima de la prisa. Por delante del miedo. Por entre las líneas. Por si las dudas. Por si alguien necesita todavía una razón para creer.

Un león llamado Sísifo: otros diez años contra la corrupción

Por historia. Por futuro. Por coherencia. Por rigor. Por entusiasmo. Por motor. Por favor.

Porque un sueño personal se hizo sueño colectivo. Porque una voz se multiplicó hasta volverse comunidad. Porque no queríamos tener razón, sino tener sentido. Porque la palabra ESPAÑOL empezó a significar muchas cosas a la vez, y todas verdaderas. Porque en diez años aprendimos que libertad y verdad riman cuando se necesitan.

Por eso. Por todo eso. Por mucho más. Por lo que no se ve, pero se siente. Por lo que no se dice, pero se sabe. Por lo que somos cuando escribimos. Por lo que somos cuando leemos.

Por EL ESPAÑOL. Por ti. Por mí. Por nosotros.

Y, por supuesto, por Pedro J.

