¿A quién no le va a gustar unirse al líder?

Diez años después, EL ESPAÑOL sigue marcando el paso del periodismo en España. Una década de liderazgo, innovación y conexión con sus lectores.

Leer EL ESPAÑOL es una opción casi obvia, considerando su liderazgo absoluto durante más de 25 meses.

Y no es por casualidad. Tampoco lo es que sea el diario preferido por los más jóvenes. Este medio destaca por la modernidad de sus propuestas informativas y su facilidad de lectura en dispositivos móviles, característica especialmente relevante para las generaciones millennial y zeta, que consideran estos dispositivos como herramientas imprescindibles.

Quienes lo leen lo tienen claro: lo que más destacan es su agilidad, la transversalidad y el amor por la noticia al minuto. Pero también resaltan, en gran medida, formatos como el vídeo, los proyectos especiales y las infografías. Los lectores se sienten cuidados, no sólo porque estos formatos facilitan la comprensión lectora, sino porque favorecen el acercamiento entre informador e informado.

En esta época de comunicación horizontal y multidireccional, en la que los usuarios se interrelacionan tanto con el emisor de la información como entre ellos, esa frescura es muy valorada. También lo es la inmediatez de la información, sin que ello perjudique su investigación o análisis.

Es notorio que, frente al resto de periódicos, EL ESPAÑOL es una cabecera nativa digital. Esta característica se percibe tanto en su forma de contar como de estructurar la información. No es igual haberse tenido que adaptar por completo al entorno digital que haber nacido en él. Justamente esa fecha y lugar de nacimiento lo convierten en un medio mucho más flexible y veloz en sus entregas.

Tan importante como lo anterior es la capacidad de adaptación que esa flexibilidad permite. Y no sólo hablamos de plasticidad ante la actualidad, sino frente a las continuas transformaciones del universo mediático, siempre expuesto a los vaivenes de los cambios tecnológicos.

Su estrategia prioriza los formatos móviles, posicionándose como el nuevo periódico. Sin embargo, eso no basta para lograr la amplia capilaridad que exhibe. Su desarrollo territorial le otorga la capacidad de atender a una audiencia con nombres y apellidos, de todas las regiones de España, sirviendo la actualidad local.

La comunicación personalizada es aún mayor gracias al hábil manejo de las redes sociales, que así lo permiten. Por supuesto, esto se logra a través del desarrollo en X para la actualidad inmediata y del buen desempeño en perfiles de Instagram, donde los vídeos son protagonistas. Sin dejar de lado la conexión con los jóvenes a través de TikTok.

EL ESPAÑOL es más que una cabecera: es una suma de verticales cuidados y curados individualmente, cada uno con su particularidad y dirigido a públicos diversos. Así, la información económica y financiera se ofrece a través de Invertia; la de estilo de vida, moda y mujer, a través de Magas; y la relativa a la transformación sostenible, por Enclave ODS. Junto con la oferta de El Cultural o Cocinillas, el panorama es multidisciplinar y capaz de interesar a públicos muy variados.

EL ESPAÑOL es más que un diario: es un universo al que contribuyen no sólo la información sino la conexión permanente con instituciones, academia y sociedad. Este vínculo se refuerza a través de diferentes eventos siempre transmitidos en streaming desde sus páginas.

En su décimo aniversario, puede presumir de haber creado comunidades específicas, diferenciadas y exitosas. No se entiende el periódico —ni el país— sin lo que ya se conoce como el Davos español, Wake up! Spain, el encuentro que reúne a políticos, empresas del Ibex 35, sociedades e instituciones que analizan la situación de la nación.

También se han convertido en clásicos sus Observatorios de Defensa, Energía y Sanidad. Todos estos acontecimientos, más allá de la teoría, apelan a la acción para promover un mayor conocimiento e información social sobre los temas tratados.

Igualmente, es indispensable mencionar el ranking Top 100 Mujeres Líderes de Magas, la lista más prestigiosa de profesionales femeninas en todos los ámbitos. Magas, además, ha dado un salto cualitativo publicando su bookazine bianual, respondiendo a una modernidad que dicta que moda, lujo, estilo de vida y liderazgo adquieren prestigio también en papel dos veces al año. Es una medida más de modernización.

Por cuarto año consecutivo, también ha sobresalido el Observatorio de los ODS, un espacio celebrado durante tres días que estimula el debate sobre la transformación sostenible, con transparencia, valentía, honestidad y objetividad ante una crisis climática reconocida.

La opción es clara: mantener el contacto social. Y como valor añadido, su modelo de suscripción ofrece contenidos exclusivos, análisis en profundidad y acceso a eventos con sus periodistas. Fidelización y creación de comunidad siguen siendo el objetivo, proporcionando a los lectores una experiencia única y diferenciada dentro del panorama informativo.