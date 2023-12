Por Madrid, gracias a la protección de Forest, van pasando decenas de etarras. Prácticamente toda la cúpula, pero los tres integrantes definitivos del operativo van a ser Argala, Kiskur y Atxulo. Adoptan el nombre de “Comando Txikia” en homenaje al compañero que utilizaba ese sobrenombre y que ha sido abatido por la policía hace unos meses en Algorta. ETA es muy joven, pero Argala sabe lo que es cavar un túnel en la prisión de Burgos.

Eva facilita a los terroristas el itinerario de Carrero. En realidad, es algo que sabe todo Madrid. Ella misma y algunos etarras, para despistar a la policía, inventarán la existencia de un hombre misterioso que entrega a Argala las coordenadas en el hotel Mindanao. De esta escena, nacerán las teorías de la conspiración. ¿Quién fue ese hombre? ¿Era de la CIA? ¿Quizá del Gobierno? El historiador Juan Pablo Fusi reveló en una conferencia sobre el caso que Eva Forest le confesó haber fabulado ese dato. Luego Wilson abonará esta teoría en el sumario.

El año 73 está siendo clave para “la lucha armada”. Eduardo Sánchez Gatell regresa a Madrid de vacaciones en septiembre. Quiere ver a Juan Sastre, su íntimo amigo, hijo de Eva y de Alfonso Sastre. Pero Juan se ha ido a Cuba a estudiar Medicina: “A él lo protegieron así y a mí me convirtieron en carne de cañón. Yo estaba fascinado por Eva y dije a todo que sí”.

Sin embargo, ETA no confía demasiado en los muchachos que Eva empieza a reclutar allende el País Vasco: “Ellos le dijeron que no querían contar conmigo. No se fiaban de un chaval madrileño. Tenía su lógica. Yo era muy joven, Eva no quería meterme en lo de Carrero, pero sí en asaltos, atracos, etcétera”. Los propios terroristas, en el libro de Forest, lo dejan claro: “Queríamos gente de aquí, de confianza, acostumbrada a la lucha”.

Eva no sólo es la infraestructura, sino también el dinero. Dice Manuel Cerdán que los gastos de la primera vivienda que utilizaron los terroristas corrieron a cuenta de ella: “No les reclamó ni un céntimo”.

Pero estamos en el dato facilitado por Eva Forest a ETA: las coordenadas de Carrero. Dicen los miembros del comando en el libro: “Pedimos en un bar una guía de teléfonos. Miramos por el apellido y en seguida dimos con su dirección. Coño, parecía imposible que fuese tan fácil”. Ya conocen el recorrido exacto: la casa y la iglesia. Gatell repartirá ese libro clandestinamente cuando se publique.

Argala y compañía bautizan a su víctima: “Le llamábamos el ogro por la pinta de bruto que tenía. Cejas muy pobladas, pelos por todas partes, imponía mucho”. En efecto, parece imposible que sea tan fácil: “En la comunión, el Ogro se dirigió al reclinatorio que había delante del altar y yo fui detrás. Estaba a su lado pensando en lo fácil que sería hacerle algo, en que allí mismo le hubiera podido pegar dos tiros de haber querido. Llevaba la pistola en el cinto”. El pecho del etarra llega a rozar la espalda de la mano derecha de Franco.