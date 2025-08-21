El Español culmina en julio dos años de liderazgo: 24 meses consecutivos como el medio más leído según GFK



El león de EL ESPAÑOL ruge con más fuerza que nunca en el año de su décimo aniversario. Acumula 24 meses consecutivos, dos años completos, al frente de la prensa española tras cerrar julio con 19,3 millones de usuarios únicos, según datos de GfK DAM.

Por primera vez en la historia de la medición on line, una misma cabecera consigue mantener la hegemonía durante un periodo de tiempo tan prolongado.

Una ruta de éxito que empezó en agosto de 2023 y que ha continuado hasta julio de este año. Con todo, cabe recordar que EL ESPAÑOL también fue líder de audiencia durante los meses de febrero, marzo, abril y junio del citado 2023.

Tabla release de datos personalizada, julio de 2025.

Durante el pasado julio este diario superó a su inmediato perseguidor, El Mundo, en más de 420.000 seguidores. Y a 20 Minutos, que ocupa la tercera posición, en más de 1,42 millones de usuarios.

El Top 5 de la prensa en el séptimo mes del año lo completan El Confidencial, que alcanzó los 17,18 millones de fieles, y El País, con más de 17,16 millones de visitantes.

Estamos ante una trayectoria nunca vista para un diario europeo de calidad. Jamás un diario nativo digital ha logrado situarse al frente de la prensa durante tanto tiempo. Y mucho menos sin el respaldo de un grupo editorial con un diario en papel.

Se trata de unos datos que, además, coinciden con el 45 aniversario de Pedro J. Ramírez como director de periódicos.

Julio fue un mes de gran intensidad informativa, especialmente en lo que a política se refiere. Este periódico continuó ofreciendo exclusivas y primicias sobre el caso Koldo y la vinculación de Santos Cerdán, así como su encarcelamiento.

También informó sobre la imputación del exministro Cristóbal Montoro por presuntamente beneficiar a empresas gasistas cuando formó parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

También recogió el escándalo de títulos falsos que sacudió a la clase política (y que provocó la dimisión de José María Ángel, alto comisionado del Gobierno para la Recuperación tras la Dana).

EL ESPAÑOL también informó de los avances de la guerra comercial. Concretamente, sobre el acuerdo entre la Comisión Europea y Estados Unidos para imponer un arancel del 15% a los productos del Viejo Continente.