Montero: "España ya ha comunicado a la UE que pedirá los 84.000 millones en préstamos Next Gen"

España avanza en la recepción de los millones de euros relacionados con el Fondo Next Generation de la Unión Europea. Concretamente, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha anunciado en Wake Up, Spain! que "España ya ha comunicado a la UE que pedirá los 84.000 millones en préstamos Next Gen".

Se trata de uno de los trámites a cumplir para poder tener acceso a estos créditos. Mientras tanto, nuestro país sigue recibiendo las ayudas vinculadas al Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. "En unos días, recibiremos el tercer desembolso, 6.000 millones de euros que se sumarán a los 31.000 millones ya recibidos".

Esto será así gracias a que España "ha cumplido con el 30% de los hitos comprometidos" con Bruselas, siendo el país más avanzado en esta materia en el viejo continente.

La ministra de Hacienda y Función Pública ha celebrado que este jueves ha sido una jornada de buenas noticias en el marco económico. Por un lado está la moderación de la inflación, que ha bajado al 3,3%, "el dato más bajo desde agosto de 2021. Es una tendencia esperanzadora con una subyacente que cae por primera vez desde septiembre".

En este sentido, Montero ha indicado que su departamento espera que los precios se sigan normalizando en este año. "Con toda la cautela, creemos que vamos en la dirección adecuada".

También ha celebrado que el cierre del déficit público de 2022 se haya quedado en el 4,8% del PIB. "En apenas dos años hemos logrado reducir a la mitad el déficit de la pandemia. En sólo 24 meses el saldo fiscal ha mejorado en 49.500 millones de euros. Y esto es un esfuerzo compartido".

Con este elemento, Montero ha destacado la "credibilidad de nuestro país de cara a las instituciones europeas y los inversores". Por tercer año consecutivo "cumplimos la tasa de déficit comprometida con Bruselas", así como en deuda pública.

En este sentido, ha destacado que "en la anterior crisis financiera hubo otra política económica, con una reducción del gasto que mermó el servicio público y la confianza de los ciudadanos de la politica".

En contraste, ha dicho, "este Gobierno ha optado por blindar lo público, la sanidad, la educación y la dependencia. Por ello, hemos transferido a las comunidades autónomos un número inédito de recursos" y se han volcado ayudas para salvar "a los colectivos más vulnerables, tanto en empresas como hogares".

En este sentido, la ministra de Hacienda ha destacado los esfuerzos del país para "liderar el despliegue del 5G" y convertirse en un agente clave del "hidrógeno verde, del vehículo eléctrico y de la inteligencia artíficial".

Vuelco

Ha destacado también que el Gobierno ha dado "un vuelco a la educación y a la formación profesional" para dar respuesta "a la demanda de las compañías de trabajadores formados".

Ha destacado el incremento del gasto en ciencia en los últimos años (24.144 millones entre 2021 y 2023). A esto ha sumado las capacidades lógisticas que se están poniendo en marcha como los "corredores ferroviarios y las conexiones energéticas y digitales con otros países".

Todo esto ha permitido que "España sea un país atractivo para la inversión" con estadísticas "espectaculares".

