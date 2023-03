Félix Bolaños plantea que el próximo 'Wake Up' se llame 'Well Done, Spain': "El país ya está en marcha"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido uno de los invitados estrella a la clausura del Wake Up, Spain! y, con ironía y complicidad, ha propuesto cambiar el nombre del evento. "Creo que podemos superar la fase del wake up [despertarse, en inglés]", ha dicho. "El país ya está levantado y está en marcha", ha apuntalado, por lo que ha propuesto que pase a denominarse Well done, Spain! [Bien hecho, España].

Bolaños ha acudido al III Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I. Lo ha hecho en representación del presidente Pedro Sánchez, que actualmente se encuentra en China para reunirse con su homólogo, Xi Jinping.

Al margen de las bromas, el ministro y uno de los factótums de Sánchez en la Moncloa, ha puesto en valor eventos como este en el que se puedan compartir ideas entre lo público y lo privado, entre el mundo empresarial y el político.

13. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

"Cuando nace el Wake Up, en el año 2021, España tenía que levantarse y buscar soluciones. Creo que el Gobierno de España atendió a esa llamada a la acción", ha subrayado Bolaños. "El estado de ánimo de nuestro país es positivo, optimista. A España le va bien y le va a ir mejor, porque hemos hecho las cosas bien", ha añadido, citando no sólo al Gobierno, sino también a los demás actores responsables.

El ministro ha querido esquematizar su discurso en tres partes: la economía, el Estado del bienestar y la importancia de España en la Unión Europea y el mundo. Sobre el primer asunto, ha sacado pecho ante los proyectos desarrollados por su Gobierno como los PERTE del vehículo eléctrico o el hidrógeno verde, la reforma laboral y el atractivo que abandera España para la inversión extranjera.

"Hay algo que se está haciendo bien y se está viendo desde fuera de nuestras fronteras", ha subrayado. "Esto no ha sido fruto de la casualidad, hemos implantado reformas estructurales y leyes que están facilitando la actividad económica y empresarial", ha añadido.

Bolaños también ha hecho hincapié en las políticas sociales que hacen que "nuestros ciudadanos tengan una vida mejor" y ha remarcado que siempre que se llevan a cabo dichas políticas sociales "se las ha acompañado con rigor fiscal".

El ministro de la Presidencia ha recordado que España es el segundo país con menos inflación absoluta de la Unión Europea y ha puesto en valor los Presupuestos del Gobierno: "Hemos tenido un déficit menor del que se esperaba y tenemos un 5% por los dos puntos de programas de ayudas sociales", ha subrayado.

Y al ser preguntado por las pensiones ha sido muy claro: "Quien vote contra la reforma de Escrivá estará votando contra el acuerdo entre España y la UE".

Ha vuelto a contraponer el modelo de Sánchez como alternativa viable para salir de la crisis, frente al anterior de Mariano Rajoy. Y ha explicado que hay medidas que no sólo son sociales, sino que también repercuten en las empresas.

"Nos dijeron que la subida del SMI iba a provocar desempleo... pues ahora tenemos medio millón de empleos más, con mejores salarios, lo que implica gente que consumirá más", ha dicho, recordando que gran parte de los salarios del SMI se gastan en consumo. "Hay otras formas de salir de la crisis", ha defendido.

Y en el plano internacional, Bolaños ha dicho que "estamos entre los países que lideran el mundo". "España tenía un papel muy secundario a nivel internacional", ha recordado, y ha asegurado que esa situación ahora se ha revertido.

No sólo por elementos como la reunión de Sánchez con Xi, sino por otros como la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid o el "liderazgo" en el desembolso de fondos europeos. "Ya no nos dicen lo que tenemos que hacer. Lideramos. Vamos a Bruselas a liderar los debates", ha concluido.

