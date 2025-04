43 de 100

Las primas de los seguros de coches tienen que subir más porque, esencialmente, aún no se han recuperado del bajón de precios visto durante la pandemia. "Aún no es rentable", alertó Veit Stutz. Porque a pesar de encadenar dos años de subidas -una "dinámica controvertida", admitió-, este segmento, que supone la línea de negocio más importante de la aseguradora, aún no se ha recuperado de la "reducción significativa" de precios registrada por la irrupción de la Covid.