Cien años con Tutankamón: la tumba y la momia que fascinaron al mundo

Cuando Carter y Carnarvon entraron por primera vez en la tumba vieron que entre los escombros se abría un estrecho camino: los ladrones antiguos ya habían estado ahí, y al menos en dos ocasiones —en un primer momento buscaron pequeñas joyas de oro, como anillos, pero fueron interceptados, y después vaciaron los preciados ungüentos y el aceite de las vasijas de alabastro—. El sitio, no obstante, se había vuelto a sellar y destaba virtualmente intacto . La Antecámara, una sala rectangular de 7,86 x 3,55 metros, apareció atestada con más de 600 objetos, como tres grandes lechos dorados con cabezas de animales que habrían sido utilizados durante el ritual de momificación del difunto. Detrás de la pared oeste, sellada, había otra pequeña habitación (4,35 x 2,6m), el Anexo. Mucho más desordenada, contenía la bodega del faraón, con una treintena de recipientes de vino inscritos con la añada o el nombre del vinicultor.

Pero su antiguo ayudante, el británico Howard Carter, cuyos primeros encuentros con el Antiguo Egipto consistieron en copiar inscripciones e imágenes de los sitios funerarios, estaba convencido de que no era así. Logró el apoyo de un pudiente patrón, George Edward Stanhope, el quinto conde de Carnarvon, y la concesión para emprender nuevas excavaciones. El proyecto del arqueólogo se retrasó hasta el desenlace de la Gran Guerra . Tras tres años estériles de búsqueda, la última campaña se programó para finales de 1922. El día 4 de noviembre, uno de los trabajadores egipcios descubrió un escalón tallado en la roca madre del valle. Carter sabía que había encontrado la tumba de un rey, la que sería llamada KV-62, pero no de cuál. Su equipo y él tardarían diez años en documentar los más de 5.300 objetos enterrados con Tutankamón.

Nieto de Amenhotep III, el gran constructor, y la reina Tiye, Tutankamón no era el vástago de la pareja real —Akenatón y Nefertiti— . La identidad de su madre es un misterio, aunque se cree que sería la hermana del propio soberano. Casado con su hermanastra legítima, Anjesenamón, el faraón niño fue un joven guerrero que disfrutaba con las jornadas de caza y, a pesar de haber restaurado el culto al resto de dioses, había intentado ser borrado de la historia. Gracias al descubrimiento de su tumba prácticamente intacta , Tutankamón es hoy en día es el gobernante más popular de la civilización faraónica.

En su templo funerario en la ciudad sagrada de Abydos, Seti I ordenó inscribir una de las paredes con los nombres de todos los faraones que le habían precedido para reforzar su linaje augusto. La lista, sin embargo, contenía varias omisiones intencionadas, de reyes que habían gobernado solo unas décadas antes. Akenatón, el hereje que instauró el monoteísmo y fundó una nueva capital en medio del desierto, Amarna, no aparecía. Tampoco hubo mención alguna a su hijo Tutankamón , el faraón niño —ocupó el trono a los diez años y murió con 19, hacia 1324 a.C.—, relacionado con la revolución religiosa de su padre.

Todo lo que rodea a Tutankamón es sinónimo de fascinación: su enigmática muerte, los miles de tesoros con los que fue enterrado para alcanzar el más allá, una momia ennegrecida, la estela de una supuesta maldición… El misterioso rey menor de la Dinastía XVIII se ha convertido en estos 100 años en el monarca más famoso del Antiguo Egipto. Pero el faraón niño desborda los límites de la egiptología: sentó el procedimiento científico sobre cómo excavar una tumba y conservar los objetos y sus materiales —Howard Carter, su descubridor, entendió desde el primer momento la magnitud del hallazgo y reunió un equipo con los mejores especialistas—, desempeñó un importante papel en los cambios políticos que afectaron al país del Nilo en el siglo XX y propició leyes que frenarían el tráfico de antigüedades. Fue un terremoto histórico de enormes consecuencias que todavía no ha terminado.

En la pared norte de la Antecámara había dos estatuas del mismo tamaño que la momia —en torno a 1,67 metros— que protegían el acceso a la cámara funeraria. El muro no se derribó hasta febrero de 1923. Al entrar, emergió una estancia (6,4 x 4,14m) con otros trescientos objetos y cuatro grandes capillas, un sarcófago y tres ataúdes que protegían el cuerpo del rey.

El encargado de efectuar la primera exploración anatómica del cadáver real fue Douglas Derry, profesor de anatomía en la Universidad de El Cairo que nunca llegó a publicar un informe sobre su trabajo. Las momias, en aquel momento, no tenían valor , lo que explica el pésimo tratamiento que recibió la del faraón niño. Desarticuló sus brazos y piernas y, en un acto final de desesperación, la cortó a la mitad a la altura de la tercera vértebra lumbar para despegarla y retirarla por partes del féretro.

2. Malaria Se descubrió que Tutankamón había sufrido malaria varias veces, y en particular la peor de todas ellas. No obstante, prestigiosos investigadores han puesto en duda tanto los resultados como la metodología del estudio.

2. Unión del fémur y rodilla Derry observó que el fémur no estaba todavía completamente unido a la cadera y a la rodilla. ¿Edad aproximada de Tutankamón? Menor de 20 y mayor de 18.

En torno a la prematura muerte de Tutankamón ha habido multitud de especulaciones. ¿Falleció por una enfermedad, un traumatismo, un trastorno metabólico, un tumor o por la suma de varios de estos factores? Tras sus análisis, los investigadores del Proyecto Momia Egipcia han dibujado a un faraón niño frágil, cojo, debilitado por los ataques de malaria y con un sistema inmunológico débil. La fractura en el fémur se la habría realizado durante un accidente de carro —no solo le gustaba cazar, también ser representado como guerrero, como muestran su armadura, hecha de unas cuatro mil escamas de cuero, los 32 arcos y las 400 flechas con las que fue enterrado— y, aunque no habría sido fatal, la herida pudo haber provocado una infección, embolia pulmonar o embolia grasa.

La teoría del asesinato parece descartada: la tomografía computarizada mostró que Tutankamón no había sido golpeado en la cabeza. No obstante, existe una carta de su viuda, Anjesenamón, a un príncipe hitita, el tradicional enemigo de los egipcios, diciendo que tiene miedo —¿a qué?— y que no debe casarse con uno de sus “sirvientes”. Según las fuentes históricas, la reina consorte se casó con Ay, consejero de Tutankamón, y ahí se borró el rastro. La más rocambolesca de todas las propuestas enlaza con las costillas que le faltan al cadáver: el feroz golpe de un hipopótamo habría matado al faraón niño.